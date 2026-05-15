FBI ofrece recompensa por exespecialista de la Fuerza Aérea buscada por espionaje para Irán

El FBI ofreció una recompensa de 200.000 dólares por información que conduzca a la captura y juicio de una exespecialista en contrainteligencia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que desertó a Irán en 2013 y que posteriormente fue acusada de revelar información confidencial al gobierno de Teherán.

Monica Elfriede Witt, de 47 años, fue indiciada por un jurado investigador federal en febrero de 2019 por cargos de espionaje, incluida la transmisión de información de defensa nacional al gobierno de Irán.

Witt “presuntamente traicionó su juramento a la Constitución hace más de una década al desertar a Irán y proporcionar al régimen iraní información de defensa nacional, y probablemente sigue brindando apoyo a sus actividades”, manifestó el miércoles Daniel Wierzbicki, agente especial a cargo de la División de Contrainteligencia y Ciberseguridad de la oficina de campo del FBI en Washington.

“El FBI no ha olvidado y cree que, en este momento crítico de la historia de Irán, hay alguien que sabe algo sobre su paradero”, añadió en un comunicado de prensa.

Se desconoce de momento por qué el FBI estaba llamando nuevamente la atención sobre el caso de Witt. Estados Unidos e Irán han estado en guerra desde el 28 de febrero.

Witt sirvió en la Fuerza Aérea entre 1997 y 2008, donde recibió formación en el idioma farsi y fue desplegada al extranjero en misiones clasificadas de contrainteligencia, incluidas en Oriente Medio. Más tarde encontró trabajo como contratista del Departamento de Defensa.

Witt, originaria de Texas, desertó a Irán en 2013 después de recibir invitación con todos los gastos pagados a dos conferencias en ese país que, según el Departamento de Justicia, promovían propaganda antioccidental y condenaban los estándares morales de Estados Unidos.

Antes de eso, el FBI había advertido a Witt sobre sus actividades, pero ella les aseguró a los agentes que no daría a conocer información sensible sobre su trabajo en caso de que llegara a regresar a Irán, señalaron los fiscales.

Según la acusación, Witt puso en riesgo “información y programas delicados y confidenciales de defensa nacional de Estados Unidos”, indicó el comunicado de prensa.

“Witt presuntamente proporcionó intencionalmente información que pone en peligro al personal de Estados Unidos y a sus familias en el extranjero. También presuntamente realizó investigaciones a nombre del régimen iraní para permitirles atacar a sus antiguos colegas en el gobierno de Estados Unidos”, añadió.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.