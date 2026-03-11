¿Agotamiento laboral? Los trabajadores afirman que realizan tres trabajos en uno

Muchos empleados sienten que realizan el trabajo de varias personas a la vez, según una reciente encuesta.

La encuesta de 2.000 estadounidenses empleados reveló que los trabajadores creen que, en realidad, realizan tres trabajos dentro de sus puestos actuales.

Sin embargo, el 53 % de quienes han asumido responsabilidades adicionales afirmaron no haber recibido un aumento ni un ascenso por su carga de trabajo adicional.

En promedio, los empleados reportan que se les agregan nueve tareas nuevas a sus responsabilidades cada año.

El estudio de Office Beacon y Talker Research reveló que al 78 % de los trabajadores se les pidió que asumieran tareas que no solicitaron ni aceptaron durante el último año. Los trabajadores de la generación Z fueron los más propensos a experimentar esto recientemente (17 %).

La ​​falta de personal es el principal factor detrás del aumento de tareas (37 %). El 28 % afirmó que el trabajo adicional se asignó sin consultar, mientras que el 17 % afirmó que las tareas se formularon inicialmente como temporales, pero que finalmente se convirtieron en permanentes.

Entre quienes recibieron instrucciones de asumir más trabajo, el 91 % afirmó que las nuevas tareas se salen de su descripción original del puesto y el 55 % admitió no sentirse capacitado para realizarlas.

La mayor carga de trabajo también está afectando el rendimiento. El 74 % de los empleados afirmaron que las responsabilidades adicionales les han dificultado realizar bien su trabajo.

El agotamiento profesional también se está generalizando. La encuesta reveló que el 41 % de los trabajadores experimenta agotamiento en el trabajo, lo que genera insatisfacción laboral en el 54 %, empeora la salud mental en el 46 % y deja al 32 % cuestionando su capacidad para realizar bien su trabajo.

Los trabajadores de la salud (49 %) y del sector servicios (41 %) registraron las tasas más altas de agotamiento, mientras que los baby boomers fueron los más insatisfechos con sus puestos debido a la fatiga laboral (69 %). Como resultado, el 40 % de los empleados afirmó haber considerado dejar su trabajo en los últimos tres años debido a la incorporación de nuevas responsabilidades sin el apoyo adecuado.

La tecnología también ha influido en el cambio en la carga de trabajo. El estudio reveló que el 39 % de los encuestados dijeron que sus empresas habían incorporado herramientas de inteligencia artificial en su trabajo durante los últimos tres años.

Sin embargo, solo el 7 % afirmó que la IA había reducido su carga de trabajo, mientras que el 43 % afirmó que sus responsabilidades se habían multiplicado desde la introducción de la tecnología. El 31 % dijo que la IA había mejorado significativamente la eficiencia de su trabajo.

Al preguntarles qué sería lo más beneficioso, los millennials (40 %), la generación X (37 %) y los baby boomers (42 %) afirmaron que un salario adicional o un reconocimiento marcaría la mayor diferencia. El 33 % de los trabajadores de la generación Z, por su parte, dijeron que lo más importante sería una mejor comunicación por parte de sus jefes.