Groenlandia abre un aeropuerto internacional para atraer turistas con vista en independencia futura

Groenlandia inauguró el jueves un nuevo aeropuerto internacional con el objetivo de atraer a visitantes de todo el mundo, mientras la isla ártica mira hacia una eventual independencia de Dinamarca.

El vuelo internacional inaugural entre Copenhague, Dinamarca, e Ilulissat, Groenlandia, formó parte de los esfuerzos del gobierno de la isla por desarrollar su industria turística para impulsar y diversificar una economía que aún depende de la pesca.

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, describió el nuevo aeropuerto como “una de las mayores inversiones” en la historia de la isla. Nielsen fue uno de los 169 pasajeros del vuelo del jueves, de 4,5 horas, en un Airbus A330neo. Un periodista de The Associated Press también tomó el vuelo, operado por la aerolínea estatal Air Greenland, como parte de un viaje organizado por la agencia de turismo Visit Greenland para este reportaje.

“Si Groenlandia quiere ser independiente, necesitamos tener una base sólida, tanto económicamente como en términos de industria y negocios”, dijo Nielsen a la AP antes de que despegara el avión.

La isla estratégica, hogar de unas 56.000 personas, ha sido un foco de atención para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde su primer mandato, cuando expresó por primera vez su deseo de adquirir Groenlandia. Sus reiteradas amenazas de arrebatar el territorio a Dinamarca, un aliado de la OTAN, durante su segundo mandato provocaron meses de tensiones con otros aliados de la OTAN. Trump firmó un acuerdo en septiembre con los líderes de Dinamarca y Groenlandia para reforzar la seguridad en el Ártico y el Atlántico Norte.

“No hay duda de que ha sido una sombra sobre todo el Reino de Dinamarca, pero especialmente sobre Groenlandia”, comentó el ministro danés de Finanzas, Peter Hummelgaard, quien también tomó el vuelo inaugural. “La apertura de este nuevo aeropuerto internacional marca, creo, esperanza y optimismo”.

Nuevos aeropuertos internacionales buscan atraer a nuevos visitantes

Ilulissat, conocida como la “Ciudad de los Icebergs”, se encuentra en la costa occidental de la isla y tiene unos 5.000 habitantes. La tercera ciudad más grande de Groenlandia también es uno de los destinos más visitados de la isla. Más de 550 kilómetros (342 millas) al norte de la capital, Nuuk, su oferta turística va desde recorridos en trineo tirado por perros hasta cruceros por el fiordo de hielo en la pintoresca bahía de Disko, conocida por sus imponentes icebergs.

Antes, los viajeros que llegaban a Ilulissat tenían que hacerlo en crucero, tomar un avión pequeño desde Islandia o volar a uno de los centros internacionales de Groenlandia y conectar con aeronaves más pequeñas. No hay conexiones por carretera desde otras grandes localidades.

Durante décadas, las principales puertas de entrada de la aviación internacional a Groenlandia fueron antiguas bases aéreas militares de Estados Unidos, ecos lejanos de la Segunda Guerra Mundial, en Kangerlussuaq y Narsarsuaq. Los residentes y los visitantes internacionales debían aterrizar allí antes de tomar aviones más pequeños hacia las principales ciudades de la isla, incluidas Ilulissat y Nuuk. Eso cambió a finales de 2024, cuando se inauguró un aeropuerto internacional en Nuuk.

United Airlines comenzó el año pasado una nueva ruta estacional entre Nuuk y Newark, Nueva Jersey. El vuelo inaugural fue el primero directo desde Estados Unidos a Groenlandia operado por una aerolínea estadounidense.

El aeropuerto de Ilulissat, por su parte, cuenta con una terminal de 5.000 metros cuadrados (53.820 pies cuadrados) y una nueva pista de 2.200 metros (1,37 millas), lo suficientemente larga como para recibir aviones de pasajeros más grandes. Air Greenland se ha comprometido a operar hasta seis vuelos semanales entre Copenhague e Ilulissat durante los meses de mayor demanda del próximo verano, e Icelandair también volará grandes aviones desde su centro de operaciones en Keflavik. Jens R. Lauridsen, director ejecutivo de Greenland Airports, señaló que la empresa también espera atraer a aerolíneas de Estados Unidos y de la Europa continental para que operen en Ilulissat.

“Es bastante maravilloso que puedas ir directamente ahora mismo”, comentó Kirsten Berthelsen, estudiante y residente de Ilulissat de 35 años que compró un boleto para el vuelo del jueves sin darse cuenta de que era el servicio inaugura. “A veces es bastante difícil viajar desde Nuuk y hacia otros países”.

El auge turístico sigue siendo esquivo

Aunque el número de visitantes internacionales a Groenlandia ha crecido al menos un 65% desde 2018, hasta llegar a casi 150.000 en 2024, el esperado boom de viajes aún no se ha materializado. En 2024, el turismo representó menos del 5% del PIB del territorio. La infraestructura, incluida la capacidad hotelera, sigue siendo limitada.

Carina Ren, profesora asociada de la Universidad de Aalborg y especialista en turismo ártico, indicó que algunos turistas de Estados Unidos incluso se desanimaron de visitar la isla debido al reciente enfrentamiento con Trump, y que algunos cancelaron sus vuelos.

“He oído de personas que cancelaron sus reservas, pero también de otras que cancelaron porque tenían miedo de que quizá no fueran bienvenidas”, explicó Ren. Añadió que muchos estadounidenses siguen visitando el lugar, en particular en cruceros.

Aun así, existen algunas preocupaciones locales sobre el turismo masivo y el posible daño a la frágil naturaleza de Groenlandia.

Palle Jerimiassen, exalcalde regional, dijo que teme que el entorno, la población y la infraestructura de la ciudad puedan verse desbordados por demasiados visitantes.

“¿A cuántos podemos invitar?”, planteó Jerimiassen. “Estamos dando la bienvenida a todos los turistas; es una posibilidad de ganar algo de dinero nuevo”.

“Pero tenemos que tener cuidado”, concluyó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.