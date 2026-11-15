Presidente de comité republicano enfrenta rebelión tras derrotas en elecciones intermedias

Una incipiente rebelión está en marcha contra el hombre que Donald Trump eligió personalmente para presidir el Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), y ya se está tornando fea.

Algunos miembros piden una auditoría forense de las decisiones de gasto, incluidos servicios de peluquería y maquillaje para Trump y otros funcionarios, así como la contratación de la hija del exjefe de gabinete de Trump. Republicanos enfrentados entre sí están filtrando correos electrónicos e investigaciones de oposición sobre facciones rivales. La Casa Blanca amenaza con cortar la ayuda para recaudar fondos si los rebeldes no se alinean.

La pelea emergente, que dará forma a la contienda por la nominación presidencial de 2028, representa un desafío poco común al dominio de Trump, incluso después del peor desempeño del partido en unas elecciones de medio mandato en una generación. Pese a las fuertes pérdidas, los líderes republicanos en todo Washington han mostrado poco deseo de dejar atrás a Trump y, en gran medida, han respaldado sus políticas más impopulares.

Pero dentro del RNC, una organización de 168 miembros elegidos de cada estado que supervisan la operación política nacional del partido, un grupo pequeño pero en crecimiento respalda un intento de destituir a Joe Gruters. Trump quiere mantenerlo al mando.

Los disidentes se están agrupando en torno a KC Crosbie, de Kentucky, la segunda al mando del RNC, quien lanzó su candidatura apenas dos días después de las elecciones del 3 de noviembre en una carta que desató la furia tanto de la Casa Blanca como de los aliados de Gruters.

Crosbie sigue siendo una partidaria abierta de Trump que respalda su agenda de “Hagamos grande a Estados Unidos otra vez”, pero sus oponentes ven su maniobra como un desafío directo al presidente y a su poder.

“Tenemos la obligación de servir al Partido Republicano de la manera más eficaz posible. Y si lo único que hacemos es decir que sí a lo que quiere la Casa Blanca, no estoy seguro de que eso sea lo mejor para el Partido Republicano”, señaló el miembro del RNC Oscar Brock, de Tennessee, quien apoya la candidatura de Crosbie. “Nuestro trabajo es elegir republicanos en general, no apoyar a un solo hombre todo el tiempo”.

Indicó que eso requiere un cambio de liderazgo.

“Hay tanta frustración porque el presidente Gruters no hizo su parte en estas elecciones, porque el RNC fue mucho menos eficaz de lo que debería haber sido”, afirmó.

En su carta, Crosbie describió las elecciones intermedias como “un serio revés” y pidió que el RNC ofrezca “un relato honesto” de lo que salió mal.

“Debemos preservar lo que construimos y estar igualmente dispuestos a enfrentar en qué nos quedamos cortos”, escribió.

Crosbie declinó ser entrevistada. La elección de liderazgo se celebrará en enero, durante la reunión de invierno del RNC en Arizona.

Dentro de la rebelión contra Gruters

No está claro cuántos miembros del RNC respaldarán a Crosbie, aunque se cree que hasta ahora el número es pequeño. Algunos posibles simpatizantes reconocen en privado que les preocupa una represalia de la Casa Blanca, especialmente con Stephen Miller asumiendo como nuevo jefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca. Otros creen en la tradición del comité de que los presidentes elijan a sus propios jefes partidarios.

Gruters también cuenta con defensores francos.

Lauren LePage, miembro del RNC por Maine, elogió el liderazgo del presidente del comité y sus esfuerzos para ayudar a su padre, Paul LePage, a voltear un escaño en el Congreso, un inusual punto positivo para los republicanos en este ciclo electoral.

Describió a Gruters como “sumamente receptivo” durante la campaña y elogió su “recaudación de fondos récord”.

“Desde mi perspectiva, como presidente, hizo su trabajo”, comentó, y añadió que el respaldo de Trump es “algo que el comité debería tomarse muy en serio”.

El presidente del Partido Republicano de Nevada, Michael McDonald, calificó a Crosbie como una “querida amiga”, pero sostuvo que Trump es “el líder de nuestro partido” y que “siempre hay que alinearse con el líder”.

“No tengo ni una sola palabra mala que decir de KC. Es solo que el presidente quiere seguir con Joe Gruters”, señaló. “El presidente tomó su decisión”.

Los republicanos que se han alineado detrás de Crosbie insisten en que se necesita un cambio de liderazgo para enviar un mensaje claro de que el partido hará las cosas de manera diferente tras pérdidas incluso en bastiones conservadores como Texas, Carolina del Sur y Mississippi.

Patti Lyman, miembro del RNC por Virginia, dijo que será “catastrófico” e “insultante” para la base del partido “mantener el mismo liderazgo y fingir que no necesitamos hacer nada diferente, que no necesitamos nuevos jugadores y un nuevo plan”.

Lyman describió a Crosbie como “por mucho la mejor candidata que actualmente se postula para llevar al RNC hacia la victoria en 2028”.

Sue Cienki, integrante del RNC por Rhode Island, pronosticó que Crosbie contará con el respaldo de al menos dos miembros de 10 estados —para un total de 20— en la reunión de enero del comité. Ese número es el mínimo requerido para una nominación exitosa.

Insistió en que no se dejará intimidar por una represalia de Trump o de la Casa Blanca, que ha estado presionando activamente a los miembros del RNC.

“No deberíamos dejarnos influir por una sola persona ni por nadie más. Es nuestra organización”, expresó Cienki. “Tenemos que celebrar una elección, no una selección”.

Trump está furioso con Crosbie

Trump y altos funcionarios de la Casa Blanca estaban furiosos por la carta de Crosbie del 5 de noviembre y por el hecho de que no se les dio ningún aviso previo.

Durante una reunión en la Casa Blanca el 6 de noviembre, Trump amenazó con castigar al RNC si los miembros lo desafiaban y dijo que se negará a ayudar a la organización, incluso asistiendo a eventos de recaudación de fondos o permitiendo que su nombre e imagen se usaran en solicitudes por correo y digitales. Eso según un alto funcionario de la Casa Blanca con conocimiento directo de la reunión, quien no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el encuentro privado y habló bajo condición de anonimato.

Una amenaza así será catastrófica para el partido porque Trump sigue siendo su recaudador de fondos más eficaz.

Una nota de Axios, el primer medio en reportar las amenazas, se distribuyó por mensaje de texto a los 168 miembros del RNC.

El mismo alto funcionario de la Casa Blanca dijo que el personal convenció a Trump de que ese día no debía atacar a Crosbie personalmente. En su lugar, publicó una extensa declaración en su plataforma de redes sociales Truth Social en la que elogió a Gruters como un “Guerrero MAGA” y le dio su “Respaldo Completo y Total”.

Disputa por liderazgo del RNC cuando Trump no muestra interés en ceder poder

La Constitución le prohíbe a Trump postularse para un tercer mandato, pero se espera que desempeñe un papel central en la elección del próximo candidato presidencial del partido. El equipo de Trump sostiene que sigue siendo el republicano más popular del país, y los republicanos de la Cámara de Representantes eligieron esta semana a un grupo de nuevos líderes estrechamente alineados con él.

La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la disputa de liderazgo a la publicación de Trump en Truth Social.

El futuro del partido está en juego

El RNC supervisará el proceso de las primarias presidenciales del partido, incluida la fijación del calendario de nominación, el cronograma de debates, la convención nacional y las reglas que rigen la selección del candidato a la Casa Blanca.

Personas cercanas a Gruters, que hablaron bajo condición de anonimato para comentar conversaciones privadas, dijeron que la campaña de Crosbie era “100% un desafío” al poder del presidente y describieron al RNC como “la operación política del presidente”.

Aliados argumentaron que un cambio de liderazgo ahora pondría al RNC en una desventaja severa de cara al próximo ciclo presidencial porque un nuevo equipo necesitaría tiempo para ponerse al día, y advirtieron que la fricción entre el presidente y el liderazgo del comité recortará su capacidad de organizarse y recaudar dinero.

También rechazaron el llamado de Crosbie a una revisión postelectoral, que —según dijeron— haría poco más que volver a repasar el pasado y poner todas sus quejas por escrito. Exigencias similares de una retrospectiva fueron un dolor de cabeza para Ken Martin, el atribulado líder del Comité Nacional Demócrata, después de que Trump ganó en 2024.

Pero señalaron que Gruters se ha tomado en serio las críticas y ha estado solicitando comentarios para hacer ajustes de cara a 2028.

Gruters pasó gran parte de esta semana manteniendo conversaciones telefónicas privadas con miembros del comité. Quienes participaron en las llamadas dijeron que Gruters escuchó sus quejas, pero habló poco sobre lo que haría de manera diferente.

El gasto enfrenta escrutinio

La oposición a la elección de Trump para dirigir el RNC tiene poco que ver con el liderazgo de Trump o con decisiones de política, según casi media docena de partidarios de Crosbie.

En cambio, se centraron en las decisiones de gasto del RNC bajo Gruters. Los republicanos tuvieron una ventaja masiva en recaudación de fondos y aun así perdieron la Cámara de Representantes y el Senado.

“Está claro que hay un creciente apoyo a una auditoría forense”, dijo Brock, el miembro del RNC por Tennessee.

En una carta a los miembros del RNC enviada la noche del jueves y obtenida por The Associated Press, Gruters reconoció las preocupaciones.

Gruters defendió un gasto de 22.500 dólares por un espacio de hospitalidad en la Presidents Cup, un evento de golf, al señalar que se ofreció a grandes donantes y que “resultó en 2,5 millones de dólares en contribuciones renovadas al RNC”.

También abordó preocupaciones sobre “un contrato breve” entre el RNC y Caroline Wiles, una consultora republicana de larga trayectoria que es hija de Susie Wiles, la exjefa de gabinete de Trump. Gruters dijo que fue contratada por su predecesor en el comité, Michael Whatley.

“Aunque no tengo motivos para dudar del valor de Caroline Wiles para el RNC ni de las razones del presidente Whatley para incorporarla, este fue un compromiso breve de seis meses que terminó cuando fui elegido presidente”, escribió.

Gruters también defendió la decisión del RNC de pagar “servicios de peluquería y maquillaje” para altos funcionarios de la Casa Blanca, incluidos Trump, el vicepresidente JD Vance y la exsecretaria de prensa Karoline Leavitt.

“Esta fue una solicitud que se nos hizo para que el gasto no recayera en los contribuyentes”, escribió Gruters. Dijo que los beneficiarios “generosamente dedicaron tanto de su tiempo y energías limitados para ayudar al RNC en este ciclo” y que “no nos pidieron mucho a cambio, así que consideramos que era una solicitud que podíamos atender”.

Gruters prometió ofrecer a los miembros “respuestas honestas y directas a las preocupaciones planteadas” a medida que continúen las conversaciones.

“Me comprometo a escuchar y aprender de ustedes sobre lo que ocurrió en el terreno”, escribió, “para que juntos podamos avanzar más fuertes que nunca”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.