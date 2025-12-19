Condenan a madre japonesa por esconder el cuerpo de su hija en un congelador durante 20 años

Un tribunal japonés ha condenado a una mujer a un año de cárcel, con suspensión de la pena durante tres años, por ocultar el cadáver de su hija en un armario y posteriormente en un congelador durante casi 20 años, calificando el acto de “crimen atroz”.

Keiko Mori (76) fue detenida en septiembre tras confesar haber ocultado el cadáver de su hija adulta en un congelador de su casa de la prefectura de Ibaraki, al noreste de Tokio. Su hija, Makiko, tenía 29 años en el momento de su muerte y su cadáver descompuesto fue hallado en la casa familiar de la localidad de Ami.

La sección de Tsuchiura del tribunal del distrito de Mito dictó la sentencia el jueves después de que los fiscales solicitaran una pena de un año de prisión, un castigo relativamente indulgente después de que el tribunal encontrara importantes circunstancias atenuantes.

La jueza Shizuka Asakura declaró que Mori había guardado inicialmente el cadáver de su hija en un armario de su casa, para luego trasladarlo a un congelador de la cocina después de que empezara a descomponerse.

Mori declaró a los investigadores que el olor del cadáver había llenado la casa, lo que la llevó a comprar un congelador y colocar el cuerpo en su interior.

Fue detenida y acusada de ocultar un cadáver tras llegar a una comisaría local con un familiar y confesar.

Los investigadores que acudieron al domicilio de Mori encontraron el cadáver vestido con una camiseta y ropa interior, arrodillado boca abajo dentro del congelador, según la policía.

Mori dijo que había conservado el cadáver allí durante unos 20 años, desde 2005 aproximadamente. Debido al tiempo transcurrido, la policía dijo que la descomposición estaba avanzada a pesar de la congelación, y se ordenó una autopsia para determinar la causa oficial de la muerte.

El tribunal reconoció el testimonio de Mori de que su hija había tenido problemas con el “consumo de drogas ilegales” y había sido “físicamente violenta con sus padres”, informaron los medios locales.

Makiko fue asesinada por su padre, el esposo de Mori, que murió en septiembre, pero el tribunal señaló que cuando este había intentado denunciar el asesinato a la policía, la madre de Mori se lo había impedido.

A partir de ese momento, según el tribunal, Mori se vio obligada a seguir ocultando el delito de su marido, lo que en última instancia condujo a su propio delito.

“Fue un crimen atroz”, dictaminó el tribunal, añadiendo que la prolongada ocultación del cadáver violaba gravemente el respeto religioso y moral de la sociedad japonesa por los muertos.

Makiko, nacida en 1975, habría tenido 49 o 50 años el día que su madre acudió a la policía.

