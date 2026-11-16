Menos estudiantes viajan del extranjero para estudiar en universidades de EEUU, según un reporte

Menos estudiantes internacionales están estudiando en universidades de Estados Unidos mientras el gobierno de Trump endurece las políticas migratorias y reconfigura la educación superior, según muestran datos publicados el lunes.

En general, los campus de Estados Unidos registraron este otoño una disminución del 9% en la matrícula de estudiantes internacionales en comparación con el año pasado, de acuerdo con una encuesta del Instituto de Educación Internacional. Y el número de nuevos estudiantes que ingresaron por primera vez a Estados Unidos cayó un 15%.

“Nadie aspira a enviar a sus hijos a educarse en Estados Unidos”, comentó Veena Dubal, asesora jurídica general de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, cuyo padre viajó desde India para asistir a la Universidad de Tuskegee —entonces el Instituto Tuskegee— a finales de la década de 1960 con una visa de estudiante.

“Parece un lugar inseguro. Ese es el mensaje que el gobierno de Trump ha estado enviando a familias de todo el mundo, y lo están escuchando”, añadió.

El año pasado, las disminuciones en la matrícula se compensaron parcialmente por el gran número de estudiantes que se quedaron en Estados Unidos para trabajar temporalmente después de graduarse. Pero, tras meses de especulación, el Departamento de Seguridad Nacional propuso exigir que las escuelas paguen una tarifa de 70.000 dólares por cada estudiante que participe en el programa de capacitación práctica opcional.

Aunque la norma no se ha finalizado, la participación en el programa, conocido por sus siglas en inglés como OPT, bajó un 6% este otoño, según la encuesta.

Estudiantes internacionales enfrentan vientos políticos en contra

La norma propuesta, que se espera enfrente impugnaciones legales, forma parte de esfuerzos más amplios del Departamento de Seguridad Nacional que incluyen poner fin al estatus legal de miles de estudiantes internacionales, además de detener y deportar a muchos de ellos.

Y este verano, el gobierno finalizó una norma que impedirá que los estudiantes internacionales permanezcan en Estados Unidos por más de cuatro años sin la autorización del gobierno federal, aunque un juez la ha bloqueado temporalmente.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha dicho que los cambios buscaban cerrar resquicios legales que los estudiantes internacionales estaban aprovechando al prolongar sus estudios.

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino mundial para estudiantes internacionales, los cambios están teniendo un efecto, dijeron líderes universitarios al Instituto de Educación Internacional.

Entre más de 800 universidades y centros de educación superior de Estados Unidos encuestados este otoño, el 88% atribuyó las caídas en la matrícula al proceso de solicitud de visas y el 70% a las restricciones de viaje. Y si se limitan las opciones del OPT, el 95% de las instituciones predijo que los estudiantes internacionales probablemente buscarían otro país, según la encuesta, que ofrece un primer vistazo a las tendencias antes de que se publiquen los datos completos el próximo año.

La política no es la única razón por la que los estudiantes están buscando otras opciones, señaló Mirka Martel, jefa de investigación, evaluación y aprendizaje del instituto. La encuesta halló que una mayor competencia global por estudiantes internacionales y el aumento del costo de un título en Estados Unidos también contribuyeron.

Fanta Aw, directora ejecutiva y CEO de NAFSA, una asociación que representa la educación internacional, indicó que los estudiantes también están preocupados por el financiamiento de la investigación. El año pasado, el gobierno de Trump comenzó a desmantelar el proceso federal de concesión de subvenciones e intentó ejercer mayor influencia política sobre qué proyectos reciben fondos.

“Se están diciendo a sí mismos: ‘Demasiada incertidumbre en Estados Unidos. Es demasiado difícil y, ya sabe, más importante aún, hoy tenemos muchas más opciones que hace 10 años. ¿Por qué someternos a esto?’”, comentó Aw, al señalar que los estudiantes están yendo a lugares como China.

NAFSA, en alianza con la empresa de tecnología educativa internacional JB International, encontró que, en medio de la caída de la matrícula, las contribuciones de los estudiantes internacionales a la economía de Estados Unidos disminuyeron en 2.400 millones de dólares este otoño.

Las universidades ven presupuestos más ajustados

Las universidades y centros de educación superior estadounidenses reclutan intensamente a estudiantes del extranjero como fuente de ingresos por matrícula. Por eso, las caídas han abierto grandes agujeros en los ingresos por matrículas en algunas instituciones.

En la Universidad Estatal de Cleveland, la matrícula internacional ha caído un 46% en dos años, de 1.542 en el otoño de 2025 a 828 este otoño. Y menos de 50 nuevos estudiantes internacionales comenzaron este otoño, dijo el rector académico Nigamanth Sridhar, quien estimó que el impacto presupuestario oscila entre 2 millones y 4 millones de dólares.

Hace décadas, él llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante F1 y participó en el OPT. Con el tiempo, pasó por el proceso para convertirse en ciudadano naturalizado.

“Estoy aquí en este cargo, en este trabajo, porque tuve la oportunidad de venir a Estados Unidos como estudiante internacional de posgrado y luego decidí quedarme aquí y construir una carrera”, expresó Sridhar, quien es de India. “Así que la educación internacional es algo personal para mí”.

Las mayores caídas se registraron en el nivel de posgrado. Los datos de este otoño muestran una disminución del 15% en la matrícula internacional de posgrado, frente a una baja del 3% en el nivel de pregrado. El informe también encontró descensos en estudiantes internacionales provenientes de India, que envía a más estudiantes a Estados Unidos a estudiar que cualquier otro país.

Las elecciones de medio término plantean dudas sobre el futuro

Sarah Spreitzer, vicepresidenta del Consejo Estadounidense de Educación, que representa a presidentes de universidades y centros de educación superior, dijo que es poco probable que se aprueben proyectos de ley migratorios sustanciales mientras Trump siga siendo presidente. Pero afirmó que la supervisión del Congreso podría frenar nuevas políticas dirigidas a estudiantes internacionales.

“Ese tipo de cosas podría dar más certeza a nuestros estudiantes internacionales de que no va a haber simplemente cambios repentinos o inexplicables”, dijo Spreitzer.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.