Al menos cinco personas murieron el lunes durante un tiroteo cerca de una mezquita en el barrio de Clairemont, en San Diego, California, EE. UU.

El incidente se reportó en el Centro Islámico de San Diego, que alberga diversos programas religiosos, poco después de las 3:00 p. m. hora del Este (ET). Aproximadamente una hora después, la policía informó que la amenaza había sido neutralizada.

Durante una conferencia de prensa alrededor de las 5:00 p. m. ET., el jefe de policía de San Diego, Scott Wahl, confirmó que tres hombres adultos habían sido hallados muertos en el lugar de los hechos. Las autoridades también localizaron un vehículo a pocas cuadras de distancia que contenía los cuerpos de dos adolescentes varones fallecidos, de 17 y 19 años, quienes fueron identificados como sospechosos. Murieron por heridas autoinfligidas.

Un guardia de seguridad del centro figuraba entre los fallecidos, dijo Wahl, y añadió que creía que el guardia “[había desempeñado] un papel fundamental para evitar que la situación fuera mucho peor”.

Señaló que el centro estaba equipado con cámaras de seguridad, cuyas grabaciones revisarían los funcionarios en busca de pruebas.

open image in gallery La policía de San Diego, , California, EE. UU., está respondiendo a las denuncias de un tirador activo cerca de una mezquita este lunes. Las autoridades han informado de que la amenaza ha sido “neutralizada” ( Reuters )

Las imágenes aéreas del lugar mostraron una importante presencia policial, con decenas de vehículos estacionados en una calle y cinta amarilla de precaución acordonando la zona. Se vio a agentes fuertemente armados entrando al edificio mientras la gente se dispersaba, algunos tomados de la mano.

“Toda la escuela está a salvo. Todos los niños, el personal y los profesores están a salvo», dijo un imán del centro en un video publicado en Facebook a las 4:30 p. m. ET. Agregó: “Tenemos algunas víctimas, aún no confirmadas”.

Un representante del Hospital Sharp Memorial confirmó al noticiero NBC News que los pacientes que se encontraban en el lugar del accidente habían sido trasladados allí.

“Hemos activado nuestros protocolos de emergencia y estamos coordinando con el condado de San Diego y otros recursos para responder al incidente”, dijo el portavoz.

El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró que había sido informado sobre el incidente y que estaba coordinando con las fuerzas del orden.

“Agradecemos a los servicios de emergencia que acudieron al lugar para proteger a la comunidad e instamos a todos a seguir las indicaciones de las autoridades locales”, dijo Newsom.

Por su parte, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, también dijo estar al tanto del tiroteo reportado y agregó que las autoridades estaban “trabajando activamente para proteger a la comunidad y asegurar la zona”.

open image in gallery Las imágenes aéreas muestran decenas de vehículos policiales alineados a lo largo de una carretera cerca del centro islámico ( Reuters )

Según NBC News, se instó a las personas que viven y trabajan en los vecindarios aledaños a no salir a la calle.

El FBI también está presente en el lugar, según declaró Kash Patel, director de la agencia, en una publicación en X:“Se pondrán a disposición todos los recursos para ayudar a los socios locales y mantendremos al público informado en cuanto nos sea posible”, escribió.

El Consejo de Relaciones Estadounidenses-islámicas, la mayor organización musulmana-estadounidense de defensa de las libertades civiles en EE. UU., emitió un comunicado condenando el tiroteo.

“Nadie debería temer por su seguridad al asistir a oraciones o estudiar en una escuela primaria. Estamos trabajando para obtener más información sobre este incidente y animamos a todos a tener presente a esta comunidad en sus oraciones”, declaró el consejo.

open image in gallery Miembros de la comunidad musulmana utilizan sus teléfonos móviles en el lugar de los hechos, tras reportes de un tiroteo en el Centro Islámico ( Reuters )

Según su página web, el Centro Islámico es la mezquita más grande del condado de San Diego, que tiene una población estimada de unos 3,2 millones de personas.

“Nuestra misión es atender las necesidades religiosas de la población musulmana de San Diego y trabajar con la comunidad en general para ayudar a los menos afortunados, educar y mejorar nuestra nación”, afirma el sitio web.

El centro acoge cinco oraciones diarias, sermones y diversos seminarios educativos.

Traducción de Sara Pignatiello