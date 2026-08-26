Ejército de EEUU planea construir microrreactores nucleares en 5 bases

El Ejército de Estados Unidos anunció el miércoles que planea construir microrreactores nucleares en cinco bases militares, desde Nueva York hasta Texas, como una fuente confiable de energía independiente de la red eléctrica comercial.

El anuncio se produce mientras el gobierno del presidente Donald Trump impulsa con fuerza el desarrollo de la próxima generación de energía nuclear, incluidos miles de millones de dólares en préstamos para la construcción de grandes reactores nucleares para satisfacer la demanda de electricidad que se ha disparado por los centros de datos, y un programa piloto para potenciar diseños y proyectos de reactores avanzados para uso militar y civil. Hoy en día, ningún microrreactor nuclear suministra energía a la red eléctrica comercial en Estados Unidos.

Cinco empresas seleccionadas por el Ejército recibirán hasta 2.200 millones de dólares a lo largo de cinco años para poseer, construir y operar los microrreactores, siempre que cumplan con los objetivos de desempeño. El Ejército anticipa que se construyan y operen más de 20 microrreactores nucleares.

Oficiales del Ejército y funcionarios de la industria afirman que los microrreactores ofrecen una fuente de energía resiliente para infraestructura crítica en instalaciones militares en caso de fallas en la red. Los reactores pueden funcionar durante años sin recarga de combustible.

El secretario del Ejército, Dan Driscoll, afirmó que las adjudicaciones acelerarán la capacidad de las fuerzas armadas “para suministrar energía segura y confiable directamente a nuestras instalaciones. Estamos construyendo la resiliencia energética necesaria para proyectar poder de combate a nivel global, sin depender de redes externas potencialmente vulnerables”, expresó.

Las subvenciones forman parte del “Programa Janus” que el Ejército lanzó el año pasado para suministrar energía nuclear de próxima generación. Las autoridades buscan impulsar el desarrollo nuclear para que los diseños de reactores avanzados pasen de una fase experimental y de prototipos a proporcionar energía durante los próximos años. Este programa será la “punta de lanza”, indicó Jeff Waksman, principal subsecretario adjunto del Ejército para instalaciones, energía y medio ambiente.

“Esa es la transición que estamos tratando de lograr”, comentó en una llamada con periodistas. “No se pretende que estos sean diseños específicos para el Ejército”.

Los detractores del plan afirman que los reactores nucleares son demasiado costosos y más riesgosos que otras fuentes de energía. Waksman señaló que estos reactores se apagarán de forma segura en caso de una falla, que son pequeños y que el Ejército no los incorporaría a sus instalaciones sin tener la certeza de que son seguros. Añadió que el Ejército está trabajando en un acuerdo con el Departamento de Energía para el retiro de desechos radiactivos, y que no habrá almacenamiento a largo plazo en estas instalaciones.

Ejército lidera la adopción de energía nuclear en las fuerzas armadas

Trump firmó en mayo de 2025 una serie de órdenes ejecutivas para acelerar el desarrollo de la energía nuclear. Le encargó al Ejército garantizar la manera para que un reactor avanzado comience a operar en una instalación militar dentro del país a más tardar el 30 de septiembre de 2028. El programa Janus lleva el nombre del antiguo dios romano de las transiciones.

Los funcionarios saben que llevar energía nuclear a una base militar será un desafío, así que eligieron a cinco empresas en caso de que al menos una de ellas fracase, explicó Waksman. Las empresas seleccionadas son: Antares Nuclear en Fort Bragg, Carolina del Norte; BWX Technologies en Fort Campbell, Kentucky; General Atomics Electromagnetic Systems en Fort Hood, Texas; Radiant Industries en Fort Benning, Georgia; y Westinghouse Government Services en Fort Drum, Nueva York.

El senador federal Chuck Schumer pidió al Ejército que seleccionara Fort Drum. El demócrata por Nueva York manifestó que las misiones críticas que apoya la instalación requieren de generación de energía segura y confiable.

Los reactores serán autorizados por el Ejército, en lugar de por la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC por sus iniciales en inglés), la cual autoriza los reactores nucleares comerciales. El Ejército trabaja para alinear sus procesos regulatorios tanto como sea posible, explicó Waksman, de modo que las empresas no necesiten de cambios importantes en sus diseños para recibir una autorización posterior de la NRC. Además del financiamiento federal, el Ejército espera recibir miles de millones de dólares en inversión privada.

Las bases militares permanecerán conectadas a la red. Los reactores no abastecerían por completo a las instalaciones. Cada reactor proporcionará entre uno y 20 megavatios de potencia, dependiendo del diseño de la empresa. Las bases más grandes requieren de tanta energía como una ciudad pequeña. Antares y Radiant planean entregar sus reactores en paquetes de tres, indicó Waksman.

El Ejército utiliza actualmente diésel como respaldo principal para su infraestructura crítica. Pero en caso de un conflicto, señaló Waksman, el Ejército podría no ser capaz de trasladar combustibles fósiles con facilidad.

“Eso hace que la energía nuclear cambie por completo el panorama de forma natural”, señaló. “Tiene sentido que el Ejército encabece este proyecto”.

Un reactor en Fort Belvoir, Virginia, terminado en 1957, fue el primer reactor de energía nuclear en proporcionar electricidad a una red eléctrica comercial de Estados Unidos durante un periodo prolongado, según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos.

Empresas afirman que esto acelerará el desarrollo nuclear en EE.UU.

Antares, con sede en California, alcanzó un hito dentro del programa piloto de Estados Unidos que podría permitirle producir electricidad en unos pocos años. La empresa dijo que el anuncio del Ejército sólo extiende su impulso.

Tori Shivanandan, presidenta y directora de operaciones de Radiant, también con sede en California, dijo que la adjudicación de 750 millones de dólares por parte del Ejército “es una muestra de confianza en el producto de Radiant y en su capacidad para fabricar, desplegar y operar de forma segura microrreactores nucleares para las fuerzas armadas estadounidenses”. El programa Janus “construirá un país más fuerte y resiliente”, sostuvo.

Rex Geveden, presidente y director ejecutivo de BWXT, declaró: “A medida que empezamos a trabajar en el programa Janus, ofrecemos el camino más creíble y confiable del país hacia una energía nuclear desplegable”.

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McDermott informó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.