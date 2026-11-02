En un pueblo pesquero de Alaska, la llegada del FBI da un giro ominoso al episodio de Dan Sullivan

En la tranquila comunidad pesquera de Petersburg, en Alaska, nadie ha visto a Dan J. Sullivan desde hace semanas.

Su rústica casa permanecía a oscuras un día después de que agentes del FBI visitaran a amigos que contribuyeron a su quijotesca campaña para desbancar al senador republicano con el mismo nombre y apellido —Dan S. Sullivan. La única muestra de política en su casa era un cartel en el jardín de la Liga de Mujeres Votantes: “Defiende la democracia: Vota en 2026”.

Lo que pudo haber comenzado como una maniobra para perjudicar las posibilidades de reelección del senador Sullivan ha dado un giro serio mientras el gobierno de Trump sopesa presentar cargos penales por una táctica de campaña conocida como “acumulación de boletas”.

“Simplemente parece un desperdicio del dinero de nuestros contribuyentes”, comentó Sharon Hunter, residente de Petersburg, quien, junto con su esposo, donó 1.000 dólares a Dan J. Sullivan, un exmaestro de primaria. Agentes del FBI llamaron a su puerta el sábado durante una ronda de entrevistas con la docena de contribuyentes de la campaña.

“Estoy un poco incrédula con todo su enfoque”, comentó Hunter, “porque están apuntando a una persona que ha sido un verdadero aporte en esta comunidad”.

Reclutar candidatos para restarle votos a un oponente ha formado parte de la peculiar política de Alaska durante años. Esta vez, los sistemas de primaria abierta y votación por orden de preferencia del estado añaden otro elemento, lo que facilita que candidatos poco conocidos actúen como aguafiestas cuando ningún aspirante obtiene una mayoría.

La táctica ha atraído un nuevo escrutinio mientras Sullivan, el actual congresista, intenta resistir un serio desafío de la demócrata Mary Peltola, exrepresentante federal, en una contienda que podría determinar el control del Senado.

Dos Sullivan compiten por un escaño en el Senado

Peltola ha negado cualquier papel en las presuntas artimañas, mientras ha buscado distanciarse de un artículo de The New York Times publicado la semana pasada que vinculó a un grupo que respalda a la excongresista con un operador demócrata que intentaba reclutar candidatos señuelo.

“Esto es Alaska. Aquí no nos dedicamos a engañarnos unos a otros”, dijo Peltola a sus simpatizantes en un mitin en Anchorage la semana pasada.

La entrada de Dan J. Sullivan en la contienda ha generado escrutinio desde junio, cuando la División de Elecciones de Alaska intentó retirarlo de la boleta de la primaria al determinar que no había presentado su candidatura como republicano “de buena fe”. Ese dictamen fue revocado por tribunales estatales. Para evitar cualquier confusión, las autoridades estatales identifican en la boleta a Dan S. Sullivan como republicano y como el titular del cargo.

Dan J. Sullivan ha reiterado que entró en la contienda por decisión propia y que no tuvo contacto con la campaña de Peltola —“cero, ninguno, nada”, le dijo a The Associated Press en junio—. Respondió “no” cuando se le preguntó si algún operador demócrata se había comunicado con él para que se postulara.

“Esta es mi decisión”, afirmó entonces.

Una demanda federal presentada por el gobierno de Trump para reactivar los esfuerzos por socavar la candidatura del exmaestro —y cuestionar una posible victoria de Peltola al bloquear la certificación de los resultados electorales— fue desestimada el domingo por un juez federal. El Departamento de Justicia apeló rápidamente.

Los intentos de AP por comunicarse con Dan J. Sullivan desde el artículo de The Times no han tenido éxito. Varios de los donantes entrevistados por AP dijeron que no han hablado con él desde hace bastante tiempo.

El senador, mientras tanto, busca aprovechar la controversia para conseguir un tercer mandato.

“Mi disfraz es el del verdadero Dan Sullivan, no el tipo falso”, bromeó con niños que pedían dulces el sábado por la noche.

El FBI llega a la “Pequeña Noruega”

La controversia ha colocado a Petersburg, una comunidad pesquera de 3.000 habitantes conocida como “Pequeña Noruega” por sus colonos de finales del siglo XIX, en el centro de una investigación federal y de una avalancha de atención mediática.

