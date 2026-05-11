Trump dice que suspenderá el impuesto federal a la gasolina, pero para eso necesita al Congreso

El presidente Donald Trump manifestó el lunes que avanzará para suspender el impuesto federal a la gasolina con el fin de ayudar a los estadounidenses a afrontar el alza vertiginosa de los precios del combustible causada por la guerra con Irán.

El mandatario, sin embargo, no puede suspender por sí solo el impuesto federal. El Congreso tendría que aprobar la medida.

Legisladores de ambos partidos han impulsado una suspensión del impuesto al señalar que brindaría un alivio necesario a las familias y empresas que dependen de sus autos y camiones para ir al trabajo y a la escuela y hacer los mandados cotidianos.

El lunes, el precio promedio nacional de la gasolina era de 4,52 dólares por galón, según la asociación automovilística AAA, un 50% más alto que los 3 dólares por galón antes de que Trump iniciara la guerra contra Irán.

Qué financia el impuesto a la gasolina

El impuesto federal está fijado actualmente en 18,4 centavos por galón para la gasolina y 24,4 centavos por galón para el diésel, una cifra que no incluye los impuestos estatales, que a menudo son más altos.

Consultado por reporteros en la Casa Blanca sobre cuánto tiempo debería suspenderse el impuesto, Trump respondió: “Hasta que sea apropiado”. Aunque el impuesto solo añade alrededor de 18 centavos por galón al precio de la gasolina, “sigue siendo dinero”, expresó Trump.

A medida que los precios de la gasolina se han disparado, el gobierno de Trump ha liberado millones de barriles de petróleo de la Reserva Estratégica y levantó temporalmente las sanciones sobre algunos envíos de petróleo ruso e iraní que ya estaban en el mar. Estados Unidos negocia con países que dependen del crudo de Oriente Medio para que se sumen a una coalición destinada a vigilar el estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye alrededor de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo.

El impuesto a la gasolina aporta más de 23.000 millones de dólares al año en ingresos para programas federales de carreteras y transporte público.

Trump habla y el Congreso reacciona

El senador republicano Josh Hawley, de Missouri, escribió el lunes en redes sociales que presentará una legislación para suspender el impuesto a la gasolina. Demócratas ya habían patrocinado anteriormente iniciativas similares.

La representante Anna Paulina Luna, republicana por Florida, también afirmó en X que presentará un proyecto “para suspender el impuesto federal a la gasolina a la luz de los recientes comentarios de Trump”.

El aumento sostenido de los precios de la gasolina ha encendido las alarmas entre algunos republicanos, que temen que pueda perjudicar las posibilidades del partido en las elecciones de mitad de mandato. Trump ha dicho anteriormente que los precios más altos del combustible valen la pena para impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Ese mensaje pareció suavizarse el domingo, cuando el secretario de Energía, Chris Wright, declaró que el gobierno estaba “abierto a todas las ideas”, incluida una suspensión del impuesto a la gasolina, durante una entrevista en el programa “Meet the Press” de NBC.

Un proyecto patrocinado por los senadores demócratas Richard Blumenthal, de Connecticut, y Mark Kelly, de Arizona, suspendería el impuesto federal hasta el 1 de octubre. Una medida similar fue patrocinada en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Chris Pappas de Nueva Hampshire.

“La guerra innecesaria causada por Trump está elevando los precios de la gasolina en todo el país, y los estadounidenses no deberían tener que soportar la carga económica de las torpes decisiones de Trump”, declaró Blumenthal al presentar el proyecto.

Varios estados, entre ellos Indiana y Georgia, han suspendido recientemente sus impuestos para bajar los precios en medio de la guerra. Otros estados están evaluando suspensiones similares, añadió Blumenthal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.