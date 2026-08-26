Director de la CIA viaja a Rusia para reunirse con sus homólogos allí, en medio de tensiones

El director de la CIA John Ratcliffe viajó a Moscú para reunirse con sus homólogos rusos, informó el miércoles el Kremlin, una visita inusual y rodeada de hermetismo en medio de las tensiones entre los dos países por la invasión rusa de Ucrania.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que Ratcliffe no se reunió con el presidente ruso Vladímir Putin, quien fue informado de los contactos “a nivel de las agencias de inteligencia”.

“Por supuesto, el presidente Putin es informado de inmediato de todo”, añadió Peskov, y se negó a decir qué se discutió.

La CIA declinó hacer comentarios, y no ha habido declaraciones al respecto desde la Casa Blanca.

Agencias estatales de noticias rusas informaron que un avión militar estadounidense aterrizó en el aeropuerto Vnukovo de Moscú el martes y partió más tarde ese mismo día. Estados Unidos le informó a Ucrania del viaje y le pidió suspender temporalmente sus ataques contra bases rusas hasta que se marchara, dijo a la AP un alto funcionario ucraniano. Enfatizó que la suspensión no era para todo el territorio ruso sino solo a Moscú, San Petersburgo y algunas regiones del norte. Los ataques contra otras partes de Rusia continuaron, afirmó el funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no está autorizado a hablar públicamente.

CBS News informó primero sobre la visita.

Rusia dice que relaciones con EEUU están en “crisis profunda”

Peskov sostuvo que “los contactos entre las agencias de inteligencia son, en sí mismos, un fenómeno positivo, un proceso positivo”, pero subrayó que las relaciones entre Rusia y Estados Unidos siguen en una “crisis profunda”.

Agregó que era “demasiado pronto para decir” qué impacto tendría la visita de Ratcliffe en los vínculos entre ambos países.

Andrei Soldatov, experto en los servicios de seguridad de Rusia, dijo a AP que visitas como la de Ratcliffe no “ocurren todos los años”.

Los canales oficiales de comunicación entre Moscú y Washington se han mantenido activos desde la década de 1980 y existen para que ambas partes puedan hablar si vidas estadounidenses o rusas están en peligro u otras razones, explicó Soldatov.

En 2021, Nikolai Patrushev, secretario del Consejo de Seguridad de Putin, se reunió en Moscú con el entonces director de la CIA, William Burns, meses antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania. Burns se reunió después con Sergei Naryshkin, jefe de la agencia de inteligencia exterior de Rusia, en Turquía en noviembre de 2022 para advertir a Rusia que no desplegara un arma nuclear en Ucrania.

No se han revelado detalles de las conversaciones del martes, pero ese tipo de reuniones normalmente solo se celebran cuando hay un asunto apremiante de seguridad nacional y cuando responde a los “intereses nacionales estadounidenses”, declaró Soldatov.

Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos cayeron a mínimos no vistos desde la Guerra Fría tras la invasión rusa de Ucrania, pero parecieron mejorar después de que el presidente Donald Trump regresara al cargo. Había prometido poner rápidamente fin a la guerra, manteniendo múltiples llamadas telefónicas con Putin e incluso recibiéndolo en Alaska hace un año.

Sin embargo, los esfuerzos por negociar un acuerdo de paz se han estancado con la atención de Estados Unidos centrada en su guerra con Irán, y mientras Rusia y Ucrania se siguen atacando. Putin ha rechazado el impulso del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para un alto el fuego inmediato, al argumentar que Rusia quiere un arreglo total, no una tregua temporal.

Rusia ha propuesto mediar en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, un importante aliado de Moscú en Oriente Medio.

Rusia e Irán tienen un tratado de asociación

Después de que Putin enviara tropas a Ucrania en febrero de 2022, Teherán proporcionó a Rusia drones Shahed y más tarde autorizó su producción en Rusia. En enero de 2025, Moscú y Teherán firmaron un tratado de “asociación estratégica integral”. Pero, aun cuando ha estrechado lazos con Irán, Rusia también se ha mantenido amistosa con Israel, y analistas han descrito su relación con Irán como complicada y compleja.

En marzo, AP informó que Rusia proporcionó a Irán información que podría ayudar a Teherán a atacar buques, aeronaves y bases estadounidenses en la región, según dos funcionarios familiarizados con la inteligencia de Estados Unidos sobre el asunto. Los funcionarios, que no estaban autorizados a comentar públicamente el tema sensible y hablaron bajo condición de anonimato, advirtieron que la inteligencia de Estados Unidos no ha descubierto que Rusia esté indicando a Irán qué hacer con la información.

Consultado entonces sobre si Rusia iría más allá del apoyo político y ofrecería asistencia militar a Irán, Peskov respondió que no ha habido tal solicitud por parte de Teherán. Insistido sobre si Moscú proporcionó alguna asistencia militar o de inteligencia a Teherán desde el inicio de la guerra con Irán, evitó hacer comentarios.

Soldatov indicó que es posible que la reunión del martes incluyera una discusión sobre la protección del personal, las bases o las instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio. Ratcliffe podría haber viajado a Moscú para intentar influir en esa relación, añadió.

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Contribuyeron a esta nota los corresponsales Volodymyr Yurchuk en Kiev, Ucrania y Emma Burrows en Londres.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.