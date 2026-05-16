Juez declara juicio nulo a Harvey Weinstein tras desacuerdo del jurado

El jurado quedó dividido en el nuevo juicio por violación contra Harvey Weinstein el viernes, lo que obligó a otro juicio nulo en un caso de la era #MeToo que hasta ahora ha llegado tres veces a las cortes.

Aunque el exmagnate de Hollywood ha sido condenado por otros delitos sexuales en dos costas de Estados Unidos y está tras las rejas, el juicio nulo deja en el limbo el cargo de violación en Nueva York. Los fiscales sopesaban si llevar el caso a juicio por cuarta vez, después de que algunos jurados dijeron fuera del tribunal que nueve de 12 querían absolver a Weinstein.

Weinstein, de 74 años, mostró poca reacción mientras lo escoltaban fuera de la sala, pero sus abogados dijeron después que estaba satisfecho con el resultado.

“Tal vez no sea la victoria que él quería, pero es una victoria, y vamos a seguir luchando”, manifestó el abogado Marc Agnifilo, y añadió que la defensa cree que tiene perspectivas “excelentes” si el caso se vuelve a juzgar.

El jurado de Manhattan, compuesto mayoritariamente por hombres, evaluó si Weinstein violó a Jessica Mann, una estilista y actriz. Los abogados de Weinstein sostuvieron que el encuentro fue consensuado. Ocurrió en 2013 durante una relación tensa entre Weinstein, que entonces estaba casado, y Mann, varias décadas menor.

Las deliberaciones comenzaron el miércoles. El viernes, después de que el jurado envió dos notas en 90 minutos diciendo que estaba estancado, el juez Curtis Farber declaró un juicio nulo.

Lo que llamó la atención a los jurados

Algunos jurados dijeron que les impactaron los vacíos en lo que Mann recordaba, en particular cuando los abogados defensores la interrogaban.

“La idea predominante era que la testigo tenía muchas inconsistencias en su relato”, comentó el jurado Josh Hadar, de 57 años. Él se inclinaba por la absolución: “No llego a eso fácilmente, pero simplemente parecía que había suficiente duda razonable”.

Otra jurado, Sarae Perez, de 25 años, señaló que estudió feminismo y conoce bien #MeToo, pero tampoco pudo superar las incertidumbres sobre el relato de Mann.

“Hubo partes en las que no podíamos confiar en su palabra”, dijo.

Reacción de la acusadora: “Merezco justicia”

Mann afirmó en un comunicado que el juicio nulo “no resta de ninguna manera a la verdad que conté”.

“Merezco justicia, por eso me levanto y enfrento un escrutinio público insoportable en nombre de un bien mayor”, expresó.

El fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, elogió la “perseverancia y valentía” de Mann y señaló en un comunicado que los fiscales consultarán con ella sobre los próximos pasos. Deben decir el próximo mes si volverán a juzgar el caso.

Cómo el caso regresó para un tercer juicio

Como productor de cine ganador del Oscar y jefe de estudio, Weinstein fue una de las figuras más poderosas de Hollywood y un importante donante demócrata antes de que las acusaciones —durante mucho tiempo silenciadas— de acoso sexual y agresión sexual en su contra irrumpieran en la esfera pública en 2017. Las revelaciones impulsaron las exigencias de rendición de cuentas del movimiento #MeToo por conductas sexuales indebidas, convirtieron a Weinstein en un paria, llevaron a la bancarrota al estudio y, en última instancia, derivaron en cargos penales en su contra en Nueva York y Los Ángeles.

Fue condenado por algunos cargos y absuelto de otros. Sin embargo, la acusación de Mann persistió. Weinstein fue condenado por ese cargo en 2020. Luego, un tribunal de apelaciones anuló ese veredicto, y las deliberaciones del jurado se desmoronaron en un nuevo juicio en 2025. Eso allanó el camino para el nuevo juicio de este año.

Weinstein ha dicho que fue infiel a su entonces esposa y que “actuó mal, pero nunca agredí a nadie”.

El relato de la acusadora

Mann, ahora de 40 años, conoció a Weinstein en una fiesta en Los Ángeles a principios de 2013, cuando esperaba convertir unos pocos créditos como actriz en una gran carrera. Dijo que al principio le incomodaron sus insistentes insinuaciones íntimas, pero que accedió a ellas y decidió desarrollar una relación con él.

Sin embargo, afirmó que dejó claro que no quería tener sexo el 18 de marzo de 2013, cuando él consiguió inesperadamente una habitación en un hotel de Manhattan donde ella se alojaba con una amiga.

“Dije ‘no’, una y otra vez, e intenté irme”, declaró ante los jurados durante cinco días de intenso testimonio. Contó que Weinstein azotó la puerta, le agarró los brazos y le ordenó desnudarse. Asustada, dejó de protestar y alegó que finalmente él la violó.

Los abogados de Weinstein destacaron una nota introspectiva y privada que Mann se escribió a sí misma dos días después. Aunque no decía nada sobre la presunta violación, la nota hablaba de sus sentimientos encontrados por volverse “emocionalmente apegada” en una relación no exclusiva con un hombre al que no nombraba. Ella testificó que no había necesitado escribir sobre la presunta violación.

The Associated Press no revela el nombre de personas que dicen haber sido agredidas sexualmente, a menos que decidan hacer públicos sus nombres, como lo ha hecho Mann.

La defensa de Weinstein

Weinstein no testificó. Según la versión de sus abogados, Mann fue una pareja dispuesta en una relación cercana y de apoyo con un conocedor del mundo del espectáculo que le abrió puertas, pero ella se volvió contra él una vez que se convirtió en un proscrito.

En los meses y años posteriores al encuentro en Nueva York, Mann siguió viendo y comunicándose con Weinstein, según mostraron correos electrónicos y testimonios. A veces, se distanciaba para buscar otra relación; en otras, volvía con Weinstein, quien validaba sus sueños de actuación y la consolaba cuando su padre estaba en fase terminal.

“Te amo. Lo que necesites”, escribió Weinstein.

Ayudó a Mann a conseguir una audición para una película —que no llegó a nada— y un trabajo de estilismo. Ella le pidió ayuda con cosas como un problema con el auto, aunque rechazó el dinero en efectivo que él intentó enviarle cuando no podía pagar el alquiler.

En uno de sus últimos correos electrónicos a Weinstein, en febrero de 2017, ella escribió: “Te amo, siempre. Pero odio sentirme como una llamada para sexo”. Cuando él respondió sugiriendo que ella estaba “bromeando” y que debía dejar de usar el correo electrónico de su empresa, ella dijo que era una broma y se disculpó.

Ocho meses después, reportes de noticias sobre las acusaciones de otras mujeres la llevaron a acudir a la policía.

Mann nunca demandó a Weinstein, pero después de su condena de 2020, solicitó y obtuvo unos 500.000 dólares de un fondo de acuerdos por conducta sexual indebida creado durante la bancarrota de su empresa. Sus abogados no mencionaron ese pago en este juicio.

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Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Ed White en Detroit y Joseph B. Frederick en Nueva York.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.