Jeffrey Epstein ha acaparado la atención internacional por sus delitos y su presunta conexión con personas poderosas, en la misma época en la que abusaba de niñas durante años.

El financiero deshonrado se suicidó en una celda de una prisión de Nueva York en 2019, mientras esperaba ser juzgado por delitos federales de tráfico sexual. Su caso sigue siendo objeto de atención pública por sus presuntos vínculos con personajes famosos, cuyos nombres aparecen en su supuesta agenda de contactos.

Entre esos nombres se encuentran Donald Trump, Bill Clinton, Michael Jackson y el príncipe Andrés.

Aunque las personas que aparecen en la agenda no han sido acusadas de ningún delito, esto no ha impedido que los teóricos de conspiración y el público especulen sobre una posible conexión.

Trump había hecho campaña para que se divulgara más información sobre la investigación de Epstein. En febrero, la entonces fiscal general Pam Bondi publicó más de 100 páginas de documentos relacionados con Jeffrey Epstein, aunque gran parte de la información ya era de dominio público. En julio, el Departamento de Justicia publicó un memorándum en el que afirmaba que Epstein se suicidó en su celda en 2019, que no se justificaba una investigación más profunda y que el Departamento de Justicia no había encontrado pruebas que respaldaran la existencia de una “lista de clientes”, en la que el financiero caído en desgracia supuestamente llevaba un registro de nombres ricos, famosos y poderosos involucrados en su red de tráfico.

Esto desató una ola de furia por parte de los fieles al movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) que ha dividido al partido.

Más tarde, en julio, el Wall Street Journal informó que Trump dibujó una tarjeta de cumpleaños obscena, que incluía la ilustración de una mujer desnuda, para el 50.º cumpleaños de Epstein, junto con una nota que decía: “Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto”. Trump negó estar involucrado en la tarjeta y demandó al Journal por ello.

open image in gallery El caso de Jeffrey Epstein sigue acaparando la atención del público. A continuación, echamos un vistazo a los nombres que figuran en su supuesta agenda de contactos ( AFP via Getty Images )

En agosto, el Departamento de Justicia publicó una transcripción de la entrevista de dos días que altos funcionarios mantuvieron con Ghislaine Maxwell el mes anterior, durante la cual ella aseveró que “nunca” presenció “ninguna situación inapropiada de ningún tipo” que involucrara al presidente.

En septiembre, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes hizo pública la tarjeta de cumpleaños, así como la totalidad de su libro de cumpleaños de 2003, que contiene cartas de otras figuras prominentes, como el multimillonario Leon Black y el famoso abogado defensor Alan Dershowitz, entre otros. Ese mismo mes, los miembros del Congreso lanzaron una iniciativa bipartidista para forzar una votación sobre la divulgación de los registros. La iniciativa se vio frustrada por el cierre de la Administración, que comenzó el 1 de octubre.

En octubre, Nobody's Girl, las memorias póstumas de Virginia Giuffre, superviviente de Epstein, proporcionaron nuevas revelaciones sobre la “lista de clientes”, afirmando que Epstein grababa en video los dormitorios y baños de sus diversas residencias para obtener lo que Giuffre denominaba “poder sobre los demás”. Ese mismo mes, Trump dijo que “ponderaría” un posible indulto para Maxwell.

En noviembre, los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes publicaron correos electrónicos del patrimonio de Jeffrey Epstein que hacen referencia a Donald Trump. Un correo electrónico de Epstein a Maxwell alega que Trump pasó “horas” en la casa de Epstein con una víctima. Trump no envió ni recibió ninguno de los correos electrónicos y no ha sido acusado de ningún delito.

open image in gallery En noviembre, los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron público un intercambio de correos electrónicos entre Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell en el que se mencionaba a Donald Trump ( Departamento de Justicia de los EE. UU. )

open image in gallery Epstein abusó sexualmente de niños durante décadas y fue acusado de participar en el tráfico sexual de menores ( Departamento de Policía de Florida )

Parte de la información divulgada por los funcionarios federales incluye la agenda de contactos de Epstein. El hecho de aparecer en los documentos no implica que se haya cometido ningún delito relacionado con Epstein ni con ninguna otra persona.

La lista de nombres incluye a presuntas víctimas, acusadores y personas tangencialmente relacionadas con Epstein que se vieron envueltas en las demandas civiles o penales contra Maxwell. Por ejemplo, tanto el expresidente Clinton como Trump han sido mencionados en relación con Epstein porque ambos viajaron en el jet privado de Epstein en algún momento. Sin embargo, ninguno de los dos ha sido acusado formalmente de ninguna irregularidad y ambos niegan cualquier implicación en los delitos de Epstein.

A continuación se indican por orden alfabético los nombres incluidos en los documentos publicados anteriormente.

Abigail Wexner: esposa de Les Wexner, mencionada en el libro de Epstein.

Adriana Mucinska: antes Ross, exasistente de Epstein, señalada como cómplice no imputada en su acuerdo de culpabilidad de 2008 y que figura en los registros de vuelos.

