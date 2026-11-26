Un avión de FedEx se salió de una pista en el Aeropuerto Internacional de Miami el miércoles por la noche, lo que obligó a cerrar todas las pistas salvo una la víspera del Día de Acción de Gracias, informaron las autoridades.

No se reportaron heridos después de que el avión se saliera de la pista aproximadamente a las 8:40, informó el aeropuerto. Unidades de bomberos acudieron al lugar. El incidente ocurrió casi tres meses después de que un avión de carga de Amazon se saliera de otra pista allí mismo, lo que causó la muerte de cinco personas en tierra.

El McDonnell Douglas MD-11 procedía de Memphis. Los vuelos se reanudarán en breve, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación. La agencia investigará lo ocurrido.

FedEx indicó que el avión tuvo “un problema al aterrizar” y que está coordinándose con las autoridades.

“Estamos agradecidos de que nuestra tripulación esté a salvo y de que no se hayan reportado heridos", manifestó la empresa en un comunicado.

FedEx acababa de volver a operar aeronaves MD-11 en mayo para entregar paquetes, después de que un avión de ese tipo se estrellara al despegar en Kentucky el año pasado. El motor izquierdo del avión de UPS se desprendió y murieron tres pilotos, al igual que 12 personas en tierra. La Administración Federal de Aviación había aprobado la corrección propuesta por Boeing para los MD-11 “tras una revisión exhaustiva”.

El aeropuerto recomendó que los pasajeros con vuelos programados para el miércoles por la noche consulten con sus aerolíneas las últimas actualizaciones de vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

“Agradecemos la paciencia de nuestros pasajeros mientras trabajamos para reanudar las operaciones normales con seguridad”, expresó el aeropuerto en un comunicado.

La pista en la que aterrizó este avión de FedEx el miércoles es distinta de aquella en la que el avión de carga de Amazon se salió en septiembre. Pero tres de las pistas de Miami convergen en el extremo oeste, por lo que el avión de FedEx terminó cerca de donde el avión de Amazon ingresó a una avenida y chocó contra una furgoneta en la que iba un equipo de limpieza de aviones.

El incidente también ocurre menos de dos semanas después de una colisión menor entre dos aviones en una intersección de vías de rodaje en el aeropuerto de Miami. El ala de la aeronave de Copa Airlines y la nariz del avión de UPS chocaron.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte indicó que no tenía información sobre el incidente del miércoles.

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El periodista de la AP Josh Funk contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.