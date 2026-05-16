Israel instaló una base militar secreta en el desierto de Irak a raíz de la guerra con Irán

Fuerzas israelíes instalaron un puesto en el desierto de Irak al comienzo de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, informaron a The Associated Press funcionarios iraquíes y estadounidenses.

La existencia de la instalación militar secreta israelí fue reportada por primera vez por The Wall Street Journal, que la describió como una base que albergaba fuerzas especiales y servía como centro logístico para la fuerza aérea israelí.

Los reportes sobre una base secreta desataron una ola de indignación en Irak. Funcionarios allí han manifestado que fuerzas del ejército iraquí investigaron informes sobre una fuerza militar no autorizada en el desierto de Nukhaib —una zona árida al suroeste de las ciudades de Karbala y Najaf— a inicios de marzo y recibieron disparos mientras se dirigían al lugar.

Funcionarios iraquíes han confirmado la presencia de una fuerza pequeña, no autorizada y de corta duración en el desierto, pero no han dicho que fuera israelí. Sin embargo, dos funcionarios iraquíes de seguridad e inteligencia y un alto funcionario militar estadounidense, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a comentar públicamente, afirmaron que sí lo era.

El funcionario estadounidense señaló sobre el puesto israelí que “base es una palabra fuerte para describirlo” y lo describió más bien como una “zona o campamento temporal de preparación para apoyar operaciones en Irán”.

El funcionario de inteligencia iraquí indicó que la fuerza israelí había instalado tiendas de campaña en el área y que “su objetivo era monitorear lanzamientos de cohetes y actividad de drones realizados por algunas milicias iraquíes”. Las autoridades iraquíes creen que la fuerza llegó mediante una operación de lanzamiento aéreo, pero no saben cuándo, agregó. También cuestionaron la descripción de la presencia militar como una “base”.

Un pastor notó la presencia de la fuerza y la reportó a las autoridades, dijeron los funcionarios.

Representantes del ejército israelí declinaron hacer comentarios. El secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, también declinó comentar.

Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero, lo que desencadenó una guerra regional en la que Irak quedó atrapado en el fuego cruzado. En este país hay una red de milicias vinculadas a Irán, que lanzaron ataques contra bases de Estados Unidos en Irak y en otros puntos de la región, así como contra Israel. Fuerzas estadounidenses e israelíes también atacaron sitios de milicias en Irak.

El gobierno iraquí, por su parte, pidió a ambos bandos que dejaran al país fuera del conflicto. La idea de que una fuerza israelí pudiera haber estado realizando operaciones militares ante sus narices colocó a las autoridades iraquíes en una posición embarazosa.

El ejército iraquí envió fuerzas al desierto el martes, al sitio del supuesto puesto israelí, para mostrar a periodistas que no había indicios de una presencia militar de largo plazo allí.

“Creemos que fue una fuerza pequeña que llegó y permaneció no más de 48 horas”, expresó el general Abdul-Amir Yarallah, jefe del Estado Mayor General del ejército iraquí durante la visita.

El mayor general Tahseen al Khafaji, portavoz del Ministerio de Defensa iraquí, dijo a la AP que el 3 de marzo el ejército recibió información sobre “una pequeña fuerza enemiga en un área específica del desierto de Najaf”, y que las fuerzas iraquíes fueron a verificar el sitio al día siguiente.

“En un radio de 25 kilómetros, la fuerza que fue allí enfrentó un ataque aéreo, lo que llevó al martirio de uno de nuestros combatientes e hirió a otros dos”, afirmó.

Al Khafaji indicó que la fuerza iraquí se retiró tras ser atacada, pero regresó al día siguiente y no encontró señales de una base ni fuerzas presentes.

“Se cree que la fuerza estuvo allí por muy poco tiempo y que era una fuerza muy pequeña”, sostuvo, y añadió que las operaciones de búsqueda “no mostraron nada que indique que la fuerza estuviera estacionada allí durante mucho tiempo en esa zona”.

Imágenes satelitales de Airbus DS tomadas el 8 de marzo y analizadas por la AP parecen mostrar una pista hecha por el ser humano excavada en el sitio, a unos 250 kilómetros (155 millas) al suroeste de la capital, Bagdad. La pista corre en línea recta en el lecho seco de un lago de noroeste a sureste y mide aproximadamente 1,5 kilómetros (1 milla). Eso es lo suficientemente largo para despegues y aterrizajes de aviones de guerra.

La localidad más cercana, al-Nukhaib, se encuentra a unos 45 kilómetros (27 millas) al noroeste a lo largo de una carretera que va hacia la frontera con Arabia Saudí. Esa distancia es suficiente como para que probablemente no llamara demasiada atención, aunque los cielos de Irak estuvieron llenos de aviones de combate tanto de Estados Unidos como de Israel durante las semanas de guerra activa con Irán.

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Contribuyeron a este despacho los periodistas de The Associated Press Jon Gambrell en Dubái, y Konstantin Toropin en Washington.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.