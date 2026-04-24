Capitolios estatales cerrados y más fondos para seguridad: nueva normalidad ante violencia política

Casi un año después del asesinato de una líder legislativa de Minnesota, legisladores de todo Estados Unidos han trabajado para reforzar la seguridad en los capitolios estatales y mejorar las medidas de protección cuando los funcionarios están en sus comunidades.

Los cambios se producen tras un aumento de la violencia política en todo el país que provocó el impactante asesinato en junio pasado de la representante Melissa Hortman, la principal líder demócrata en la Cámara de Representantes de Minnesota, y el homicidio en septiembre del activista conservador Charlie Kirk mientras hablaba en una universidad en Utah.

En Minnesota, la mayoría de las puertas del Capitolio estatal ahora están cerradas con llave, y las personas que ingresan deben pasar por detectores de armas. Quienes entran a las galerías de visitantes para observar los debates en el pleno deben pasar por un segundo conjunto de detectores.

“Es importante que podamos evitar que nuestro gobierno se desmorone si nuestros legisladores están bajo amenaza”, dijo la representante demócrata de Minnesota Julie Green, quien se sienta directamente al otro lado del pasillo del antiguo escritorio de Hortman, que permanece vacío salvo por rosas frescas, su retrato y un mazo de orador. “Es un tema complicado, complejo y muy emocional, como pueden imaginar”.

Los ataques de alto perfil han avivado los temores de los legisladores

En los últimos años, además de los asesinatos de Hortman y Kirk, la violencia contra figuras políticas en Estados Unidos se ha reflejado en incidentes como el ataque incendiario el año pasado en la casa del gobernador demócrata de Pensilvania, Josh Shapiro, el intento de asesinato contra el entonces candidato Donald Trump en un mitin en Pensilvania en 2024, y el ataque con martillo contra el esposo de la entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, en su casa de California en 2022.

Veinticinco estados, incluido Minnesota, ahora permiten formalmente que los candidatos usen fondos de campaña para su seguridad personal. La mayoría hizo el cambio tras los asesinatos de Kirk y Hortman. Once estados tienen leyes que lo permiten, mientras que otros lo han aprobado mediante normas u otros mecanismos, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales y la Fundación VoteMama.

Solo este año, Alabama, Oregon, Nebraska y Utah promulgaron leyes que permiten usar fondos de campaña para seguridad. Varios proyectos de ley para legalizarlo están pendientes en alrededor de una docena de estados más.

Esto no ocurre solo a nivel estatal. El gasto en seguridad para campañas parlamentarias y presidenciales se ha multiplicado por cinco en la última década. Los comités políticos federales gastaron más de 40 millones de dólares en gastos etiquetados como seguridad durante el ciclo de campaña 2023-2024, según un informe publicado en abril por la organización no partidista Public Service Alliance.

Los detectores de armas son solo una respuesta

Los detectores de metales —una de las señales más visibles de la preocupación por la violencia política— se instalaron el año pasado en el Capitolio de Alaska. La representante demócrata Sara Hannan indicó que el cambio se debió al “mayor riesgo de violencia en nuestras instituciones públicas”. Los legisladores los aprobaron antes de que Hortman fuera asesinada.

Pero algunos estados se han resistido a dificultar el acceso a los pasillos del poder. El presidente de la Asamblea de Wisconsin, Robin Vos, un republicano que conocía a Hortman, se opuso a los esfuerzos por instalar detectores de metales en su estado, al señalar que no quería “fortificar” el Capitolio. El de Wisconsin es uno de los 11 capitolios estatales que no tienen detectores de metales, según determinó una auditoría estatal.

Los legisladores de Minnesota también consideran la posibilidad de crear una unidad especial dentro de la Patrulla Estatal, que supervisa la seguridad del Capitolio, para brindar protección a los legisladores, al fiscal general del estado, al secretario de estado, al auditor estatal y a los jueces de la Suprema Corte.

Uno de los principales autores es el senador demócrata John Hoffman, quien sobrevivió tras recibir nueve disparos la noche en que Hortman fue asesinada. Los fiscales sostienen que el atacante, disfrazado de policía, inició su ataque disparando a Hoffman y a su esposa, y luego se detuvo en las residencias de otros dos legisladores que no estaban en casa. Después fue a la vivienda de Hortman, donde mató a la representante y a su esposo, e hirió a su perro tan gravemente que tuvo que ser sacrificado.

En una audiencia, Hoffman calificó su medida como “una respuesta necesaria” que “mantendrá a salvo a los funcionarios electos y a los jueces del Tribunal Supremo y asignará los recursos necesarios y, con suerte, evitará que ocurran tragedias futuras”, el martes.

Numerosos estados también han tomado medidas para proteger la información personal de los legisladores. Los legisladores de Dakota del Norte debatieron el miércoles un borrador de proyecto de ley para el próximo año que hará que las direcciones particulares de candidatos y funcionarios públicos sean confidenciales a solicitud de los interesados.

La Conferencia Nacional de Asambleas Legislativas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés) creó en febrero un fondo de 1,5 millones de dólares para reembolsar a las asambleas legislativas los gastos relacionados con la seguridad y protección personal de los legisladores mientras están fuera de sus sedes legislativas estatales. Más de 30 estados han solicitado el reembolso o se preparan para hacerlo, dijo Katie Ziegler, portavoz de la NCSL.

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Bauer informó desde Madison, Wisconsin. Los periodistas de The Associated Press Becky Bohrer en Juneau, Alaska, y Jack Dura en Bismarck, Dakota del Norte, contribuyeron a este informe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.