Bobby Pulido, cantante ganador del Grammy, conquista el voto latino quinceañera tras quinceañera

No cualquier candidato al Congreso sería una estrella en una fiesta de quince años, pero Bobby Pulido tampoco es un político común: es uno de los cantantes tex-mex más populares de Estados Unidos y ganador de un Grammy Latino.

Poco después de quedarse con las primarias demócratas para competir por el distrito 15 de Texas, su rival republicana, la congresista Monica De La Cruz, intentó desacreditarlo con una frase cargada de ironía: “Esta elección no se trata de decidir quién quieres que cante en la fiesta de quince años de tu sobrina”.

La referencia apuntaba a la enorme fama de Pulido dentro de la comunidad latina, donde durante años fue una presencia habitual en fiestas y celebraciones familiares.

Sin embargo, el cantante decidió convertir el ataque en parte de su estrategia de campaña. En vez de tomar distancia, empezó a aceptar invitaciones para cantar en quinceañeras a lo largo de todo el distrito fronterizo entre Texas y México.

“Los fines de semana se han vuelto una locura. Hay noches en las que termino yendo a dos o hasta tres quinceañeras”, contó en abril durante una entrevista telefónica con The Independent. Según relató, también recibió invitaciones para un cumpleaños de 90 años e incluso para una “fiesta de quince masculina”, la versión para hombres de la tradicional celebración.

Detrás de lo anecdótico, los demócratas ven algo más importante: el carisma natural de Pulido y su conexión con la comunidad hispana podrían ayudar al partido a recuperar terreno entre los votantes latinos y acercarse al control de la Cámara de Representantes.

open image in gallery Antes de su candidatura al Congreso, Bobby Pulido tuvo una destacada carrera como cantante y ganó dos premios Latin Grammy al mejor álbum tejano ( Getty )

Gran parte de la atención política en Texas está puesta en la disputa por el Senado entre el actual senador republicano John Cornyn y el fiscal general Ken Paxton, uno de los principales referentes del movimiento MAGA. Sin embargo, el demócrata James Talarico sabe que difícilmente puede competir si su partido no recupera apoyo entre los votantes hispanos, que representan cerca del 80 % del distrito.

Pulido está convencido de que puede ayudar a atraer a ese electorado, después del acercamiento que muchos latinos tuvieron con Donald Trump durante las elecciones de 2024.

“Creo que mucha gente está decepcionada con este Gobierno. Muchos de quienes los apoyaron ahora se están arrepintiendo, porque están viendo las consecuencias”, aseguró Pulido en diálogo con The Independent.

Parte de esa apuesta demócrata pasa por la enorme popularidad del cantante. Como ocurre con buena parte de los artistas del género tex-mex, sus canciones son interpretadas casi por completo en español. Aunque el estilo incorpora influencias del mariachi mexicano, también mezcla sonidos del blues y la polka, herencia de la inmigración alemana en Texas. Pulido ganó dos premios Grammy Latino al mejor álbum tejano.

Aun así, asegura que su interés por la política viene desde mucho antes de la música. Estudió ciencias políticas en la Universidad St. Mary’s antes de abandonar la carrera para dedicarse por completo a cantar.

“Llegó un momento en el que sentí que quería ayudar a mi gente y representarla”, explicó Pulido.

Ese objetivo aparece en un momento muy complejo para los demócratas, cuyo retroceso entre los votantes hispanos se volvió imposible de ignorar. A pesar de los ataques verbales de Donald Trump contra los mexicoestadounidenses y de políticas como la separación de familias migrantes durante su primer mandato, el republicano consiguió avanzar entre el electorado latino en 2020.

La tendencia se hizo evidente en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con fuerte identidad hispana, donde Trump consolidó su crecimiento electoral y amplió aún más su ventaja en las elecciones de 2024.

open image in gallery El ganador del Latin Grammy y candidato demócrata por el distrito 15 del Congreso de Texas, Bobby Pulido, canta para Melanie Nieto, de 15 años, durante su fiesta de quinceañera en Edinburg, Texas, el 14 de marzo de 2026 ( AFP/Getty )

“Está en nuestro ADN querer superar a nuestros padres”, afirmó Pulido. “Y durante mucho tiempo, creo que el Partido Demócrata dio por sentado el voto latino”.

Tras la redistribución de distritos realizada en 2022 después del Censo, los republicanos redoblaron sus esfuerzos para acercarse al electorado hispano.

Según Pulido, el mensaje conservador apuntó a cuestiones económicas, prometiendo una vida más accesible y menos costos para las familias si apoyaban al Partido Republicano.

