El Ejército de Estados Unidos hizo estallar intencionalmente el miércoles, en el sureste de Iowa, toda la reserva nacional de azida de plomo, un químico utilizado para fabricar explosivos, después de que funcionarios dijeran que las 5 toneladas de material se habían degradado y corrían el riesgo de explotar de manera incontrolable a medida que bajaban las temperaturas.

El plan exacto para la detonación se anunció apenas unos días antes, lo que desató preocupaciones sobre posibles impactos en la salud y el medio ambiente por el polvo tóxico con plomo, así como frustración por la falta de información.

Los responsables de la operación la calificaron como un éxito. Toda la azida de plomo fue destruida exitosamente, dijo el general de división Eric Shirley, quien dirigió la operación del Ejército, en una rueda de prensa dos horas después. Los monitores de aire de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos no detectaban plomo en el aire alrededor de la Planta de Municiones del Ejército de Iowa, en Middletown.

Un reportero de The Associated Press observó y grabó la explosión, junto con otros curiosos que se orillaron en una carretera, a menos de 1,6 kilómetros (1 milla) de distancia y viento arriba del lugar. Tras dos fuertes estruendos ocurridos alrededor de las 9 de la mañana, hora local, un par de tenues columnas de humo blanco se elevaron en el aire antes de disiparse rápidamente.

Los presentes rieron e hicieron bromas sobre el tamaño de la explosión y el humo. Nadie llevaba mascarillas ni protección ocular.

Tim Brandt, residente de Burlington, comentó que quería ver un gran estallido y sentir cómo temblaba el suelo, pero en cambio, la detonación le recordó a los petardos que estallan cuando se lanzan al suelo.

“No fue nada”, le dijo a la AP. “Parecía que el gobierno metió miedo a mucha gente por nada”.

Aun así, todavía no está claro si el humo llevó plomo tóxico hacia las viviendas y granjas que estaban en su trayectoria. El plomo es un metal pesado que no es seguro en ningún nivel y es especialmente peligroso para los niños y las mujeres embarazadas. Se esperaba que el viento arrastrara el humo hacia el suroeste, rumbo a Missouri, y lejos de la cercana Burlington, una ciudad de poco menos de 25.000 habitantes a orillas del río Mississippi.

El gobierno federal y otros investigadores tienen previsto realizar pruebas ambientales exhaustivas en los próximos días.

El presidente Donald Trump publicó en redes sociales que, según los primeros reportes, los “esfuerzos de mitigación del Ejército han superado con creces las expectativas”.

El secretario interino del Ejército, Adam Telle, junto con los gobernadores republicanos de Iowa y del vecino Missouri, también señalaron que, al parecer, todo fue un éxito y que la explosión estuvo bien contenida.

Las preocupaciones de seguridad y las condiciones meteorológicas retrasaron la detonación

Las escuelas que no estaban ya cerradas por el próximo feriado de Acción de Gracias cancelaron las clases, y una gasolinera cerca del sitio de la detonación colocó una nota en la puerta principal indicando que volverían a abrir cuando fuera seguro. Algunos residentes sellaron sus ventanas y puertas como precaución.

La explosión estaba prevista originalmente para el viernes pasado. El Ejército cambió la fecha tres veces debido a la reacción pública y para dar más tiempo para establecer medidas de seguridad y contar con vientos favorables, según documentos judiciales.

“La inacción ya no es una opción”, manifestó el mayor general Eric Shirley, quien encabezó la operación del Ejército.

Funcionarios del gobierno alentaron a los residentes dentro de un radio de 8 kilómetros (5 millas) del sitio a evacuar la zona para evitar el polvo de plomo en el aire.

El Ejército tomó medidas para sofocar el humo

El Ejército instaló “barreras de explosión” adicionales alrededor de los dos búnkeres donde se detonaron los 68 barriles de azida de plomo. Los materiales estaban rodeados por barreras de concreto y arena de dos pisos de altura.

Se pretendía que geles y espumas balísticas absorbieran el polvo de plomo, y el Ejército planeaba rociar los materiales con más de 100.000 galones de agua para reducir la emanación.

En un video del sitio difundido por el Ejército antes de la detonación aparece un búnker rodeado por un terraplén y bloques rellenos de arena.

Colin Wellenkamp, director ejecutivo de la Iniciativa de Ciudades y Pueblos del Río Mississippi, declaró a la AP que las medidas del Ejército parecen haber funcionado para limitar la dispersión de plomo.

“Nuestras plantas de tratamiento de agua río abajo en el Mississippi y, en particular, en el río Missouri, comenzarán a hacer pruebas periódicas dentro de unas horas”, explicó, “solo para asegurarnos de que no haya picos detectables”.

La azida de plomo, de décadas de antigüedad, se estaba cristalizando, con riesgo de detonar espontáneamente

La reserva fue trasladada a Iowa desde bases de todo el país en 2009, según Robert Cekada, director de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. La azida de plomo se almacenó por si el ejército necesitaba volver a usarla.

Durante una inspección realizada en marzo, el personal de la planta de municiones encontró que los químicos se habían cristalizado parcialmente, lo que los hacía sensibles a la fricción y a las bajas temperaturas y creaba el riesgo de una detonación espontánea.

El Ejército reunió a expertos para elaborar un plan y concluyeron que soluciones alternativas, como el tratamiento térmico y la neutralización del contenido de los tambores, no eran tan seguras como una detonación controlada.

Un tribunal dio la aprobación final en medio de la oposición de grupos ambientalistas

Grupos ambientalistas presentaron una demanda para detener el plan, pero un fallo judicial emitido el lunes volvió a encaminar la detonación. Un tribunal federal de apelaciones determinó que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos incorporó adecuadamente salvaguardas para minimizar la dispersión del polvo de plomo.

Los residentes expresaron una mezcla de preocupación y resignación. Algunos dijeron que el momento podría ser mejor, dado que ocurre el día antes de Acción de Gracias, pero reconocieron que era necesario resolverlo ahora. Otros se inquietaron por el impacto en el agua, las granjas, los animales y sus propias viviendas.

“No creo que el peligro del plomo desaparezca pronto”, dijo Lucy Giehl, quien vive en West Burlington, cerca del sitio. “Parece que alguien podría haber pensado en todo esto un poco antes, antes de llegar a este punto”.

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Seewer informó desde Toledo, Ohio, y Bauer desde Madison, Wisconsin. Los periodistas de The Associated Press Susan Montoya Bryan en Albuquerque, Nuevo México; Dave Collins en Hartford, Connecticut; Jessica Hill en Las Vegas; y Chris Weber en Los Ángeles contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.