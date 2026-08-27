Funcionario que lidera el plan de Trump para un alto el fuego en Gaza critica a Israel por ataques

El funcionario encargado del plan de alto el fuego del presidente estadounidense Donald Trump para la Franja de Gaza criticó el miércoles a Israel por sus ataques contra el territorio palestino, y advirtió que la alternativa a la propuesta de Estados Unidos es una nueva guerra.

Nikolay Mladenov, alto representante de la Junta de Paz creada por Trump, insistió ante el Consejo de Seguridad de la ONU en que el plan de 20 puntos del mandatario estadounidense no se ha estancado y que “ha pasado de la mesa de negociación a la mesa de ingeniería”.

La milicia palestina Hamás ha aceptado deponer las armas y entregar Gaza a un gobierno civil, manifestó. Pero los continuos ataques de Israel desde el alto al fuego de octubre pasado siguen matando a palestinos —aunque muchos menos— y los habitantes de la Franja de Gaza no pueden sentir que el conflicto esté terminando, añadió.

“Después de tres años de guerra y 20 años de operaciones militares, pregunto: ¿otro ataque contra un depósito de municiones impedirá que Hamás se rearme o refuerce su control sobre Gaza?”, planteó Mladenov. “No lo hará. Sólo retrasa la desmilitarización que ocurriría” y obstaculiza la transferencia a un gobierno civil.

Un acuerdo reciente de Estados Unidos con Hamás para deponer las armas fue visto como un posible avance decisivo para poner fin a la guerra, que se desencadenó tras los ataques del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel. Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que sus fuerzas no se retirarán de sus posiciones actuales en Gaza hasta que Hamás haya entregado todas sus armas.

Mladenov dijo que en una reunión en la que participó la semana pasada con Netanyahu y Jared Kushner, yerno y asesor de Trump, “revisamos las preocupaciones de su gobierno una por una y acotamos las áreas que aún requieren trabajo técnico”.

La embajadora adjunta de Israel ante la ONU, Noa Furman, reiteró ante el Consejo de Seguridad el compromiso de su país con el plan de Trump, pero subrayó que no puede tener éxito mientras Hamás siga armado. Señaló que Israel está trabajando estrechamente con Estados Unidos para lograr el desarme de Hamás.

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que se están atendiendo las preocupaciones sobre el plan de Trump y que el desarme de Hamás se evaluará por sus acciones.

Mladenov advirtió sobre la brecha entre la hoja de ruta y lo que está ocurriendo sobre el terreno, y afirmó que, si la guerra se reanuda, no habrá una hoja de ruta a la cual volver ni quedará nada en el terreno para reconstruir.

“Eso no sería un revés”, expresó. “Sería un punto de no retorno para todos”.

Mladenov recalcó la necesidad de voluntad política para superar las diferencias y dijo que hay una elección que hacer: “Una Gaza desarmada, reconstruida y reconectada con el mundo. O una Gaza rearmada, dividida y en ruinas, con una generación radicalizada criada dentro de ella y la próxima guerra ya en el horizonte”.

En cuanto a los palestinos, Mladenov dijo que el plan de Trump incluye una “vía creíble hacia un horizonte político” y una solución de dos Estados para el conflicto. Netanyahu se opone vehementemente a un Estado palestino.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.