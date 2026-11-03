Mariposas monarca reciben diminutos rastreadores para seguir su misteriosa migración

Cuando era niña, Rebeca Quiñonez-Piñón se preguntaba dónde se detenían las mariposas monarca para comer y descansar durante su larga migración a través de Norteamérica. Ahora, ella y otros científicos han comenzado a colocar diminutos dispositivos de rastreo en cientos de ejemplares para localizar esos lugares antes de que desaparezcan.

Las monarcas, con sus distintivos colores anaranjado y negro, se valen de señales ambientales para recorrer unos 4.800 kilómetros (3.000 millas) desde lugares tan lejanos como el sur de Canadá para pasar el invierno en bosques de abetos oyamel en el centro de México, una reserva de la biosfera protegida que también está designada como Patrimonio Mundial.

Durante décadas, sin embargo, los científicos han tenido problemas para formarse una imagen clara de la ruta que recorren las mariposas, cuánta distancia cubren cada día y dónde se posan por la noche. Este año se colocaron etiquetas alimentadas por energía solar en casi 1.750 ejemplares para ayudar a responder a estas preguntas.

A medida que la pérdida de hábitat, los pesticidas y el cambio climático impactan a las poblaciones de monarca, esta investigación podría ayudar a recuperar sus números. Quiñonez-Piñón manifestó que la fama particular de la mariposa monarca ayuda a llamar la atención sobre las amenazas que enfrentan los insectos y su papel fundamental para sostener la vida vegetal en todo el continente.

“Los polinizadores son cruciales para proteger y garantizar que nuestros ecosistemas se mantengan saludables", explicó Quiñonez-Piñón. "Y también para contar con las fuentes de alimento que necesitamos como seres humanos”.

La gente puede seguir el progreso de mariposas en Project Monarch Science, una app gratuita.

Rastreando a las mariposas monarca en Texas y más allá

Quiñonez-Piñón es la científica principal de la National Wildlife Federation, una organización sin fines de lucro que recientemente se sumó a Project Monarch Collaboration, un equipo científico trinacional para rastrear a las monarcas. Encabeza un estudio que combina el seguimiento migratorio en tiempo real con ciencia comunitaria para tener una mejor idea de dónde se detienen en Texas.

Solo algunas monarcas migran. Entre las que lo hacen, una buena parte de las mariposas ubicadas al este de las Montañas Rocosas vuela cada otoño y primavera por un estrecho corredor conocido como el “embudo de Texas” en su camino de regreso al norte para desovar antes de morir.

Pero, dependiendo del año, pueden pasar por distintas zonas del estado, en función de dónde pueden encontrar agua, néctar y refugios nocturnos como árboles. Es un detalle que ha fascinado a los científicos, incluida Quiñonez-Piñón.

Desde que comenzó el rastreo el año pasado, los científicos han encontrado la primera evidencia de una mariposa en Utah, al oeste de las Rocosas, que se unió a monarcas orientales en el centro de México. Otras migraron por la costa este hasta Florida, cruzaron el Golfo de México y ahora están siendo rastreadas a través de México, una conexión que los científicos no habían visto antes en tal cantidad.

“Hay todas estas historias únicas de sus trayectorias, conexiones entre la población, que no sabíamos que existían o que habíamos planteado como hipótesis pero no podíamos demostrar”, señaló Emma Pelton, bióloga de conservación de Xerces Society for Invertebrate Conservation

“Llevamos un año con esto, y creo que todos estamos encantados”, añadió, especialmente porque los dispositivos de rastreo más antiguos resultaron ser demasiado grandes o pesados.

Desde que comenzó su migración este año, se han detectado unas 175 mariposas etiquetadas en México.

No todas las mariposas traen dispositivos de rastreo

Las nuevas etiquetas, con un valor de 200 dólares, pesan aproximadamente lo mismo que una gota de agua y fueron desarrolladas por Cellular Tracking Technologies. Si la persona que coloca el dispositivo está debidamente capacitada y lo coloca correctamente, “la monarca estará completamente a salvo”, explicó Quiñonez-Piñón.

