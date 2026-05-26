Hijo de Jair Bolsonaro se apoya en Trump mientras un escándalo sacude su candidatura presidencial

El senador brasileño Flávio Bolsonaro alardeaba hace un año de la conexión de su familia con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como un importante activo político. Bolsonaro está en Washington esta semana y vuelve a apoyarse en esa relación en un intento por apuntalar su debilitada candidatura presidencial, tras recibir millones de dólares de un banquero desacreditado.

Bolsonaro llegó el martes sin una agenda pública. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, su rival en las elecciones de octubre, sostuvo una reunión de tres horas con Trump el 7 de mayo. El líder, de 80 años, busca un cuarto mandato no consecutivo.

El gobierno de Trump no ha comentado públicamente el escándalo de Bolsonaro.

El hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha estado bajo fuego desde el 13 de mayo, cuando varios mensajes filtrados por The Intercept a partir de una investigación policiaca federal mostraron que recibió unos 12 millones de dólares de Daniel Vorcaro, expropietario del clausurado Banco Master.

Vorcaro está acusado de estafar a clientes del banco por cientos de millones de dólares tras convencerlos de realizar inversiones dudosas. La Policía Federal de Brasil calcula que el fraude total del banco alcanza 12.000 millones de reales (2.300 millones de dólares).

Flávio Bolsonaro ha negado cualquier irregularidad y sostiene que el dinero de Vorcaro se utilizó para producir una película sobre la vida de su padre. No se espera que el político brasileño forme parte del caso, pero la investigación continúa.

Los adversarios políticos han arremetido contra él desde que se conoció la revelación.

“Cualquiera que se acerque a un banquero criminal da una mala señal”, afirmó el lunes Romeu Zema, el exgobernador de Minas Gerais y simpatizante de Jair Bolsonaro que se postula para la presidencia.

Bolsonaro ya carecía de apoyo en la comunidad empresarial

La campaña de Bolsonaro se ha visto sacudida mientras busca un compañero de fórmula e intenta formar alianzas partidarias. Esto último es clave para que obtenga más recursos y tiempo gratuito en televisión y radio, lo cual se determina por el número de escaños que cada partido tiene en la cámara baja.

Incluso antes de que se hiciera pública la conexión de Bolsonaro con Vorcaro, el político carecía del respaldo de muchos miembros de la comunidad empresarial.

El exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado y Renan Santos, también aspirantes presidenciales, han planteado dudas sobre el senador, y algunos políticos sostienen que la ex primera dama Michelle Bolsonaro debería reemplazarlo como candidata presidencial.

“Michelle haría que muchos votantes regresaran. Tiene un buen nombre”, dijo el exministro de Medio Ambiente y legislador Ricardo Salles en un podcast reciente. “Es mucho más suave y eso podría funcionar”.

Michelle Bolsonaro vive con el expresidente en Brasilia, donde él cumple arresto domiciliario por su condena por intento de golpe de Estado. Ella ha guardado silencio sobre el vínculo entre el senador y el banquero caído en desgracia y sobre la posibilidad de postularse a la presidencia.

“Eso no es asunto mío. Tengo que cuidar de mi esposo”, declaró la semana pasada.

Un aliado dice que la candidatura “sigue en pie”

El senador Marcos Rogério, uno de los principales aliados de Flávio Bolsonaro en el Congreso, dijo que el aspirante presidencial ha dado las explicaciones necesarias sobre lo que ocurrió entre él y Vorcaro.

“Momentos como este merecen nuestra atención. Él necesita dejarlo todo claro. Pero también ha argumentado a favor de una investigación parlamentaria sobre el Banco Master. Esto no impedirá en absoluto su candidatura”, dijo Rogério a periodistas el sábado. “No vamos a reevaluar su postulación ni a elegir a otra persona. La candidatura del senador sigue en pie”.

El analista político Lula Guimarães, que ha trabajado para candidatos de todo el espectro político en elecciones brasileñas, señaló que las revelaciones habrían sido letales para Bolsonaro si hubieran salido a la luz poco antes de la votación.

Las investigaciones policiales podrían perjudicar aún más sus posibilidades, pero los votantes podrían dejar el tema de lado cuando llegue el momento, añadió Guimarães.

“Por ahora, la gente en Brasil quiere saber quién ganará el próximo Mundial. Quiere saber si Neymar jugará o no. Solo eso hará que todo este asunto sea menos visible durante un mes”, expresó Guimarães. “No creo que esto, por sí solo, sea letal para Flávio Bolsonaro, pero hasta el propio hombre dijo que hay más sobre él y Vorcaro por salir. Más le vale abrocharse el cinturón”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.