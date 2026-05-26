México activa medidas de vigilancia por casos de ébola para el Mundial de Fútbol

México anunció el martes que impondrá junto con Estados Unidos y Canadá medidas de vigilancia epidemiológicas por el ébola durante el Mundial de Fútbol e instó a la población a no viajar a los países donde se han reportado casos de esa enfermedad.

El secretario mexicano de Salud, David Kershenobich, dijo en la conferencia presidencial matutina que los tres países anfitriones de la justa mundialista acordaron implementar de manera coordinada protocolos de vigilancia para garantizar la seguridad tanto de sus habitantes como de los millones de turistas que los visitarán.

Kershenobich indicó que en el caso de México los protocolos incluirán filtros sanitarios en los aeropuertos internacionales, el fortalecimiento de los procesos de revisión de los itinerarios de vuelo de los visitantes, la verificación de factores de exposición al ébola antes del abordaje a los aviones y una vigilancia permanente de los casos sospechosos.

Hasta ahora los contagios de ébola se han presentado en la República Democrática del Congo, donde hay más de 900 casos sospechosos y más de 220 muertes sospechosas, y en Uganda, donde hay seis casos y un fallecido. Según la agencia sanitaria de la Unión Africana hay 10 países africanos en riesgo.

Como parte de los controles las autoridades mexicanas exigirán a las personas que estén en situación de contacto con la enfermedad 21 días de estancia de aislamiento previo a su viaje, explicó el secretario de Salud, pero negó que esa medida se vaya a aplicar al equipo de República Democrática del Congo debido a que ya se encuentra en aislamiento en Bélgica.

La selección africana tendrá su campamento base en Houston durante el Mundial y disputará su primer juego del Grupo K contra Portugal el 17 de junio en esa ciudad, seguido de los partidos ante Colombia el 23 de junio en la ciudad mexicana de Guadalajara y el 27 de junio contra Uzbekistán en Atlanta.

Estados Unidos exigió a la selección del Congo aislarse 21 días antes de llegar a su territorio.

Ante el avance de la enfermedad, Kershenobich recomendó a la población mexicana evitar viajar a la región donde se ha reportado el brote hasta que se levante la emergencia de salud pública, pero descartó que se vaya a imponer alguna restricción de acceso a los turistas que provengan de países africanos.

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó la víspera que el brote de ébola es “extremadamente grave y difícil” y pidió a los países vecinos al Congo que actúen “de inmediato”.

El ébola es una enfermedad viral mortal que se transmite por contacto directo con fluidos corporales de personas infectadas y puede provocar fiebre hemorrágica y un fallo multiorgánico.

El virus mató a más de 15.000 personas en África en los últimos 50 años, con una mortalidad de entre 25% y 90%, según la OMS.