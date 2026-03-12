Kelly Clarkson afirma que no recibió su premio de $1 millón tras ganar ‘American Idol’

Kelly Clarkson ha criticado al programa de concursos American Idol, afirmando que el programa le había mentido sobre los premios que se suponía que iba a recibir por ganar la temporada inaugural.

Durante el segmento del martes de su programa de entrevistas diurno, The Kelly Clarkson Show, la artista ganadora del Grammy (43) habló con Rob Rausch, estrella del reality The Traitors, quien dijo que todavía no había recibido su premio en metálico de 220.800 dólares tras ganar la cuarta temporada en enero.

“Me identifico mucho con esto”, exclamó Clarkson, y continuó: “Cuando gané (probablemente no estabas vivo cuando yo estaba en American Idol), me decían: 'Oh, ganaste un millón de dólares', o lo que sea. Pero no los recibí. Me mintieron”.

Sorprendidos por la revelación, Rausch y su coinvitado, Daniel Radcliffe, le preguntaron qué le habían regalado.

La presentadora explicó que la ganancia no era en realidad un millón de dólares, sino “una inversión en [ella] por valor de un millón de dólares”.

open image in gallery Kelly Clarkson tenía solo 20 años cuando fue coronada ganadora inaugural de 'American Idol' en 2002 ( Getty Images )

open image in gallery Clarkson dice que 'American Idol' le “mintió” sobre sus premios ( Getty )

Clarkson solo tenía 20 años cuando apareció en el concurso de canto. Triunfó en la final, tras vencer a Justin Guarini con una interpretación de su sencillo de debut, 'A Moment Like This'.

Dijo que también le habían prometido un automóvil, cosa que necesitaba en ese momento porque “mi auto estaba destrozado y no podía pagarle al seguro”.

“¡Y no! A mí no me dieron un auto”, dijo, y añadió que más tarde se había enteado de que Clay Aiken, finalista de la segunda temporada de American Idol, y su madre habían recibido dos vehículos.

“Recuerdo que Clay me lo dijo en la segunda temporada”, relató Clarkson, y siguió: “Me dijo: 'Sí, le dieron uno a mi madre', y yo le dije: 'Voy a golpearte ahora mismo'”.

The Independent se ha puesto en contacto con ABC, la cadena que emite American Idol, para pedirle comentarios.

open image in gallery El mes pasado, Clarkson anunció el final de su programa de entrevistas ( NBC/The Kelly Clarkson Show )

A pesar de los mediocres premios, Clarkson sigue atribuyendo al programa el éxito de su carrera.

En 2022, celebró el vigésimo aniversario de su victoria escribiendo en Instagram: “Hoy hace veinte años que gané American Idol, y eso cambió para siempre el curso de mi vida”.

“Ese momento abrió la puerta a muchas oportunidades, y asociaciones creativas por las que estaré agradecida todos mis días. La familia y las amistades que he creado a lo largo de estos 20 años en la música y la televisión no tienen precio para mí”.

Desde su victoria, Clarkson ha recibido varios galardones, entre ellos tres premios Grammy, y ha encabezado tres veces la lista Billboard Hot 100.

El mes pasado, la cantante de 'Stronger (What Doesn't Kill You)' anunció el final de su programa de entrevistas: “Ha habido tantos momentos y episodios increíbles a lo largo de estas siete temporadas. Estoy eternamente agradecida y honrada de haber trabajado junto a la mejor banda y equipo que se pueda esperar; también agradezco por todo el talento y las personas inspiradoras que han compartido su tiempo y sus vidas con nosotros; por todos los fans que han apoyado nuestro programa; y por NBC por ser siempre un socio tan solidario e increíble”, dijo Clarkson en Instagram.

“Por todo ello, no ha sido una decisión fácil, pero esta temporada será mi última como presentadora [de The Kelly Clarkson Show]. Apartarme de la agenda diaria me permitirá dar prioridad a mis hijos, lo que me parece necesario y adecuado para este nuevo capítulo de nuestras vidas”, prosiguió.

“Esto no es un adiós. Seguiré haciendo música, dando conciertos aquí y allá, y puede que me vean en The Voice de vez en cuando. Nunca se sabe dónde podría aparecer la próxima vez. Pero por ahora, quiero darles las gracias a todos por permitir que nuestro programa forme parte de sus vidas, y por creer en nosotros y acompañarnos durante siete años increíbles”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello