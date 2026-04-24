EEUU lanza ofensiva contra ciberestafas en el sudeste asiático

Autoridades de Estados Unidos anunciaron una amplia ofensiva contra operaciones de ciberestafas en el sudeste asiático como parte de lo que la fiscal federal, Jeanine Pirro, calificó el viernes como un “nuevo escenario de guerra” lanzado por el gobierno del presidente Donald Trump contra el crimen organizado transnacional chino.

La ofensiva, encabezada por un equipo especial del gobierno de Estados Unidos llamado Scam Center Strike Force (Fuerza de Ataque contra Centros de Estafas), incluye las sanciones del Departamento del Tesoro contra un destacado legislador y otras 28 personas y empresas acusadas de operar desde Camboya. También se presentaron cargos penales contra dos ciudadanos chinos implicados en una operación similar en Myanmar.

La iniciativa incluye una orden para incautar y cerrar un importante canal de reclutamiento en línea en la aplicación de mensajería Telegram y la congelación de cientos de millones de dólares en activos ilícitos, señaló Pirro en una conferencia de prensa virtual donde se comunicó desde Washington con periodistas en Asia.

En los últimos años, el ciberdelito ha prosperado en el sudeste asiático, particularmente en Camboya y Myanmar, y las operaciones ilegales obtienen ganancias descomunales de víctimas en todo el mundo, según expertos de Naciones Unidas y otros analistas. Tan solo en 2025, los estadounidenses perdieron casi 21.000 millones de dólares por delitos facilitados por medios cibernéticos y estafas en línea, de acuerdo con el FBI.

La industria ilícita está estrechamente vinculada a la trata de personas, ya que emplea a extranjeros para ejecutar estafas románticas y de criptomonedas, a menudo después de ser reclutados con falsas ofertas de empleos legítimos y luego obligados a trabajar en condiciones cercanas a la esclavitud.

La Scam Center Strike Force está integrada por la Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia que encabeza Pirro, la División Criminal del Departamento de Justicia, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

El objetivo más destacado de la ofensiva es Kok An, un senador camboyano y prominente empresario descrito por el Departamento del Tesoro como un “cabecilla de centros de estafa”.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del departamento anunció sanciones contra el político y sus asociados por su participación en una red que presuntamente ha estafado a ciudadanos estadounidenses por millones de dólares. Las medidas incluyen el bloqueo de los activos de Kok An en Estados Unidos y la prohibición de que entidades estadounidenses hagan negocios con él.

The Associated Press no pudo contactar a Kok An ni a ninguno de sus representantes para solicitar comentarios.

“Su Excelencia Kok An es un senador camboyano y fue elegido en comicios, y como senador tiene inmunidad parlamentaria”, afirmó Chea Thyrith, portavoz del Senado de Camboya, y añadió que solo la parte estadounidense podía hablar con claridad sobre las sanciones.

Kok An es al menos el segundo senador camboyano sancionado por Estados Unidos. En 2024, Washington actuó contra otro magnate de alto perfil, Ly Yong Phat, quien también fue acusado de estar vinculado con trabajo forzado, trata de personas y lucrativas estafas en línea.

Pirro indicó que la más reciente ofensiva se puso en marcha en noviembre, cuando agentes del FBI enviados a Tailandia accedieron a abundantes pruebas incautadas en un centro de estafas abandonado en Myanmar, que incluían más de 8.000 teléfonos y 1.500 computadoras.

Eso derivó en acusaciones por conspiración para cometer fraude electrónico contra dos ciudadanos chinos, Huang Xing Shan y Jiang Wen Jie, quienes eran administradores del complejo antes de intentar restablecer sus operaciones en Camboya. Las autoridades tailandesas los mantienen detenidos por violaciones migratorias y Estados Unidos busca su extradición, explicó Pirro.

En marzo, los legisladores camboyanos adoptaron por unanimidad una nueva ley dirigida a las operaciones de estafas en línea, con una pena máxima de cadena perpetua, tras el compromiso del gobierno de cerrar los centros antes de finales de abril.

En enero, Camboya extraditó a China a otro presunto cabecilla de estafas, Chen Zhi, fundador del conglomerado empresarial y bancario Prince Holding Group, aunque las autoridades de Estados Unidos habían solicitado su custodia después de acusarlo formalmente el año pasado de dirigir presuntamente una enorme operación de estafas.

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Sopheng Cheang en Phnom Penh, Camboya, y Michael Kunelman en Washington, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.