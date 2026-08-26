El aeropuerto de Dubái reporta fuerte caída del tráfico en el 2do trimestre por la guerra con Irán

El Aeropuerto Internacional de Dubái, uno de los centros de conexión más concurridos del mundo, informó el miércoles que registró una fuerte caída en el número de pasajeros durante el segundo trimestre del año, ya que la guerra con Irán interrumpió los viajes aéreos e hizo que muchos viajeros eligieran rutas que evitaran Oriente Medio.

El aeropuerto registró 13 millones de pasajeros durante el segundo trimestre, tras una afluencia de 31,5 millones de pasajeros en el primer semestre del año anterior. Eso representó una caída del 31,3% en el tráfico de pasajeros respecto del primer semestre de 2025, indicó el aeropuerto.

El tráfico aéreo en Emiratos Árabes Unidos y en otras partes de la región del Golfo se vio alterado por cierres y restricciones tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero. El propio aeropuerto de Dubái sufrió daños menores en ataques procedentes de Irán.

Los movimientos de aeronaves totalizaron 150.600 en el primer semestre, un 32,1% menos interanual, con apenas 62.500 en el segundo trimestre, señaló el aeropuerto.

Sin embargo, el director ejecutivo, Paul Griffiths, observó que ha habido un aumento constante del volumen de pasajeros cada mes del segundo trimestre, y afirmó que se espera que el impulso continúe.

“Los acontecimientos de la interrupción, que duró dos meses, tuvieron un impacto en el tráfico”, declaró Griffiths a The Associated Press. “Sin embargo, la trayectoria ahora es universalmente positiva”.

Añadió que el aeropuerto estaba a la espera de que aerolíneas extranjeras, en particular de Europa, reanudaran sus operaciones.

“Estoy muy seguro de que volveremos a operar a plena capacidad en muy poco tiempo”, expresó.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.