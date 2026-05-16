EEUU busca acceso la bauxita de Guyana en su último impulso por recursos de Latinoamérica

Estados Unidos anunció el viernes que está centrando su atención en la bauxita y otros abundantes recursos de Guyana para oportunidades de negocios, en un momento en que Washington sigue cada vez más de cerca los recursos energéticos y minerales de América Latina.

El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, sostuvo conversaciones esta semana con altos funcionarios guyaneses, incluido el presidente Irfaan Ali, en el país sudamericano que vive un auge petrolero.

Las enormes reservas de petróleo del país, descubiertas en la última década, han incrementado la importancia geopolítica de Guyana, la cual se ha visto amplificada por una crisis energética a nivel mundial como resultado de la guerra con Irán. Sus reservas de bauxita son fundamentales para la producción de aluminio.

El gobierno del presidente Donald Trump se ha enfocado agresivamente en los recursos naturales de América Latina, desde impulsar una expansión en la producción petrolera de Venezuela después de la operación militar estadounidense de enero pasado, hasta buscar cooperación con Brasil en lo relacionado con minerales críticos.

En una región donde la producción de energía parecía ir en declive, América Latina ahora vive un cambio en esa tendencia, según Benjamin Gedan, investigador y director del programa para América Latina del Stimson Center.

“En tiempos de escasez energética global, hay mucha más atención en América Latina como una fuente alternativa y estable de suministro”, afirmó Gedan. “Y Guyana es el protagonista de esa historia”.

La visita se produce en medio de las preocupaciones del gobierno de Estados Unidos en torno a China y las megacompañías que se benefician de los multimillonarios contratos estatales, dejando de lado a empresas estadounidenses.

Funcionarios guyaneses han argumentado que las empresas de Estados Unidos no han sido tan agresivas como las chinas, que a menudo ofrecen financiamiento y se adaptan a las necesidades de mano de obra para megaproyectos.

Helberg les dijo a los funcionarios que las reservas de bauxita ya son conocidas, por lo que Estados Unidos está interesado en el sector. Actualmente, el operador chino Bosai Minerals es la empresa dominante en el sector local de bauxita.

“En términos generales, ambos entendemos que Guyana es un país con muchos recursos naturales”, manifestó Helberg sobre las conversaciones bilaterales.

Dejó entrever que Estados Unidos también puede ayudar a Guyana a realizar estudios de alta tecnología para determinar qué otros minerales yacen bajo la superficie para su explotación en un futuro.

Estados Unidos busca aprender de los errores del pasado de permitir que China ganara influencia en la región, según Jason Marczak, vicepresidente y director del Centro Adrienne Arsht para América Latina del Atlantic Council.

Aunque es probable que Guyana esté buscando diversificar sus relaciones comerciales, incluso con China, la visita muestra que el país sigue siendo un sólido socio de Estados Unidos en la región.

“El presidente Ali, en particular, es muy cercano a Estados Unidos y, en general, reconoce la importancia de Estados Unidos como socio clave para Guyana”, dijo Marczak. “Eso se refleja en la visita de Helberg a Guyana”.

El secretario de Relaciones Exteriores de Guyana, Robert Persaud, dijo el viernes a The Associated Press que Guyana está interesada en atraer a inversionistas de Estados Unidos en los próximos meses.

“Estados Unidos es nuestro socio estratégico y se lo dejamos en claro, pero quisiéramos agregar valor a la bauxita y a otros productos. Estamos interesados en el procesamiento y en mejorar la generación de energía”, expresó.

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La periodista de The Associated Press Anna-Catherine Brigida informó desde Ciudad de México.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.