Cuatro tripulantes se eyectan a salvo tras choque de aviones durante espectáculo aéreo en Idaho

Cuatro aviadores se eyectaron a salvo después de que dos aviones de la Marina de Estados Unidos chocaran y se estrellaran el domingo durante un espectáculo aéreo en la Base de la Fuerza Aérea de Mountain Home, en el oeste de Idaho, informaron las autoridades.

La colisión ocurrió entre dos EA18-G Growlers del Escuadrón de Ataque Electrónico 129 de la Marina de Estados Unidos en Whidbey Island, Washington, dijo la comandante Amelia Umayam, portavoz de las Fuerzas Aéreas Navales de la Flota del Pacífico.

Las aeronaves realizaban una demostración aérea cuando ocurrió el choque, dijo Umayam en un comunicado. Señaló que los cuatro tripulantes de ambos aviones se eyectaron a salvo y el choque estaba bajo investigación, dijo.

Los miembros de la tripulación se encuentran en condición estable, informaron funcionarios de la base.

Ninguna persona en la base militar resultó herida, dijo Kim Sykes, directora de marketing de Silver Wings of Idaho, que ayudó a planificar el espectáculo aéreo.

“Todos están a salvo y creo que eso es lo más importante”, afirmó Sykes.

La base informó en redes sociales que fue cerrada inmediatamente después del incidente. El resto del espectáculo aéreo fue cancelado.

En videos publicados en internet por espectadores pueden verse cuatro paracaídas abriéndose en el cielo mientras las aeronaves se precipitaban hacia el suelo cerca de la base, a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur de Boise.

El EA-18G Growler es una variante del avión de combate F/A-18 Super Hornet, con sofisticados sistemas de guerra electrónica.

Shane Ogden filmaba los dos aviones mientras se acercaban entre sí. Un video que captó muestra que las dos aeronaves parecen hacer contacto y luego giran en tándem mientras los tripulantes se eyectan y sus paracaídas se abren. Luego los aviones caen juntos, explotando en una bola de fuego al impactar mientras los tripulantes descienden al suelo cerca de ahí.

“Solo filmaba pensando que se iban a separar y eso pasó y filmé el resto”, dijo Ogden en un mensaje de texto. Señaló que se fue poco después del choque porque no quería estorbar a los equipos de emergencia.

Los organizadores afirmaron que el popular espectáculo aéreo, que incluye demostraciones de vuelo y saltos en paracaídas, es una celebración de la historia de la aviación y una mirada a las capacidades militares modernas. El grupo de acrobacia Thunderbirds de la Fuerza Aérea encabezó el espectáculo ambos días.

El Servicio Meteorológico Nacional reportó buena visibilidad y vientos con ráfagas de hasta 47 km/h (29 mph) alrededor del momento del choque.

El experto en seguridad de aviación John Cox, director general de Safety Operating Systems, aseguró que los pilotos que participan en espectáculos aéreos son algunos de los mejores, pero el margen de error es mínimo.

“Volar en un espectáculo aéreo es exigente. Tiene muy poca tolerancia”, dijo Cox. “La gente que lo hace es muy buena y el margen de error es pequeño. Me alegra que todos hayan podido salir”.

El evento Gunfighter Skies de este año fue el primero en la base desde 2018, cuando un piloto de ala delta murió en un accidente durante una presentación en un espectáculo aéreo.

En 2003, una aeronave de los Thunderbirds se estrelló mientras intentaba una maniobra. El piloto, que no resultó herido, pudo dirigir el avión lejos de la multitud y eyectarse menos de un segundo antes de que impactara contra el suelo.

La industria de los espectáculos aéreos ha trabajado durante años para mejorar la seguridad en los aproximadamente 200 eventos que se realizan cada año en Estados Unidos. El más reciente accidente mortal en un espectáculo aéreo ocurrió en 2022, cuando dos aviones militares antiguos chocaron en un evento en Dallas y provocaron la muerte de seis personas.

John Cudahy, presidente y director general del Consejo Internacional de Espectáculos Aéreos, dijo que solía haber un promedio de unas dos muertes al año en un espectáculo aéreo en Estados Unidos. Pero durante la última década, el promedio ha estado más cerca de una muerte por año, afirmó. No se produjeron muertes en espectáculos aéreos en 2025 ni en 2024, y ningún espectador ha muerto en un espectáculo aéreo desde 1952.

“En términos de seguridad, realmente hemos disfrutado de un período sin precedentes de pocos accidentes”, dijo Cudahy.

Los investigadores podrían obtener rápidamente una idea de lo que ocurrió el domingo debido a que los tripulantes de las dos aeronaves lograron sobrevivir y podrán decirle a los investigadores lo que vieron y experimentaron.

La guerra con Irán ha llevado a la cancelación de unos 10 espectáculos aéreos este año en bases donde unidades militares realizan misiones relacionadas con el conflicto. Pero la mayoría de los espectáculos aéreos han podido continuar según lo planeado.

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Brown informó desde Billings, Montana. Los periodistas de The Associated Press Josh Funk en Omaha, Nebraska, y Christopher Weber en Los Ángeles contribuyeron con este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.