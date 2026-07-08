Una región del sur de China sufre inundaciones y destrucción por restos de tormenta tropical

Una región del sur de China abordaba el miércoles la destrucción y las inundaciones generalizadas provocadas por lluvias récord derivadas de los remanentes de la tormenta tropical Maysak.

Las autoridades informaron de seis muertos y 11 desaparecidos en la región de Guangxi hasta la noche del martes. El temporal obligó a 130.000 personas a evacuar, según la oficina regional de propaganda.

Algunos residentes aún esperaban ser rescatados. Lu Xiaofei, que trabaja en Shenzhen, un centro tecnológico cerca de Hong Kong, contó que la familia de su hermano estaba atrapada en su casa en la aldea de Lu, en el distrito de Qintang. Su hermano estaba con su esposa, su bebé de 9 meses, sus padres y su abuelo.

“El agua dentro de la casa supera la altura de una persona. Tienen que subir todos al segundo piso. No hay electricidad desde ayer por la mañana y ahora tampoco tienen agua corriente”, explicó Lu a The Associated Press en una entrevista telefónica.

Lu relató que su hermano le dijo que el nivel del agua subió anoche y que su situación era tan crítica que el agua potable pronto se les acabaría, mientras que las autoridades locales no se habían puesto en contacto con ellos. Muchos vecinos enfrentaban los mismos problemas, agregó.

Otras personas pidieron ayuda en redes sociales, mostrando videos de sus alrededores anegados tras las inundaciones y destacando la falta de recursos.

El medio local Litchi News informó que el agua había arrastrado a serpientes de criaderos que quedaron sueltas en la ciudad de Hengzhou, y que algunas intentaban entrar en las casas. Citó a un aldeano que afirmó que más de una docena de personas fueron mordidas.

Las fuertes lluvias han azotado zonas del centro-este y del sur de Guangxi desde el sábado pasado, y el centro meteorológico nacional indicó que en algunas zonas habían caído entre 100 y 400 milímetros (aproximadamente entre 4 y 16 pulgadas) de agua. En varios de los puntos más afectados se registraron más de 900 mm (35 pulgadas), señaló. El organismo meteorológico añadió que los aguaceros continuarían el miércoles.

Algunos servicios de tren fueron suspendidos en la región por razones de seguridad.

Mientras Guangxi lidiaba con las inundaciones, se espera que el supertifón Bavi golpee partes del sureste de China durante el fin de semana.

El mal tiempo también causó muertes en otras partes de Asia. Aludes de tierra provocados por fuertes lluvias monzónicas en el sureste de Bangladesh mataron a varios refugiados rohinya, incluidos cinco niños. Las intensas lluvias del monzón azotaron partes de la vecina India, dejando más de una docena de muertos en los últimos días.

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La periodista de AP Fu Ting en Washington contribuyó a esta nota.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.