Guatemala expone manuscritos del Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias antes de su repatriación

Guatemala expondrá desde el martes en el Palacio Nacional de la Cultura extractos de tres manuscritos del Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias recuperados de una casa donde el escritor vivió como antesala a la repatriación de sus restos desde Francia, programada para la segunda semana de noviembre.

El martes, en París, la familia del Nobel recibió sus cenizas. Miguel Ángel Asturias Amado, su hijo, abrazó la urna entregada por la alcaldesa de París, Audrey Pulvar, confirmó el Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala.

"Mi padre estuvo 52 años en Francia y hoy vuelve a su tierra; debe volver a su ombliguito, al país que tanto amó”, dijo su hijo en un mensaje enviado a la prensa en Guatemala.

Cuando Asturias se exilió de Guatemala en 1954, tras la caída del gobierno de la revolución (1945-1954), lo dejó todo atrás. Amontonó algunas cosas en su vieja casa del barrio Candelaria, en el corazón de la capital guatemalteca, y se apresuró a abandonar el país.

Entonces, el general Carlos Castillo Armas había logrado tomar el poder con un golpe de Estado auspiciado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. Como consideraba al Nobel un comunista, le quitó el pasaporte y la nacionalidad. Asturias se fue al exilio porque había que salvar la libertad y la vida.

En Guatemala, en veinte bolsas negras de basura fueron colocados libros, cartas, fotos y documentos que el escritor tuvo que dejar y que se estaban deteriorando. Estos objetos pasaron de vivienda en vivienda hasta llegar a la casa de su familia, la cual decidió donarlos en 2016 al Archivo General de Centroamérica, que resguarda documentos sobre la historia y la cultura de Guatemala.

En las bolsas también había cartas personales a su madre, libros autografiados por otros escritores —como el cubano-francés Alejo Carpentier— y cartas del ensayista y poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón.

Fragmentos de una de sus principales obras

Entre los documentos encontrados, que datan incluso de los años 20, estaba el manuscrito de su famoso libro “El Señor Presidente”, publicado en 1946.

“Hojas sueltas, escritas a máquina con una línea roja fueron apareciendo”, señaló a The Associated Press Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, que entonces trabajaba como técnico en el archivo y quien fue uno de los primeros en clasificar y descubrir que se trataba del manuscrito.

“Ese era el Tohil”, recordó por su lado el nieto del literato, Sandino Asturias. Su abuelo llamaba así al libro titulado con esa palabra escrita en maya K'iche', en honor al dios del fuego, del sol y de la guerra. Posteriormente le cambió el nombre a “El Señor Presidente”.

Méndez Salinas explicó que los documentos fueron puestos en cajas, que poco a poco se fueron clasificando. Allí empezaron a aparecer hojas dispersas consideradas manuscritos por estar escritas a máquina y presentar anotaciones de puño y letra del escritor ganador del Premio Nobel de Literatura en 1967.

En Guatemala había 240 hojas, faltando las últimas dos que fueron encontradas en su casa en París. Según la familia, se las pudo haber llevado para escribir a mano los poemas que aparecen en el reverso.

Asturias empezó a escribir en 1920 este libro, en el cual narró lo que era vivir bajo la dictadura de Manuel Estrada (1898-1920) y sufrir la represión, la concentración del poder y la falta de libertad de expresión.

La sorpresa fue aún mayor cuando también se encontraron fragmentos de manuscritos de las célebres obras “Sien de Alondra” y “Leyendas de Guatemala” que también serán expuestos en la muestra.

Aunque los manuscritos siguen resguardados en archivos guatemaltecos, la biblioteca nacional de Francia los ha reclamado como suyos.

“Mi abuelo en su última voluntad quería que todos sus manuscritos se quedaran en París”, dijo al respecto su nieto. Asturias estaba muy agradecido con la capital francesa por haberle abierto sus puertas y amaba la ciudad. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio parisino de Père-Lachaise tras su muerte en Madrid, España, en 1974.

La biblioteca de Francia tiene varios manuscritos de otros de sus famosos libros, como “Mulata de Tal” y “Hombres de maíz”, y de poemas que se llevó con él desde Guatemala.

También tiene parte de los reconocimientos que recibió, entre ellos la medalla del Nobel, el premio Lenin de la Paz que le fue otorgado en Rusia en 1966 y un bastón de mando que autoridades indígenas le regalaron el mismo año para homenajearlo como “Hijo Unigénito de Tecún Umán (héroe indígena nacional)”. El nieto del escritor señaló que su familia quiere que esos objetos regresen a Guatemala “porque le pertenecen a su pueblo”.

Asturias volverá a su primer hogar

Cincuenta y dos años después de su muerte, Asturias volverá a su patria y tendrá un funeral de Estado.

“La historia de Guatemala está llena de exiliados y tenemos aún varios; el retorno de un exiliado es también la simbología de lo que queremos para todos en Guatemala, que deje de existir el exilio como una forma de represión del Estado”, dijo el nieto del escritor.

Asturias agregó que el regreso de su abuelo es “un acto de justicia histórica" y que la voluntad de su familia es que descanse en paz en Guatemala, "el país que tanto amó y por el que luchó”.

Una urna en forma de grano de maíz, del artista Pedro Canivell, portará sus restos. Será sembrada en tierras traídas por su familia de algunos de los 22 departamentos del país y colocada en un monumento el 15 de noviembre en el Gran Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. La doctora e indígena Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz en 1992, encabezará una ceremonia maya para darle la bienvenida.

Durante casi un mes, obras de arte, misas, lecturas y otros homenajes tendrán lugar para celebrar su retorno. La misma casa donde estaban abandonados los documentos y que ahora es propiedad del hijo del literato acogerá un museo en su honor.

También en París se realizarán varias actividades en honor al escritor.