Es el tipo de pueblo pequeño donde parece que todos conocen los asuntos de los demás, y más de una docena de residentes dijeron que les caía bien y admiraban a Dan J. Sullivan, al que describieron como un maestro creativo que dirigía un programa extraescolar, Little Kids Rock, para enseñar guitarra.

En una animada fiesta de Halloween en Kito’s Kave, un bar local, un cliente se burló del aumento de interés disfrazándose de agente del FBI. Otra persona llevaba colgada al cuello una placa carcelaria que decía “Escándalo electoral de Petersburg”. El cargo: “Ser un votante registrado en Alaska”.

El pescador jubilado Ed Wood dijo que extendió un cheque de 1.000 dólares para la campaña de Dan J. Sullivan para retribuir el apoyo que Sullivan y su esposa les dieron en una costosa batalla de una década para impedir que el estado talara una ladera boscosa situada sobre Petersburg.

Otro donante, el vendedor de embarcaciones jubilado Charles Flint, describió a Sullivan como un “pensador progresista” que a veces votaba por republicanos. Flint señaló que Dan J. Sullivan nunca le dijo por qué entró en la contienda.

“Probablemente se veía a sí mismo más como un candidato para estorbar que como una opción legítima, aunque remota”, opinó Flint, quien tiene un cartel en el jardín que dice “Mary para el Senado” en apoyo a la demócrata, frente a su casa costera. “Estoy seguro de que ahora probablemente está pensando: ‘Quizá no debí haber hecho esto’”.

Amigos dijeron estar seguros de que Dan J. Sullivan nunca esperó generar tanta atención, y mucho menos de las fuerzas federales del orden.

Agentes del FBI han llegado al pueblo en los últimos días mientras las autoridades federales ampliaban una investigación penal de meses sobre acusaciones de que activistas demócratas de campaña intentaron reclutar candidatos para postularse contra el senador. La mayoría de los donantes de Dan J. vive en Petersburg y, en conjunto, aportaron 7.150 dólares. Quienes fueron interrogados dijeron que los agentes les preguntaron si se habían sentido engañados por el Sullivan menos conocido.

Anna Holmes y su esposo aportaron 500 dólares a la campaña de Dan J. Sullivan y se sorprendieron cuando agentes del FBI aparecieron el viernes por la noche para interrogarlos. Los agentes le dijeron a la pareja que investigaban violaciones de “financiamiento de campaña”, contó Holmes.

También preguntaron a la pareja si habían tenido la intención de contribuir a la campaña del senador Sullivan.

“Le dije al agente que yo no habría hecho eso”, relató Holmes.

“Que los republicanos también lo hagan”

No todos en Petersburg defendieron a Sullivan.

Amanda Ohmer dijo que se quedó impactada cuando el antiguo maestro de su hijo entró en la contienda al Senado en mayo como republicano, tres días después de que Peltola visitara Petersburg en una parada de campaña. Ohmer dijo que creía que él era un progresista conocido y que asistió a una protesta contra Trump en el pueblo.

“No ves a un republicano en una protesta de ‘No Kings’”, dijo Ohmer, camarera en el Moose Lodge local.

Afirmó que apoya la investigación federal y que le molesta que amigos se hayan movilizado en torno a Dan J. Sullivan.

“Es rastrero”, dijo Ohmer. “Que los republicanos también lo hagan no lo hace correcto”.

Las trampas sucias electorales, como promover a los llamados candidatos señuelo, no son poco comunes en Alaska, un estado con historial de contiendas reñidas. Cerca del 60% de los 600.000 votantes registrados se identifican como independientes, uno de los porcentajes más altos del país.

Apenas en 2024, el Partido Republicano de Alaska luchó por mantener en la boleta a un delincuente condenado y encarcelado, sin vínculos con el estado, que se postulaba como demócrata para el escaño de la Cámara de Representantes que entonces ocupaba Peltola.

Peltola perdió esa contienda.

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Mustian informó desde Nueva Orleans. Los periodistas de The Associated Press Becky Bohrer en Juneau, Alaska, y Nicholas Riccardi en Washington contribuyeron con información.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.