El policía que mató a tiros a niño de 1 año en Mississippi dejó el cargo, dice alcalde de Senatobia

El policía que baleó y mató a un niño de 1 año en Mississippi cuando disparó contra un vehículo en movimiento mientras respondía a una llamada por hurto en una tienda renunció a su cargo, informó el viernes el alcalde de Senatobia a The Associated Press.

El sargento Hunter Foster había sido exonerado de actividades delictivas por la fiscalía general de Mississippi a principios de esta semana, después de que, en la investigación, que duró varios meses, se concluyera que su uso de la fuerza había estado justificado.

El jueves, el estado difundió videos de la muerte a tiros de Kohen Wiley, incluido el material de la cámara corporal de Foster grabado en el encuentro del 14 de junio en un estacionamiento de Walmart en Senatobia, a unos 65 kilómetros (40 millas) al sur de Memphis, Tennessee.

El alcalde de Senatobia, Greg Graves, confirmó la renuncia de Foster el viernes.

El abogado del policía, Martin Zummach, declinó hacer comentarios el viernes, cuando fue contactado. Zummach afirmó que Foster no tuvo “otra opción” que disparar su arma contra el vehículo porque éste avanzaba hacia él.

La madre de Kohen, Vellesiya Wiley, ha cuestionado que su amiga, quien conducía, se dirigiera hacia los agentes.

Ben Crump, abogado de la familia de Kohen, señaló que las imágenes muestran que el disparo mortal provino del costado del automóvil, lo que contradice que Foster estuviera en peligro inminente. Una autopsia independiente solicitada por la familia llegó a la misma conclusión. Una imagen del vehículo muestra la ventanilla delantera derecha del lado del pasajero hecha añicos. El equipo legal de la familia pidió al gobierno federal que investigue el tiroteo.

Van Turner, otro abogado que representa a la familia de Kohen, pidió que se le retire la certificación a Foster como policía.

“Lo que necesitamos es que se le retire la certificación para que no pueda ir a otro departamento de policía y hacer lo mismo”, expresó Van Turner el jueves en una conferencia de prensa.

El portavoz del Departamento de Seguridad Pública de Mississippi, Alex Gibert, indicó el viernes que Foster seguía certificado como policía.

Kohen habría celebrado su segundo cumpleaños a principios de noviembre.

El grupo de agentes acudió a la tienda Walmart en respuesta a un incidente no relacionado, según un informe de la Oficina de Investigaciones de Mississippi. Luego, un empleado de Walmart les alertó sobre dos mujeres que corrían para salir de la tienda.

Los videos muestran a la madre de Kohen, Vellesiya Wiley, sosteniendo al menor mientras ella y su amiga corren por el estacionamiento y entran en su vehículo. Cinco agentes se acercan al automóvil estacionado con las armas desenfundadas. El auto retrocede para alejarse y choca con un vehículo estacionado en las inmediaciones, mientras los agentes le gritan que se detenga.

Luego, el vehículo acelera hacia adelante mientras Foster avanza hacia él, directamente enfrente, con el arma desenfundada. Las ruedas giran alejándose de él, y él parece poner las manos sobre el cofre mientras salta para apartarse. Dispara su arma, haciendo añicos la ventanilla delantera del lado del pasajero, donde Kohen estaba sentado en el regazo de su madre. El auto continúa alejándose.

Vellesiya Wiley ha negado que ella y su amiga robaran pañales de la tienda y no han sido acusadas, según registros judiciales estatales y del condado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.