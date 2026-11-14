¿Qué saber tras la suspensión nacional de vuelos en EEUU?

Una suspensión nacional de vuelos en Estados Unidos terminó el viernes alrededor de las 8:15 p.m. y algunos vuelos nacionales ya han despegado de aeropuertos.

Sin embargo, las autoridades advirtieron que normalizar el tráfico aéreo tras la interrupción de vuelos más prolongada en 25 años será lento.

Funcionarios señalan que es probable que el sistema esté operando con normalidad a tiempo para atender el aumento de viajes por el Día de Acción de Gracias.

Esto es lo que hay que saber.

Los vuelos se reanudaron, pero la interrupción continúa

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que las salidas de aviones podrían reanudarse a última hora del viernes por la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. La FAA indicó que los pasajeros deben comunicarse con sus aerolíneas para obtener información sobre sus vuelos.

No obstante, el efecto dominó de la suspensión podría sentirse durante días.

Más de 2.500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos el sábado y cientos más se retrasaron, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estadounidenses que viajan que restablecer la normalidad del tráfico aéreo no será rápido.

Los vuelos internacionales se están gestionando caso por caso, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El aeropuerto de San Francisco informó que los vuelos con destino al otro lado del océano Pacífico recibieron autorización para salir del aeropuerto desde la noche del viernes. Eso incluyó vuelos con destino a Hawai y Asia.

La agencia de aviación de Europa suspendió las salidas con destino a Estados Unidos a solicitud de la FAA desde las 5 de la tarde, hora del Este, del viernes hasta la medianoche.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer un cambio de reserva gratuito en otro vuelo a los viajeros que quieran continuar su trayecto, o un reembolso si su vuelo fue cancelado y deciden no realizar el viaje.

El motivo de la suspensión de vuelos

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron que una nueva tecnología que se estaba conectando al sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados.

Según los funcionarios, eso provocó comunicaciones “intermitentes” y vacíos de radar, lo que derivó en el cierre de vuelos durante más de cuatro horas.

Duffy sugirió que podrían producirse más interrupciones.

“No creíamos que tendríamos este tipo de caída del sistema. La tuvimos”, señaló.

La modernización del control del tráfico aéreo comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares en financiación. Duffy y la Casa Blanca están presionando para obtener 30.000 millones de dólares más para completar el trabajo.

La interrupción de Microsoft y los ciberataques no estuvieron relacionados con la suspensión

Microsoft dijo que no tenía indicios de que la suspensión en tierra estuviera relacionada con la interrupción del servicio que dejó fuera de línea Outlook y otros servicios el jueves, según un portavoz de la empresa.

Mullin señaló que tampoco hay indicios de que la falla estuviera relacionada con un ciberataque.

“Nunca hubo vidas en riesgo. No hubo vuelos en riesgo. La FAA pudo manejarlo. Lo hicimos”, indicó.

Indicó que la suspensión de vuelos se decretó “como medida de precaución”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.