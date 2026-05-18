Hallan a una mujer sin vida en el congelador de una casa abandonada. Horas después, la casa se incendia

La policía está investigando la muerte de una mujer de 27 años cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un congelador en una casa abandonada en Dallas, Texas, EE. UU., y si un incendio sospechoso que se desató en la propiedad ese mismo día está relacionado con el caso.

Según la policía de Dallas, los agentes acudieron a la vivienda desocupada en el vecindario de East Oak Cliff, alrededor de las 2:30 p. m. del domingo y encontraron el cuerpo de Mariah Murray dentro de un congelador.

Posteriormente, los bomberos de Dallas acudieron al lugar tras el incendio de la vivienda. Los investigadores no han determinado la causa del incendio ni si hubo algún acto delictivo.

No se han producido detenciones y la policía no ha facilitado información sobre ningún sospechoso ni sobre el posible móvil del crimen.

Los seres queridos de Murray, a quien describen como una persona de buen corazón, claman por respuestas. Afirman que no merecía las trágicas circunstancias de su muerte.

open image in gallery La policía de Dallas, Texas, ha iniciado una investigación tras el hallazgo del cadáver de Mariah Murray, de 27 años, en el interior de un congelador en una vivienda abandonada ( Fox4 )

“De entre toda esta gente de por aquí, alguien sabe qué pasó, y alguien es culpable. Alguien la vio. Saben quién lo hizo”, dijo el primo de Murray al canal Fox4.

“Ella no merecía lo que le pasó”, afirmó otro miembro de la familia.

Los vecinos expresaron su conmoción ante el hallazgo. Un residente, César Labrador, declaró a Fox4 que esperaba que los seres queridos de Murray pudieran encontrar la paz.

“Sinceramente, les doy el pésame a su familia y espero que estén bien”, dijo Labrador.

open image in gallery Pocas horas después de que se encontrara el cadáver de Murray, se produjo un incendio sospechoso en la vivienda, ubicada en el vecindario East Oak Cliff de Dallas ( Fox4 )

Otro vecino, que habló de forma anónima, describió la propiedad desocupada como un lugar frecuentado para actividades relacionadas con las drogas.

Los familiares reconocieron que Murray había tenido momentos difíciles, pero afirmaron que nada justificaba la forma en que murió.

“Oh, tenía muchas opciones, pero la gente elige lo que quiere”, dijo un familiar, y agregó: “Pero independientemente de lo que haya elegido, no merecía lo que le pasó”.

Otro familiar expresó: “La gente comete errores. Quizás se juntaba con malas compañías. Alguien tuvo que ver algo, alguien tuvo que saber algo, así que tienen que hablar. Queremos justicia. Queremos que encuentren al culpable. Sin rodeos. Punto”.

Traducción de Sara Pignatiello