Muere un mexicano que vivió 35 años en EE. UU. tras un incidente con un agente del ICE durante un control de tránsito

Un mexicano al que sus familiares describen como un hombre trabajador, que vivió y trabajó en Estados Unidos durante 35 años, murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según el artículo, se trata del primer caso de una persona abatida por agentes federales de inmigración desde los de Renee Good y Alex Pretti.

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Lorenzo Salgado Araujo, de 39 años y padre de familia, intentó "evadir el arresto" durante un operativo realizado la mañana del martes en Houston.

En un comunicado, la dependencia aseguró que Salgado "embistió un vehículo del ICE, desobedeció múltiples órdenes verbales y utilizó su vehículo como un arma en un intento de atropellar a un agente del ICE".

Según el departamento, el agente disparó "en defensa propia". Salgado fue trasladado a un hospital, donde más tarde murió a causa de las heridas.

La familia de Salgado, las autoridades locales y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), una organización hispana de derechos civiles, pidieron una investigación completa y transparente sobre el tiroteo.

open image in gallery Un mexicano “trabajador” que vivió y trabajó 35 años en EE. UU. muere tras un tiroteo con un agente del ICE ( Reuters )

Ronaldo Salgado, hijo de Lorenzo Salgado Araujo, aseguró que su padre llevaba 35 años viviendo en Estados Unidos y que estaba en proceso de obtener un permiso de trabajo.

"Mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, un mexicano trabajador, fue asesinado esta mañana por agentes del ICE en el East End", escribió Salgado en un comunicado publicado en redes sociales. "Mi padre vivió en este país durante casi 35 años. Trabajó en la construcción para mantener a mi madre, a mis dos hermanos y a mí. Estaba tramitando su permiso de trabajo por la vía legal. Iba camino al trabajo para recoger a sus compañeros".

"Mi padre no merecía esto", agregó.

Por su parte, la concejala de Houston Alejandra Salinas calificó el incidente como "muy preocupante", mientras que la representante demócrata Sylvia García, cuyo distrito incluye el lugar donde ocurrió el tiroteo, pidió una investigación independiente.

LULAC, una organización de defensa de los derechos civiles, señaló que "la afirmación del ICE de que el señor Salgado intentó usar su vehículo para herir a los agentes no puede aceptarse sin más" y exigió la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales, los videos de vigilancia, las comunicaciones por radio y las declaraciones de los testigos.

open image in gallery El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que Lorenzo Salgado Araujo intentó evadir su arresto durante un operativo en Houston. Tras su muerte, su familia y organizaciones de derechos civiles solicitaron una investigación completa y transparente ( AP )

"No es la primera vez que el ICE justifica un tiroteo con el argumento de que alguien intentó atropellar a sus agentes, para que después las pruebas demuestren que eso no ocurrió", señaló LULAC, al recordar el caso de la ciudadana estadounidense Marimar Martínez en 2025 y la muerte de Renee Good en Minneapolis, en enero de 2026.

Martínez recibió cinco disparos de un agente de la Patrulla Fronteriza en Chicago el año pasado. La asistente de docencia, de 30 años, fue acusada de intentar embestir con su vehículo a agentes durante un operativo de la administración Trump en la ciudad. Sin embargo, las pruebas posteriores desmintieron esa versión.

En Minneapolis, Good también fue acusada de intentar atropellar con su automóvil a un agente del ICE. El agente le disparó a corta distancia. Más tarde, un video contradijo esa acusación. A pesar de ello, tras su muerte, la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y funcionarios de la Casa Blanca la calificaron de "terrorista doméstica", lo que provocó una ola de indignación.

En un comunicado enviado a The Independent, el Departamento de Seguridad Nacional informó que la Oficina del Inspector General encabeza la investigación sobre el tiroteo. Además, señaló que la oficina del FBI en Houston investiga el presunto ataque contra un agente federal.

"Se trata de una situación en desarrollo y mantendremos informado al público a medida que haya más información", añadió el departamento.

Traducción de Leticia Zampedri