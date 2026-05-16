EEUU detiene despliegues a Polonia y Alemania para reducir tropas en Europa, dicen fuentes de AP

El Pentágono está reduciendo miles de tropas en Europa al cancelar despliegues hacia Polonia y Alemania, en lugar de retirar fuerzas ya estacionadas allí, según funcionarios de Estados Unidos, mientras el presidente Donald Trump ha tenido roces con aliados por la guerra con Irán y ha pedido cambios.

Varios funcionarios estadounidenses confirmaron que 4.000 soldados del 2º Equipo de Combate de Brigada Acorazada de la 1ª División de Caballería del Ejército ya no iban rumbo a Polonia esta semana. El gobierno de Trump había dicho previamente que solo recortaría fuerzas de Estados Unidos en Alemania, y la decisión generó preguntas y críticas tanto en Varsovia como en Washington.

Dos funcionarios dijeron a The Associated Press que el despliegue a Polonia se canceló después de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, firmó un memorando en el que ordenó al Estado Mayor Conjunto trasladar un equipo de combate de brigada fuera de Europa. Uno de ellos indicó que la elección de qué unidad quedaba en manos de los mandos militares.

Además del equipo de combate del Ejército con base en Fort Hood, Texas, el memorando también llevó a la cancelación de un próximo despliegue a Alemania de un batallón entrenado para disparar cohetes y misiles de largo alcance, según los dos funcionarios, quienes, al igual que los demás, hablaron bajo condición de anonimato para tratar operaciones militares sensibles.

Tres funcionarios de Estados Unidos señalaron que los despliegues cancelados formaban parte de un esfuerzo por cumplir una orden presidencial emitida a comienzos de mayo para reducir el número de tropas en Europa en alrededor de 5.000. La justificación no parece haber sido bien comunicada, porque otros con base en Europa dijeron que no sabían si el despliegue detenido hacia Polonia formaba parte de la reducción de tropas anunciada previamente.

Trump y el Pentágono han dicho en las últimas semanas que se reducirían al menos 5.000 tropas en Alemania después de que el canciller Friedrich Merz declaró que Estados Unidos estaba siendo “humillado” por el liderazgo iraní y que faltaba de estrategia en la guerra.

La reducción refleja una brecha creciente entre el gobierno y los aliados europeos tradicionales, mientras el líder de Estados Unidos ha criticado repetidamente a otros miembros de la OTAN por la falta de apoyo al conflicto con Irán.

Funcionarios polacos insistieron el viernes en que el despliegue de Estados Unidos a Polonia cancelado —del que informó antes The Military Times y otros medios— no estaba dirigido directamente contra su país, sino que era una consecuencia de la decisión de Trump de reducir el número de tropas en Alemania.

El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo que “recibió garantías” de que la decisión era de carácter logístico y afirmó que no afecta directamente las capacidades de disuasión ni la seguridad de Polonia.

El Ejército dice que la decisión de cancelar una unidad que iba rumbo a Polonia se tomó recientemente

Joel Valdez, portavoz del Pentágono, dijo que “la decisión de retirar tropas sigue un proceso integral y multinivel” y sostuvo que “no fue una decisión inesperada, tomada a última hora”.

Al comparecer ante el Congreso en una audiencia el viernes, el secretario del Ejército, Dan Driscoll, y el general Christopher LaNeve, jefe del Estado Mayor del Ejército, dijeron que las conversaciones sobre el despliegue detenido hacia Polonia ocurrieron durante las últimas dos semanas, pero que la decisión en sí se tomó en los últimos dos días.

El representante republicano Don Bacon, de Nebraska, dijo que habló con funcionarios polacos el jueves y que fueron “tomados por sorpresa”.

La medida también dejó a algunos militares de Estados Unidos en Europa sin claridad sobre cómo el gobierno de Trump estaba reduciendo fuerzas. Un funcionario estadounidense con base en Europa dijo que se convocó una reunión con 20 minutos de aviso el lunes para hablar de la cancelación del despliegue a Polonia.

Para entonces, ya se habían enviado soldados a Polonia y a algunos que aún estaban en Estados Unidos se les dijo poco antes de partir que no fueran al aeropuerto, indicó ese funcionario. Otro funcionario dijo que la mayor parte del equipo de la unidad del Ejército ya había llegado a Europa y estaba en puertos.

