Inflación en EEUU sigue alta en medio de guerra y aranceles de Trump

Una medida de inflación seguida de cerca por la Reserva Federal no registró cambios el mes pasado, en la señal más reciente de que muchos estadounidenses aún están lidiando con costos más altos.

El informe del Departamento de Comercio mostró el miércoles que los precios subieron 3,7% en julio en comparación con un año antes, lo mismo que en junio. La inflación ha empeorado desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán a finales de febrero, cuando se ubicaba en 2,9%. Está notablemente por encima del objetivo de 2% de la Reserva Federal.

Los precios persistentemente altos se perfilan como un tema clave en las elecciones de mitad de mandato, ahora a solo 10 semanas, en particular mientras la guerra con Irán mantiene elevados los precios de la gasolina, el presidente Donald Trump amenaza con nuevos aranceles a Canadá y China, y el gasto en infraestructura de IA ha encarecido las computadoras, las consolas de videojuegos y los semiconductores.

Es poco probable que los nuevos datos de inflación resuelvan por completo una división en la Reserva Federal, donde la mayoría de los funcionarios está dispuesta a mantener estables las tasas de interés para ver si la inflación puede enfriarse por sí sola. Pero otros directivos de la institución han respaldado subir las tasas en un intento de desacelerar el endeudamiento y el gasto para combatir los precios más altos. El nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh, pronunciará un discurso el viernes en Jackson Hole, Wyoming, que Wall Street seguirá de cerca en busca de cualquier indicio sobre su manera de pensar respecto a los próximos pasos.

Al excluir las volátiles categorías de alimentos y energía, la inflación subyacente tampoco registró cambios y se mantuvo en 3,3% en julio. Había caído a 2,6% antes de que Trump impusiera amplios aranceles en abril de 2025.

Por separado, una segunda estimación del gobierno mostró el miércoles que la economía creció a un ritmo lento en el trimestre de abril a junio, al expandirse a una tasa anual de 1,5%, por debajo de 2,1% en el primer trimestre. Aun así, el gasto de los consumidores fue sólido y las empresas incrementaron la inversión en infraestructura de IA.

Los estadounidenses podrían estar volviéndose más cautelosos a medida que la inflación se mantiene alta. El gasto de los consumidores, ajustado por inflación, no registró cambios en julio.

En términos mensuales, la inflación general subió 0,2% de junio a julio, después de caer 0,1% el mes anterior y de saltar 0,5% en mayo. Los precios subyacentes también avanzaron 0,2% de junio a julio, por encima de 0,1% del mes previo. Algunos funcionarios de la Reserva Federal han señalado que una inflación subyacente de alrededor de 0,2% al mes sería una señal tranquilizadora de que la inflación está regresando al objetivo de 2%.

Los precios de la gasolina y de otras fuentes de energía cayeron con fuerza el mes pasado, según mostró el informe, al bajar 2,7% de junio a julio. Los precios de los comestibles también retrocedieron 0,1%. Sin embargo, los precios de los automóviles subieron 0,4% y el costo de la vivienda y los servicios públicos aumentó 0,3%.

En una nota más positiva, los ingresos aumentaron a un ritmo saludable. Ajustados por inflación, subieron 0,4%, el mejor resultado desde febrero. Aun así, en comparación con hace un año, los ingresos apenas han compensado por la inflación.

Y los precios de la gasolina han repuntado este mes, lo que probablemente elevará la inflación cuando se informen las cifras de agosto el próximo mes. Los precios volvieron a subir durante la noche hasta un promedio de 4,10 dólares por galón, según la AAA. A muchos funcionarios de la Reserva Federal les preocupa que, con la inflación por encima de su objetivo durante más de cinco años, podrían ser necesarias tasas más altas para controlar los aumentos de precios.

La inflación persistente ha contribuido a tasas de interés más altas a más largo plazo, lo que ha elevado los costos de endeudamiento para cosas como hipotecas, préstamos para automóviles y tarjetas de crédito. Muchos analistas de Wall Street afirman que la falta de claridad de Warsh sobre cómo responderá la Reserva Federal a la inflación también ha empujado al alza esas tasas. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años alcanzó brevemente un máximo de 19 años a principios de este mes, lo que provocó una intervención inusual del secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Bessent manifestó que el Tesoro duplicaría sus recompras de bonos de más largo plazo —los de 10 a 30 años— a partir del próximo mes. Una medida así elevaría los precios de los bonos y reduciría los rendimientos, que se mueven en dirección opuesta. El anuncio inicialmente tuvo poco efecto, aunque desde entonces los rendimientos han disminuido.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.