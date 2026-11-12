Los mercados bursátiles mundiales volvieron a experimentar una fuerte volatilidad el jueves, después de que un escándalo de presunto espionaje y acusaciones de fraude desencadenaran la renuncia de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia.

Las bolsas asiáticas registraron pérdidas durante la noche, tras conocerse informes de que la junta directiva de Nvidia se había reunido para decidir el futuro de su director ejecutivo y cofundador. La incertidumbre provocó una caída de más del 10 % en las acciones de la compañía durante las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

Las empresas tecnológicas chinas que utilizan procesadores de Nvidia para desarrollar modelos de inteligencia artificial también sufrieron fuertes caídas en Hong Kong. Las acciones de Alibaba retrocedieron un 6,7 % y las de Tencent, un 2,6 %, ante el temor de que Washington imponga nuevas restricciones al acceso a centros de datos en el extranjero que utilizan chips avanzados.

A estas preocupaciones se suma la incertidumbre sobre el futuro de la industria de la inteligencia artificial. Los inversores se preguntan si grandes compañías como Anthropic y OpenAI lograrán alcanzar la rentabilidad. Ambas registraron pérdidas multimillonarias el año pasado y preparan planes para salir a bolsa.

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, renunció después de que revelaciones sobre su vida privada provocaran un desplome en las acciones de la compañía ( Reuters )

Según diversos informes, la junta directiva de Nvidia se reunió a última hora del miércoles para evaluar la destitución de Huang, tras conocerse acusaciones sobre una relación extramatrimonial con una mujer señalada como presunta espía de China. A esto se sumó una publicación de The New York Times sobre una supuesta relación del ejecutivo con una empleada de Nvidia. Las revelaciones sobre su vida privada provocaron una caída en las acciones de la compañía antes de que Huang anunciara su renuncia.

Tras la salida de Huang, el consejo de administración de Nvidia anunció que Colette Kress, hasta entonces vicepresidenta ejecutiva y directora financiera de la compañía, asumiría el cargo de directora ejecutiva interina. “Colette ha contribuido a dirigir Nvidia durante un período de crecimiento extraordinario y posee un profundo conocimiento de nuestro negocio, nuestros clientes, nuestras operaciones y nuestra situación financiera”, destacó Harvey Jones, integrante de la junta directiva, en un comunicado.

Por ahora, no está claro quién asumirá la dirección de Nvidia a largo plazo. En medio de esta incertidumbre, las acciones de los fabricantes chinos de unidades de procesamiento gráfico (GPU) registraron un fuerte repunte el jueves, ante la expectativa de que los problemas de la compañía estadounidense permitan a los proveedores locales de chips ganar terreno en el mercado.

Por su parte, Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo Bank, señaló que la próxima prueba clave para Nvidia será la publicación de sus resultados financieros, prevista para el martes. “Unos resultados sólidos podrían reafirmar las perspectivas de crecimiento de la inteligencia artificial, pero quizá no basten para disipar por completo las preocupaciones sobre el gobierno corporativo”, advirtió.

Traducción de Leticia Zampedri