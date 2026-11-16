Hutíes acusan a Arabia Saudí de ataques que mataron a 3 y otras noticias de Oriente Medio

Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, culparon a Arabia Saudí el lunes de dos ataques que mataron a tres personas en zonas de Yemen controladas por los hutíes. El gobierno saudí no hizo comentarios de inmediato.

Irán informó el lunes que tres petroleros se incendiaron al chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.

Estas son las últimas noticias de Oriente Medio el lunes.

Los hutíes dicen que los ataques mataron a 3 personas en Yemen

Las autoridades sanitarias hutíes informaron el lunes que tres yemeníes, entre ellos un niño, murieron en dos ataques separados en zonas controladas por los rebeldes respaldados por Irán.

El niño murió en un ataque con dron contra una vivienda en el barrio de Al-Sarar, en la capital, Saná, que también dejó siete heridos, señaló el portavoz del Ministerio de Salud, Anees al-Asbahi.

Ataques aéreos separados alcanzaron el lunes por la mañana una estación privada de combustible y mataron a dos personas e hirieron a ocho en el distrito de Harf Sufian, en la provincia de Omran, a 50 kilómetros (31 millas) al norte de Saná, indicó al-Asbahi.

Al-Asbahi responsabilizó a Arabia Saudí de los ataques. El gobierno saudí no hizo comentarios de inmediato.

Los combates, que ya duran una década, entre los hutíes y Arabia Saudí se recrudecieron desde mediados de julio, lo que hizo añicos un alto el fuego de 2022 que en gran medida había detenido los enfrentamientos en la guerra civil de Yemen.

Los hutíes lanzaron ataques con misiles y drones contra el reino, que respondió con ataques aéreos sobre las zonas de Yemen en manos de los hutíes.

Los hutíes también atacaron a fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí y capturaron zonas estratégicas a lo largo del mar Rojo y del estrecho de Bab el-Mandeb, una vía marítima crucial para el comercio mundial.

Irán dice que 3 petroleros chocaron con minas navales

La televisión estatal iraní informó que tres petroleros se incendiaron durante la noche y en la madrugada del lunes tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz.

El reporte, que citaba comunicados separados del brazo naval de la Guardia Revolucionaria y del ejército, advirtió a las navieras que una ruta en el estrecho respaldada por Estados Unidos sigue siendo peligrosa debido a las minas. El reporte no ofreció detalles sobre posibles víctimas ni sobre bajo qué banderas navegaban los petroleros.

Las minas han dañado seis petroleros desde el domingo y la contaminación ha afectado las costas del estrecho, según la marina de la Guardia Revolucionaria.

Por separado, una agencia británica de seguridad naval indicó que un proyectil desconocido impactó contra un petrolero que intentaba transitar por el estrecho de Ormuz.

La oficina de Comercio Marítimo, un organismo militar británico, señaló que el ataque provocó un incendio en la sala de máquinas del buque, pero no se han reportado víctimas.

La vía marítima crucial, por la que en tiempos de paz transita una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas, se ha convertido en el punto focal del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Arabia Saudí ejecuta a 2 personas, incluido un activista

Un grupo de derechos humanos informó el lunes que Arabia Saudí ha ejecutado a dos personas, entre ellas un activista.

La Organización Saudí Europea para los Derechos Humanos identificó a los dos hombres como Jawad Abdullah Qureiris y Fadel Hassan al-Safwani. Fueron ejecutados el sábado en la Provincia Oriental.

Al-Safwani, el activista, ayudó a organizar protestas en la ciudad oriental de Qatif en las que se pedían derechos civiles y la liberación de detenidos. Qureiris tenía 16 años cuando participó en las protestas. Ambos fueron detenidos en 2020 y figuran entre las 210 personas ejecutadas en Arabia Saudí en lo que va de año, según el grupo de derechos humanos.

Jordania prohíbe Telegram por preocupaciones de seguridad

Jordania prohibió el lunes la aplicación de mensajería Telegram, al afirmar que se había utilizado para difundir extremismo y radicalización y que amenazaba la seguridad nacional.

La Dirección de Seguridad Pública de Jordania indicó que cerró la plataforma para detener cualquier intento de difundir contenido ilegal o propagar extremismo y radicalización, e instó a los ciudadanos a ser cautelosos al usar la aplicación. La dirección no dijo cuánto tiempo duraría la prohibición.

La prohibición llega un día después de que Jordania condenara a muerte a tres hombres por un ataque mortal contra una iglesia greco-ortodoxa en octubre. Las autoridades habían descrito a los atacantes como seguidores de una ideología extremista, pero afirmaron que no estaban vinculados a un grupo organizado.

No quedó claro de inmediato si la prohibición era una respuesta al tiroteo.

Un portavoz de la Dirección de Seguridad Pública de Jordania declinó ofrecer más información cuando se le pidió comentar si la prohibición estaba relacionada. Un portavoz del reino no respondió de inmediato.

La prohibición de redes sociales no es inédita. En 2022, Jordania prohibió TikTok después de que estallaran protestas violentas por los altos precios del combustible y muriera un agente de policía.

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Este reporte se actualizará a lo largo del día a medida que surjan nuevos acontecimientos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.