Sin embargo, el cantante sostiene que muchos votantes comenzaron a cambiar de opinión. “La gente está empezando a darse cuenta de que muchas de las políticas que impulsaron son antilatinas”, aseguró.

Como ejemplo, mencionó que el Gobierno de Trump redirigió fondos originalmente destinados a instituciones que brindaban apoyo a comunidades hispanas. También señaló que numerosos pequeños empresarios ahora enfrentan problemas para encontrar trabajadores debido al impacto de las deportaciones.

A pesar de las dificultades electorales, los demócratas ven en Pulido a un candidato con verdadero potencial. De hecho, el lunes el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso lo sumó a su programa “Red to Blue” (“De rojo a azul”), reservado para postulantes considerados competitivos en distritos clave.

Sin embargo, el partido todavía enfrenta obstáculos importantes entre los votantes hispanos. Aunque los demócratas mostraron señales alentadoras en las recientes elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, una encuesta de Economist/YouGov publicada esta semana reveló que solo el 38 % de los hispanos votaría hoy por un demócrata genérico para el Congreso, frente al 36 % que apoyaría a un republicano.

Y quizá ningún tema refleje mejor esa división interna que la inmigración. Si bien muchos latinos rechazan la política migratoria de Donald Trump, también existe malestar dentro de parte de la comunidad hispana por el aumento de la inmigración durante el Gobierno de Joe Biden y sus políticas fronterizas más flexibles.

open image in gallery MILWAUKEE, WISCONSIN - JULY 17: U.S. Rep. Monica De La Cruz (R-TX) speaks on stage on the third day of the Republican National Convention at the Fiserv Forum on July 17, 2024 in Milwaukee, Wisconsin. Delegates, politicians, and the Republican faithful are in Milwaukee for the annual convention, concluding with former President Donald Trump accepting his party's presidential nomination. The RNC takes place from July 15-18. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

Además, muchos hispanos trabajan en organismos como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, por lo que consignas impulsadas por algunos demócratas, como desmantelar el ICE, generan divisiones dentro de la propia comunidad latina.

Pulido sostiene que existe un punto intermedio con el que muchos hispanos sí podrían sentirse identificados.

“No nos gusta el caos. Nadie está diciendo que se abran las puertas y entre cualquiera”, afirmó. “Pero al final del día, la gente merece ser tratada con dignidad. Muchos de los que hoy están aquí, incluidos varios agentes de la Patrulla Fronteriza, tienen abuelos que llegaron al país de manera irregular”.

El candidato también advirtió que el intento del Gobierno de Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento podría afectar a miles de familias estadounidenses.

“Probablemente más de la mitad de las personas del Valle del Río Grande son ciudadanos estadounidenses gracias al derecho de nacimiento en algún punto de su historia familiar”, aseguró.

Muchos analistas coinciden en que la economía sigue siendo el principal factor detrás del voto latino, algo que terminó favoreciendo a Trump en medio del aumento del costo de vida y la inflación.

En el distrito 15 de Texas, el ingreso medio anual es de 62.554 dólares, según la Oficina del Censo de Estados Unidos, muy por debajo del promedio nacional, que alcanza los 83.730 dólares.

open image in gallery A man holds up a "Latinos for Trump" sign at a protest after Joe Biden won the 2020 presidential election in Austin, Texas on November 7, 2020. - Democrat Joe Biden has won the White House, US media said November 7, defeating Donald Trump and ending a presidency that convulsed American politics, shocked the world and left the United States more divided than at any time in decades. (Photo by Sergio FLORES / AFP) (Photo by SERGIO FLORES/AFP via Getty Images)

Pero Pulido aseguró que, en el Valle del Río Grande, la economía y la inmigración van de la mano.

“Eso está cambiando mucho la percepción de los votantes, porque muchos pequeños negocios dependían de la llegada de personas desde México y del dinero que dejaban gracias al turismo. Y hoy eso ya no está funcionando”, explicó.

Los demócratas confían en que ese malestar pueda ayudarlos a recuperar terreno entre el electorado hispano.

Durante las primarias, Pulido hizo campaña junto a James Talarico, quien logró imponerse sobre Jasmine Crockett en la interna demócrata, en parte gracias a su fuerte respaldo entre los votantes latinos.

“Él está enfocado en su campaña y yo en la mía, pero lo apoyé”, comentó Pulido. “Quiero que gane. De verdad creo que tiene lo necesario, aunque imagino que en algún momento terminaremos enfrentándonos”.

Mientras tanto, el cantante seguirá recorriendo el distrito y participando incluso en fiestas de quince años como parte de su campaña. “Me encanta, porque te permite conocer gente nueva con la que nunca te cruzarías en una campaña tradicional”, afirmó.

Traducción de Leticia Zampedri