¡Suertudo! Hombre gana su segundo premio gordo en un casino en tan solo tres días

Un hombre de Misisipi, Estados Unidos, ganó un impresionante premio mayor dos veces en solo tres días, llevándose casi 300.000 dólares en ganancias del mismo casino, ubicado en la ciudad de Biloxi.

Kevin Baker volvió a hacerse rico el domingo por la mañana en el complejo turístico y casino Beau Rivage, donde ganó $143.898,87 en una máquina tragamonedas tras solo ocho minutos de juego, según informa el periódico The Sun Herald.

El residente de Biloxi apostó $100 en la máquina tragamonedas Lightning 10-Year Storm de $1 en la zona de apuestas altas del casino y ganó el premio mayor.

La victoria se produjo dos días después de que Baker cobrara una recompensa aún mayor de $156.476,27 el viernes pasado. Ganó ese premio gordo con una apuesta de $10 en la máquina tragamonedas Magic Treasures Gold Empress de 10 centavos, que resultó ganadora tras nueve minutos de juego, según el medio.

Un hombre de Misisipi ganó recientemente el premio mayor dos veces en tres días en el Beau Rivage Resort and Casino de Biloxi, Misisipi, EE. UU. ( Getty )

En conjunto, los dos premios mayores le reportaron a Baker $300.375,14 en ganancias el pasado fin de semana. Además, este fue el 31° premio de al menos $100.000 que se ganó este año en el Beau Rivage Resort and Casino.

Este premio elevó el monto total otorgado en premios gordos de $100.000 o más en los casinos de la costa del Golfo de Misisipi a más de $8,5 millones en 2026.

Beau Rivage no ha emitido ninguna declaración pública sobre las ganancias de Baker, pero sí compartió la noticia del Sun Herald en su página de Facebook.

The Independent se ha puesto en contacto con el Beau Rivage para obtener sus declaraciones.

El casino, apodado el “Bellagio del Sur”, abrió sus puertas en 1999, pero sufrió graves daños a causa de la marejada ciclónica de 9 m provocada por el huracán Katrina en 2005. El complejo fue reconstruido y reabierto el 29 de agosto de 2006, coincidiendo con el primer aniversario del huracán.

Traducción de Sara Pignatiello