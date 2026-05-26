EE. UU.: uno de cada cuatro trabajadores ya supera los 55 años por el envejecimiento laboral

La fuerza laboral de Estados Unidos envejece cada vez más, impulsada por las presiones financieras vinculadas a la jubilación, que llevan a muchos empleados a permanecer más tiempo en sus puestos de trabajo.

Según un análisis de la plataforma de desarrollo profesional MyPerfectResume, cerca del 23,2 % de los trabajadores estadounidenses tiene más de 55 años, lo que representa un aumento del 17,3 % durante la última década. En comparación, la fuerza laboral total creció un 11,3 % en el mismo período.

“El empleo ha crecido de forma constante durante la última década. Sin embargo, el cambio más importante no está solo en cuántas personas trabajan, sino en quiénes trabajan y qué edad tienen”, señala el informe.

En diez años, la economía estadounidense sumó 5,6 millones de trabajadores mayores de 55 años, mientras que la fuerza laboral total aumentó en 17,2 millones de personas.

Los empleados de mayor edad representan la mayor parte de la plantilla en sectores como la agricultura, la ganadería y la gestión agrícola, donde alcanzan el 54,4 %. Además, varias áreas clave de educación y transporte también concentran una alta proporción de trabajadores mayores.

open image in gallery La cantidad de trabajadores mayores de 55 años aumentó en 5,6 millones durante la última década ( Getty Images )

Según MyPerfectResume, cerca del 51,9 % de los conductores de autobuses escolares y el 48,1 % de los conductores de autobuses públicos e interurbanos tienen más de 55 años.

Los resultados reflejan un cambio dentro de la economía estadounidense, donde cada vez más trabajadores mayores retrasan su jubilación o incluso regresan al mercado laboral.

Permanecer activo después de la edad de retiro puede ofrecer varias ventajas. Por ejemplo, trabajar durante más tiempo permite postergar el cobro de la Seguridad Social hasta los 70 años, lo que da acceso a una prestación mensual más alta que si se solicita entre los 62 y los 69 años.

Según Charles Schwab, los trabajadores pueden aumentar en un 8 % su beneficio de la Seguridad Social por cada año que continúen empleados después de la edad oficial de jubilación —66 o 67 años, según la fecha de nacimiento— hasta cumplir los 70 años.

Sin embargo, aunque muchos empleados mayores obtienen beneficios económicos al seguir trabajando, las industrias que dependen de ellos también enfrentan desafíos importantes a raíz de este cambio demográfico.

open image in gallery Más de la mitad de los conductores de autobuses escolares en Estados Unidos tiene más de 55 años, según reveló un informe reciente ( Getty )

Las empresas ahora deben diseñar estrategias para enfrentar la transición de sus plantillas una vez que los trabajadores de mayor edad abandonen el mercado laboral.

“A medida que más personas retrasan su jubilación y algunas industrias tienen dificultades para atraer talento joven, los empleadores podrían enfrentar una presión cada vez mayor para planificar la sucesión, la retención y la transferencia de conocimientos”, explicó la doctora Jasmine Escalera, experta en carreras profesionales de MyPerfectResume, en un comunicado.

Según el estudio, los sectores con mayor riesgo por el envejecimiento de su fuerza laboral son lavandería y tintorería, donde la proporción de empleados mayores de 55 años aumentó 13,1 puntos porcentuales. Le siguen los puestos vinculados a nóminas y control horario, con un incremento de 9,4 puntos, y los auxiliares de cuidado personal, con una subida de 6,1 puntos porcentuales.

Traducción de Leticia Zampedri