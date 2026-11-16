Isaac, gato perdido tras derrumbe de edificio en Brooklyn, se reúne con su joven dueña

Un gato que estaba desaparecido desde que un edificio de Brooklyn se vino abajo la semana pasada fue localizado con vida y entregado a su joven dueña, informaron funcionarios de la ciudad de Nueva York el domingo.

Allie Taylor, directora de la Oficina de Bienestar Animal del alcalde, señaló que su oficina trabajó en conjunto con Flatbush Cats, una organización veterinaria sin fines de lucro, para localizar a Isaac y reunirlo con Zariah Coleman, de 13 años.

Fue una de buena noticia en medio de la tragedia del derrumbe del miércoles, el cual dejó 8 muertos, 18 heridos y obligó a evacuar varios edificios cercanos, incluido en el que vive Zariah.

Zariah y su madre contaron a The New York Times el domingo que los trabajadores encontraron a Isaac el domingo en un gabinete bajo el fregadero de la cocina del apartamento de Zariah, después de oír un maullido suave. A Zariah y a su familia no se les había permitido entrar desde el derrumbe, el cual arrancó un costado de su edificio, dejando un agujero en la pared de su dormitorio.

Mientras esperaba en el exterior, Zariah abrazó la jaula del gato cuando los trabajadores lo sacaron del edificio. Isaac había pasado cuatro días sin comida ni agua. Tras su rescate, fue llevado a la clínica veterinaria de Flatbush Cats para un chequeo.

“Sabía en mi corazón que encontrarían a Isaac”, relató Zariah al Times. “Sabía que lo harían”.

Zariah habló el viernes entre lágrimas sobre su gato desaparecido y les dijo a los reporteros: “De verdad espero que vengan y recuperen a nuestro gato. Se está escondiendo de ellos, y creo que está asustado”.

El alcalde Zohran Mamdani celebró la reunión de Isaac y Zariah en redes sociales. Agradeció a la oficina de Taylor, al Departamento de Edificios de la ciudad y a la organización sin fines de lucro por el desenlace feliz.

“Isaac recibe en estos momentos la atención veterinaria que necesita”, sostuvo Mamdani. “Estamos agradecidos con todos los que ayudaron a reunirlos de nuevo”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.