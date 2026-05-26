Israel y Hezbollah se enfrentan a lo largo de un río estratégico en Líbano

El ejército de Israel se enfrentó el martes con el grupo armado Hezbollah, respaldado por Irán, a lo largo de un río estratégico en Líbano mientras las tropas israelíes intentaban avanzar más hacia el norte, apenas tres días antes de que delegaciones militares libanesas e israelíes tengan previsto reunirse en Washington para conversaciones directas.

Un alto el fuego alcanzado previamente parecía más nominal con cada día que pasaba, complicando los esfuerzos por una paz más amplia en la guerra con Irán, ya que Teherán quiere que el fin de los combates incluya a Líbano.

El río Litani ha sido una frontera de facto en Líbano, con grandes zonas al sur bajo control militar israelí a pesar del alto el fuego negociado en Washington que está en vigor desde hace más de un mes.

Un ataque israelí mata a 12, incluida una familia

Los ataques intensificados y los enfrentamientos del martes se produjeron después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, autorizó ataques más intensos dirigidos contra Hezbollah en todo el país.

Mientras tanto, un funcionario de seguridad israelí dijo que el ejército había movilizado un batallón adicional a Líbano. El funcionario habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las normas.

El ejército israelí dijo que atacó más de 100 sitios de Hezbollah en todo el sur de Líbano y en la zona del valle de Bekaa, durante la noche, y señaló que apuntó a instalaciones de almacenamiento, centros de mando y puntos de observación utilizados para atacar a tropas israelíes y a residentes en el norte de Israel.

El ataque alcanzó la aldea de Mashghara en la zona del valle de Bekaa, matando a 12 personas, incluidos varios miembros de una familia, según la Agencia Nacional de Noticias.

En los últimos días, Israel ha intensificado ataques en la ciudad y provincia de Nabatieh, justo al norte del río. El martes advirtió a los residentes de la ciudad que se fueran.

Hezbollah, por su parte, dijo que lanzó varios ataques con cohetes, artillería y drones explosivos contra tropas y vehículos israelíes movilizándose a lo largo del río hacia las aldeas de Nabatieh de Yohmor al-Shaqif y Zawtar al-Sharqieh.

La cadena Al-Manar TV de Hezbollah dijo que el grupo armado repelió ataques a lo largo de las riberas del río.

Desde el alto el fuego, Beirut se ha librado de ataques, pero los movimientos recientes de Israel han provocado temor.

“Sólo con decir unas pocas palabras en la televisión, él (Netanyahu) hace que todos entren en pánico y huyan de sus hogares”, dijo Tony Aboud en el bullicioso distrito capitalino de Hamra en Beirut. “No sé qué va a pasar ni cuánto tiempo podemos vivir así”.

Líbano espera un acuerdo que contemple la retirada israelí

El gobierno libanés, que llegó al poder con una plataforma de reforma y desarme de Hezbollah y otros grupos armados, espera que las conversaciones directas con Israel, a las que se opone Hezbollah, conduzcan a un alto el fuego permanente y a la retirada de las tropas israelíes.

Israel dice que no se retirará hasta que Hezbollah ya no represente una amenaza para los residentes de sus localidades del norte.

Hezbollah promete combatir hasta que Israel detenga sus ataques aéreos diarios y retire sus tropas del país.

En las últimas semanas, Hezbollah se ha jactado de que está utilizando nuevos drones de fibra óptica que las tropas israelíes han tenido dificultades para interceptar, alcanzando tanto a tropas israelíes como a aldeas fronterizas del norte.

Israel ha dicho a la gente allí que no se reúna en grandes cantidades.

“Lo que esto requiere de nosotros ahora es aumentar los golpes, aumentar la intensidad. Los golpearemos sin piedad”, dijo Netanyahu el lunes.

Más de un millón de personas en Líbano han sido desplazadas por la guerra, que se desencadenó cuando Hezbollah lanzó cohetes contra el norte de Israel el 2 de marzo en solidaridad con Irán, dos días después de que comenzara la guerra con Irán.

3.185 personas en Líbano han muerto en ataques israelíes desde el inicio de la guerra, según el Ministerio de Salud. Más de 9.600 más han resultado heridas.

En otros lugares, según la oficina de Netanyahu, 23 soldados israelíes y un contratista de defensa han muerto en o cerca del sur de Líbano y dos civiles han muerto en el norte de Israel, la gran mayoría por drones.

________

Sam Mednick y Melanie Lidman en Tel Aviv, y la productora senior de video Malak Harb en Beirut contribuyeron a este despacho.

________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.