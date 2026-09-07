Así fue el dramático rescate del piloto atrapado en el accidente del avión de carga de Amazon que dejó cinco muertos

Los pilotos del avión que se estrelló en el aeropuerto de Miami y dejó cinco muertos tuvieron que ser rescatados mientras la aeronave estaba en llamas, según informaron los servicios de emergencia.

El avión de carga de Amazon Air se salió de la pista durante el aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami el domingo y terminó cerca de un estacionamiento que presta servicio a un almacén de Amazon, donde posteriormente se incendió, de acuerdo con Flightradar24.

Durante el accidente, la aeronave también impactó contra varios vehículos, lo que complicó las labores de emergencia, según explicó a la prensa el jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah.

“Un par de víctimas quedaron atrapadas en los vehículos, por lo que nuestro equipo de rescate técnico tuvo que llevar a cabo una compleja operación para liberarlas”, señaló Jadallah.

open image in gallery Al menos cinco personas murieron tras el accidente de un avión de carga de Amazon en el Aeropuerto Internacional de Miami ( Getty )

Jadallah explicó que, además de rescatar a las personas atrapadas en los vehículos, los equipos de emergencia tuvieron que enfrentarse a un incendio de gran magnitud mientras intentaban liberar a los dos tripulantes. “Además de eso, tuvimos un incendio muy complejo [...] que incluyó la búsqueda y el rescate del piloto y el copiloto, quienes quedaron atrapados dentro de la aeronave”, señaló.

El accidente dejó cinco muertos y al menos cinco heridos, tres de ellos en estado crítico, confirmó el jefe de bomberos. Una grabación de las comunicaciones por radio obtenida por The Miami Herald reveló además la tensión del operativo mientras los equipos intentaban controlar las llamas y rescatar a las víctimas.

“El avión está en llamas. ¡El avión está en llamas! ¡Vamos, muchachos, concéntrense!”, se escucha decir a uno de los bomberos.

En la grabación también se oye a los equipos preparando las mangueras mientras el motor izquierdo de la aeronave continuaba funcionando. Los pilotos explicaron a los bomberos que necesitaban volver a suministrar energía al avión para apagarlo, pero ante la imposibilidad de hacerlo, los equipos de emergencia terminaron inundando el motor con agua hasta lograr detenerlo.

open image in gallery El jefe del Departamento de Bomberos de Miami-Dade, Ray Jadallah, confirmó que fue necesario realizar un “complejo” operativo para rescatar al piloto y al copiloto ( WPLGLocal10 )

Otras grabaciones de las comunicaciones del control de tráfico aéreo, obtenidas por CBS News, aportaron más detalles sobre los primeros momentos de la emergencia. “Parece que un avión se salió de la pista 30”, se escucha decir a una persona, antes de pedir a la torre que confirmara su cierre para facilitar el acceso de los equipos de emergencia. “Sí, la pista 30 está cerrada”, respondió otra voz.

Mientras avanzaban las labores de rescate, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) confirmó el domingo el envío de un equipo para investigar las causas del accidente y anunció una conferencia de prensa para el lunes. El organismo también informó que el Boeing 767-300 había despegado del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Puerto Rico, antes de accidentarse durante el aterrizaje en Miami.

Por su parte, Kelly Nantel, portavoz de Amazon, confirmó que la compañía cooperará plenamente con la investigación y precisó que la aeronave era operada por 21 Air.

open image in gallery Tres personas resultaron gravemente heridas tras el accidente en el Aeropuerto Internacional de Miami ( AP )

“Estamos trabajando de cerca con las autoridades locales para conocer más detalles de lo ocurrido y colaboraremos plenamente con la investigación”, afirmó Nantel, quien también expresó las condolencias de Amazon a las familias de las víctimas. “Nos duele profundamente saber que cinco personas murieron en el accidente ocurrido hoy en el Aeropuerto Internacional de Miami. Acompañamos en este difícil momento a sus familias, seres queridos y a todos los afectados por esta tragedia”.

21 Air, la compañía que operaba la aeronave, también informó en un comunicado que está colaborando con la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), la Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades locales para esclarecer las causas del accidente.

“Estamos consternados por el accidente de una de nuestras aeronaves ocurrido hoy en Miami y enviamos nuestras condolencias a las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida”, señaló la compañía, que aseguró que ahora su prioridad es apoyar a los afectados, colaborar con las autoridades y proporcionar información precisa a medida que avance la investigación.

Traducción de Leticia Zampedri