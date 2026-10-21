Un avión de combate se estrella y explota en llamas en Francia, y deja un muerto y una tripulación desaparecida

Un avión de combate francés se estrelló durante un vuelo de entrenamiento, y causó la muerte de al menos un miembro de la tripulación y desencadenó una búsqueda urgente del otro.

El Mirage 2000D francés se estrelló cerca de su base aérea en las afueras de Nancy, en la comuna de Rogeville, según confirmó la Fuerza Aérea y Espacial de Francia al medio local Ici Lorraine.

Según el comunicado, los testigos informaron haber oído una explosión y haber visto una bola de fuego por la noche, alrededor de las 10:30 p. m.

“Parece que al menos uno de los miembros de la tripulación no pudo eyectarse”, declaró el coronel David Pappalardo a Franceinfo.

El coronel Pappalardo declaró que el avión, que realizaba una misión de entrenamiento, estaba en contacto por radio con la base aérea de Nancy antes de que “de repente, la base se percatara de que ya no respondía a la radio y había perdido el contacto por radar”.

A bordo viajaban dos militares, entre ellos un joven piloto en formación y un oficial de sistemas de armas con amplia experiencia. El cuerpo recuperado aún no fue identificado públicamente.

El coronel añadió que es “demasiado pronto para sacar conclusiones sobre las causas de este accidente”.

Según informó Ici, la aeronave, perteneciente al Escuadrón de Caza 2/3 Champagne de Francia, con base en Nancy, es un biplaza que transporta a un piloto y a un oficial de sistemas de armas.

Los equipos de rescate de la fuerza aérea, los bomberos y la gendarmería francesa pusieron en marcha operaciones de rescate antes de encontrar los primeros restos del avión alrededor de las 4 a. m. del miércoles.

Yves Seguy, prefecto de Meurthe-et-Moselle, declaró en conferencia de prensa que la búsqueda se llevó a cabo en “condiciones meteorológicas difíciles”, ya que la niebla imposibilitó el uso de helicópteros durante la noche.

Un helicóptero y bomberos de regiones vecinas se sumaron a la búsqueda, que se desarrolla en una zona compuesta por una mezcla de campos y bosques.

La Fuerza Aérea declaró a Franceinfo que el accidente fue un “accidente excepcional” y que la operación de rescate es “compleja pero está bajo control”.

Traducción de Olivia Gorsin