El cambio en el despliegue de tropas a Polonia genera críticas bipartidistas

Legisladores demócratas y republicanos criticaron las reducciones por enviar la señal equivocada tanto a los aliados como al presidente ruso Vladímir Putin, cuyas fuerzas han lanzado esta semana uno de los ataques más mortíferos contra la capital ucraniana en la guerra que ya lleva cuatro años.

En la audiencia del viernes de la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, LaNeve dijo que trabajó con el general Alexus Grynkewich, comandante en Europa de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN, después de que Grynkewich recibió las instrucciones para la reducción de fuerzas.

“He trabajado con él en estrecha consulta sobre cuál sería esa unidad de fuerzas, y tenía más sentido que esa brigada no realizara su despliegue en el teatro de operaciones”, manifestó LaNeve.

Bacon calificó la decisión de “reprensible” y dijo que “es una vergüenza para nuestro país lo que acabamos de hacerle a Polonia”.

El representante republicano Mike Rogers, de Alabama, presidente del comité, dijo que el Ejército está obligado a consultar con los legisladores y que eso no ocurrió.

“Así que no sabemos qué está pasando aquí”, expresó Rogers. “Pero puedo decirles que no estamos contentos con lo que se está hablando”.

Un funcionario del Departamento de Estado dijo el viernes en una conferencia de seguridad en Tallin, Estonia, que las reducciones de Estados Unidos en Europa estaban “ahí, en blanco y negro”, pero también señaló que “Estados Unidos no se va a ninguna parte”.

“Seguiremos trabajando con el Pentágono y con nuestros socios para asegurarnos de que tengamos el ajuste y la combinación correctas de lo que está ocurriendo aquí sobre el terreno”, dijo Thomas G. DiNanno, subsecretario de Estado de Estados Unidos para control de armas y seguridad internacional.

La OTAN dice que el cambio en Polonia no afectará la defensa

Con los despliegues detenidos, la presencia militar de Estados Unidos en Europa volverá ahora a los niveles previos a 2022, antes de que Rusia iniciara su invasión a gran escala de Ucrania, dijo un funcionario de Estados Unidos.

Europa se ha estado preparando para una reducción desde que Trump regresó a la Casa Blanca, y el gobierno ha advertido que Europa tendrá que ocuparse de su propia seguridad —incluida la de Ucrania— en el futuro.

Un funcionario de la OTAN dijo que la decisión de Estados Unidos de cancelar su despliegue rotatorio a Polonia no afectaría los planes de disuasión y defensa de la alianza militar. Canadá y Alemania han incrementado su presencia en el flanco oriental de la alianza, lo que contribuye a la fortaleza general de la OTAN, dijo el funcionario, que pidió el anonimato conforme a las normas de la organización.

Ben Hodges, excomandante general del Ejército de Estados Unidos en Europa, dijo que la medida “refuerza la percepción de que Estados Unidos simplemente hace las cosas sin consultar con los aliados”, lo que en última instancia “daña la cohesión dentro de la alianza”. A largo plazo, la decisión perjudicaría a la industria de defensa de Estados Unidos al reducir la confianza de los socios, afirmó.

Por lo general, alrededor de 10.000 tropas de Estados Unidos están estacionadas en Polonia, y la mayoría de ellas están en el país de manera rotatoria. Solo unas 300 tropas están estacionadas de forma permanente en el país, según el Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos.

Funcionarios polacos esperaban librarse de cualquier recorte, ya que Polonia es el país que más gasta en defensa en la OTAN en proporción a su economía, alrededor del 4,7% en 2025. Hegseth la ha llamado un “aliado modelo” en la OTAN por gastar tanto en defensa.

Cuando el presidente conservador de Polonia, Karol Nawrocki, visitó la Casa Blanca en septiembre, Trump dijo que no tenía intención de retirar tropas de Estados Unidos de Polonia. “Pondremos más allí si ellos quieren”, dijo el mandatario estadounidense en ese momento.

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Burrows informó desde Tallin, Estonia, y Ciobanu desde Varsovia, Polonia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.