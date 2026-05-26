Reportan muertos y heridos por implosión de tanque químico en planta papelera en Washington

Las autoridades informaron que 10 personas —entre ellas un bombero— resultaron heridas después de que un tanque químico implosionó en una planta de pulpa y papel en el estado de Washington el martes. Pero se negaron a decir cuántos trabajadores fallecieron o están desaparecidos.

En un comunicado conjunto, las autoridades y la empresa Nippon Dynawave Packaging Co. confirmaron que la ruptura del tanque causó “múltiples lesiones críticas”, además de víctimas mortales. El jefe de Cowlitz Fire and Rescue, Scott Goldstein, dijo en una conferencia de prensa que no estaba claro cuántos trabajadores habían muerto. Cuando se le preguntó cuántos seguían desaparecidos, respondió: “Tenemos información sobre eso, pero no vamos a divulgar esa información”.

Las autoridades señalaron que algunas víctimas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación. No había ninguna amenaza inmediata para el público, añadieron.

En el comunicado, emitido más de cuatro horas después de que el tanque implosionó a las 7:15 de la mañana, se indica que los equipos continuaban las operaciones de recuperación y que no se divulgaría información de identificación sobre las víctimas hasta que se notificara a los familiares.

Algunas personas esperaban el martes en la entrada de visitantes de la empresa, en espera de información sobre seres queridos que trabajaban en la instalación. Se negaron a hacer comentarios a un reportero de The Associated Press.

La instalación de Nippon Dynawave Packaging Co. es una planta de pulpa y papel y de envasado de líquidos que fabrica material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos, cajas de cartón y otros productos. Emplea a unas 1.000 personas, según el Departamento de Ecología del Estado de Washington.

El tanque que implosionó contenía una mezcla química conocida como “licor blanco”, una sustancia corrosiva compuesta principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio y se utiliza para descomponer la madera para fabricar papel kraft, un tipo de papel duradero que se usa en envases, bolsas de compras y otros productos.

Mike Gorsuch, jefe de batallón del departamento de bomberos en Longview, Washington, lo describió como una “escena con un gran número de víctimas”. Explicó que los socorristas descontaminaron a los pacientes y los trasladaron a hospitales en Longview y Vancouver, Washington.

Unos 40 bomberos y paramédicos acudieron al lugar, junto con un equipo regional de materiales peligrosos, indicó Gorsuch.

Por otra parte, miles de residentes del sur de California seguían evacuados el martes debido a un tanque químico dañado en una planta aeroespacial.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.