Alan Dershowitz: prolífico abogado y comentarista mediático que representó a Epstein en 2006, que figura en los registros de vuelos y en el libro de Epstein.

Alexandra Dixon: aparece en los registros de vuelo.

Alexandra Fekkai: hija del famoso estilista, aparece en los registros de vuelo y es mencionada en el libro de Epstein.

Bill Clinton: expresidente, aparece en los registros de vuelo.

Bill Richardson: exgobernador de Nuevo México, mencionado en el libro de Epstein.

Brent Tindall: chef de Epstein, aparece en los registros de vuelo.

Chris Tucker: comediante y actor estadounidense conocido por su papel en las películas de Una pareja explosiva, mencionado en el libro de Epstein.

Courtney Love: cantante estadounidense mencionada en el libro de Epstein.

Courtney Wild: aparece en los registros de vuelo.

Cresencia Valdez: aparece en los registros de vuelo.

Dana Burns: aparece en los registros de vuelo.

David Mullen: aparece en los registros de vuelo.

Doug Band: antiguo colaborador de Bill Clinton que afirma haber instado a Clinton a romper sus vínculos con Epstein, aparece en los registros de vuelo.

Ed Tuttle: aparece en los registros de vuelo.

Emmy Taylor: exasistente personal de Maxwell, aparece en los registros de vuelo.

Eric Gany: mencionado en el libro de Epstein.

Eva Andersson-Dubin: ex Miss Suecia y esposa de Glenn Dubin, quien en algún momento salió con Epstein, figura en los registros de vuelo y es mencionada en el libro de Epstein.

Expríncipe Andrés: duque de York, segundo hijo de la reina Isabel II de Gran Bretaña y hermano del rey Carlos III.

Forest Sawyer: figura en los registros de vuelo.

Frédéric Fekkai: estilista de famosos que aparece en los registros de vuelo y es mencionado en el libro de Epstein.

Ghislaine Maxwell: exnovia de Epstein, condenada en 2021 por tráfico sexual en relación con las actividades de Epstein.

Glenn Dubin: gestor estadounidense de fondos de cobertura que presuntamente era amigo de Epstein, aparece en los registros de vuelos y es mencionado en el libro de Epstein.

Jean Luc Brunel: jefe de una agencia de modelos francesa y presunto cómplice de Epstein, que murió en lo que parece ser un suicidio mientras esperaba juicio.

Jo Jo Fontanella: mayordomo de Epstein, aparece en los registros de vuelos.

Joe Pagano: aparece en los registros de vuelos.

Kelly Spamm: aparece en los registros de vuelos.

Kristy Rodgers: que figura en los registros de vuelo.

Les Wexner: fundador de L Brands y antiguo socio comercial de Epstein, mencionado en el libro de Epstein.

Maritza Vásquez: antigua contadora de Jean-Luc Brunel, que figura en los registros de vuelo.

Mark Epstein: hermano de Jeffrey Epstein, que figura en los registros de vuelo.

Mark Zeff: decorador de Nueva York, mencionado en el libro de Epstein.

Marla Maples: exesposa de Donald Trump, que figura en los registros de vuelo.

Marvin Minksy: pionero de la inteligencia artificial, aparece en los registros de vuelo.

Mary Kennedy: la difunta esposa de Robert F. Kennedy Jr., mencionada en el libro de Epstein.

Michael Jackson: famoso músico conocido como el “Rey del Pop”, mencionado en el libro de Epstein.

Mick Jagger: músico inglés y líder de The Rolling Stones, mencionado en el libro de Epstein.

Nadia Marcinkova: supuesta amiga de Epstein, nombrada como coconspiradora no acusada en su acuerdo de culpabilidad de 2008, aparece en los registros de vuelo.

Naomi Campbell: modelo británica, aparece en los registros de vuelo.

Patsy Rodgers: aparece en los registros de vuelo.

Peter Marino: aparece en los registros de vuelo.

Presidente Donald Trump: aparece en los registros de vuelo y en el libro de Epstein.

Ricardo Legoretta: diseñador mexicano, aparece en los registros de vuelo.

Robert F. Kennedy Jr.: secretario de Salud y Servicios Humanos, aparece mencionado en el libro de Epstein.

Sarah Ferguson: duquesa de York, exesposa del expríncipe Andrés, aparece en los registros de vuelo.

Sarah Kellen: exasistente de Epstein, nombrada como co-conspiradora no imputada en su acuerdo de culpabilidad de 2008, aparece en los registros de vuelo.

Sharon Reynolds: aparece en los registros de vuelo.

Shelly Harrison: aparece en los registros de vuelo.

Sheridan Gibson-Butte: aparece en los registros de vuelo.

Tiffany Trump: hija de Marla Maples y Donald Trump, aparece en los registros de vuelo.

Tom Pritzker: magnate y filántropo estadounidense, aparece en los registros de vuelo.

Victoria Hazell: aparece en los registros de vuelo.

Virginia Giuffre: antes conocida como Virginia Roberts, acusó al expríncipe Andrés de agresión sexual.