No todas las monarcas son buenas candidatas para portar el dispositivo. Para asegurarse de que no se les sobrecargue, la mayoría de las mariposas que reciben una etiqueta pesan más de 400 miligramos (aproximadamente lo mismo que una pastilla estándar), explicó David La Puma —vicepresidente de desarrollo de mercado global de Cellular Tracking Technologies y coordinador de Project Monarch Collaboration. Otros investigadores y científicos comunitarios buscan monarcas con alas más largas para etiquetar.

Muchas de las monarcas son capturadas con redes y se mantienen en bajas temperaturas para tranquilizarlas antes de colocarles el dispositivo, un proceso que requiere delicadeza y cuidado. El insecto se coloca en el centro de una tabla especial, con sus patas y antenas protegidas, donde se aplica adhesivo con un hisopo de algodón sobre su abdomen y sobre la etiqueta. Luego, el transmisor se presiona suavemente contra su cuerpo y, finalmente, la mariposa es liberada.

La nueva tecnología es “notable”, pero tiene limitaciones

Louie Yang, ecólogo de insectos de la Universidad de California, campus Davis, que no fue parte de la investigación, indicó que la tecnología es “bastante notable” porque “antes no habíamos podido ver qué ruta tomaban o qué tan rápido se movían a lo largo de las distintas partes de ese trayecto”.

Pero también hay limitaciones. La tecnología no indica la ubicación exacta de una mariposa, explicó, sino el lugar donde había un receptor que la detectó. Y el hecho de que se haya detectado a una mariposa no significa que siga viva.

Añadió que se necesitarán más estudios para entender si las etiquetas afectan el comportamiento de las mariposas.

Los pesticidas y el cambio climático son amenazas generalizadas

Las monarcas suelen vivir de dos a seis semanas, pero las que migran a México pueden vivir hasta nueve meses y pasan su vida desplazándose hacia el sur, esperando el invierno y migrando de nuevo hacia el norte antes de reproducirse durante la primavera. El recorrido de la monarca la ha convertido en un símbolo de los derechos de los migrantes internacionales.

Desde mediados de la década de 1990, la población de monarcas orientales ha caído más de un 80%, y en el oeste alrededor de un 95%. Los pesticidas son una amenaza generalizada para el algodoncillo, la planta donde las monarcas ponen sus huevos y la fuente exclusiva de alimento para sus orugas.

El cambio climático causado por el ser humano —impulsado por la quema de carbón, petróleo y gas— también es una amenaza durante todo el año, afirmó Tierra Curry, codirectora de especies en peligro en el Centro para la Diversidad Biológica.

“Uno de los problemas actuales es que hace demasiado calor durante demasiado tiempo en zonas del norte, y entonces no reciben las señales para migrar. Y luego, si la temperatura cae bajo cero, probablemente no van a lograr llegar a México", explicó. "Mientras más tarden en empezar (su recorrido), menos probabilidades tienen de llegar hasta el bosque”.

La sequía prolongada puede secar las fuentes de agua y alimento. Son golpeadas por vehículos. Y, en California, los bosques a los que vuelan para pasar el invierno están siendo arrasados para el desarrollo urbano.

A finales del año pasado, el gobierno de Estados Unidos aplazó una decisión sobre protecciones federales para las monarcas. Varios grupos presentaron una demanda, y un tribunal ordenó al gobierno tomar una decisión para 2030.

Sin embargo, los conservacionistas avanzan con nuevas formas para proteger a la menguante población de monarcas.

En Texas, se han colocado redes en algunas autopistas para alentar a las mariposas a volar más alto y evitar que sean aplastadas, especialmente por la noche cuando descienden para descansar. Otros esfuerzos incluyen plantaciones masivas de algodoncillo y plantas para polinizadores en jardines, a lo largo de las carreteras y en corredores de transporte, dijo Curry. Varios estudios indican que estas medidas están impulsando un incremento en las poblaciones locales.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.