Demandan a Spirit Airlines por muerte de anciano con demencia tras ser abandonado en aeropuerto de Houston

La aerolínea estadounidense Spirit Airlines está acusada de abandonar a un anciano con demencia, que se encontraba “sin acompañante y desorientado”, en un aeropuerto de Texas, EE. UU., tras lo cual el hombre deambuló por una autopista y fue atropellado mortalmente por un vehículo que venía en sentido contrario, según una demanda federal revisada por The Independent.

En los documentos judiciales, los familiares supervivientes de Marcos Humberto Vindel Osorio afirman que informaron a Spirit Airlines al momento del check-in sobre los problemas cognitivos del hombre de 75 años, y que les dijeron que necesitaría ayuda para desembarcar y desplazarse por la terminal a la llegada de su vuelo a Houston.

“El agente de Spirit confirmó que se prestaría asistencia”, afirma la demanda.

Sin embargo, continúa: “La aerolínea no proporcionó ninguna”.

Cuando Osorio no apareció en la zona de llegadas del Aeropuerto Intercontinental George Bush, sus familiares y amigos que lo esperaban se preocuparon cada vez más y llamaron a la policía, según la denuncia.

El cuerpo de Osorio fue encontrado esa misma noche en la autopista Eastex, a kilómetros del aeropuerto; los denunciantes estiman que la caminata habría durado unas dos horas.

“El señor Osorio fue atropellado y murió a causa de varios vehículos”, afirma el documento judicial.

open image in gallery Marcos Humberto Vindel Osorio, fotografiado en el aeropuerto de salida en Honduras, antes de embarcar en un vuelo para visitar a su familia en Houston, Texas ( Tribunal de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas )

La denuncia continúa diciendo que las aerolíneas comerciales “no suelen confirmar la asistencia especial para un pasajero con una discapacidad cognitiva conocida para luego no proporcionarle ningún tipo de ayuda”.

El comunicado afirma que el hecho de que Spirit “no proporcionara la asistencia prometida —dejando a un adulto mayor con demencia a su suerte, sin ayuda, para orientarse desde una puerta de embarque internacional, pasando por la aduana y saliendo de un importante aeropuerto internacional en plena noche— fue la causa directa e inmediata de la muerte del Sr. Osorio”.

Lo que le sucedió a Osorio “es la peor pesadilla de cualquier familia”, declaró el abogado Russ Brudner a The Independent.

“Esta familia ha sufrido una pérdida inimaginable”, dijo Brudner, y continuó: “Confiaban en una aerolínea para que mantuviera a su padre a salvo durante los últimos kilómetros de su viaje a casa. Esa confianza se rompió de la manera más devastadora posible. Presentamos esta demanda en su nombre porque lo que le sucedió a Marcos jamás debería sucederle a nadie, y Spirit Airlines debe rendir cuentas”.

En EE. UU., cada aerolínea es responsable de brindar asistencia a personas con discapacidad en los aeropuertos; la Ley de Acceso para Pasajeros con Discapacidad les exige que lo hagan para los pasajeros que la necesiten, incluyendo a aquellos con discapacidades cognitivas. A principios de este año, una viajera en silla de ruedas demandó a Southwest Airlines después de que supuestamente la abandonara en un baño durante una escala en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, Georgia.

Un portavoz de Spirit Airlines, aerolínea que recientemente se declaró en bancarrota y actualmente está cesando sus operaciones, declinó hacer comentarios sobre el litigio en curso.

open image in gallery Los familiares de Marcos Humberto Vindel Osorio afirman que informaron a un agente de Spirit en el mostrador de facturación de que el hombre de 75 años necesitaría ayuda ( AFP via Getty )

El 8 de junio de 2024, un familiar registró a Osorio para abordar un vuelo a Houston desde el Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua, Honduras, a bordo del vuelo 1630 de Spirit Airlines, según la denuncia presentada el 22 de abril en el tribunal federal de Houston.

Osorio, que vive en Honduras, viajaba a EE. UU. para visitar a su familia, según declaró Brudner a The Independent.

Osorio padecía “demencia leve que se desencadenaba y agravaba por el estrés. Debido a esta condición, el Sr. Osorio necesitaba asistencia y supervisión cuando viajaba solo por entornos desconocidos”, continúa la demanda.

Según los documentos, el familiar informó a un agente sobre la condición de Osorio y le indicó que alguien tendría que ayudarlo a bajar del avión y a desplazarse por el aeropuerto de Houston. La denuncia señala que el agente “confirmó y reconoció” la solicitud, y que lo llevaron en silla de ruedas hasta la puerta de embarque “sonriendo y saludando”.

Según la denuncia, el vuelo de tres horas aterrizó en el Aeropuerto Intercontinental George Bush poco antes de las 7 p. m., hora local.

“A pesar de la promesa confirmada de Spirit de brindarle al Sr. Osorio asistencia para desembarcar y en el aeropuerto, la aerolínea no brindó dicha asistencia”, dice la demanda, y agrega que Osorio luego pasó por la terminal “sin ninguna supervisión, asistencia ni escolta”.

La hija de Osorio, Yisell, junto con otros familiares y amigos, se encontraban en el aeropuerto para darle la bienvenida, pero cuando no apareció en el lugar acordado, se alarmaron y comenzaron a buscarlo. Un agente de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.) les informó que Osorio había sido procesado y autorizado para ingresar al país a las 7:43 p. m. y que no iba acompañado, según consta en la denuncia. En ese momento, los Osorio habrían contactado a la policía y se habría desplegado un operativo de búsqueda.

Más de tres horas después, el cuerpo de Osorio fue hallado en la Ruta 59 de EE. UU., también conocida como la Autopista Eastex, según consta en la denuncia. Al parecer, Osorio, desorientado, había caminado varios kilómetros desde el aeropuerto y falleció tras ser atropellado por varios vehículos, de acuerdo con la denuncia.

open image in gallery Marcos Humberto Vindel Osorio, un anciano con demencia, falleció tras haber sido presuntamente abandonado a su suerte en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, uno de los más transitados del país, según una demanda presentada por su familia ( AFP via Getty )

Ahora bien, en términos generales, la industria aérea ha tomado medidas para facilitar la vida de los pasajeros que padecen demencia.

El año pasado, los agentes de la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU.) en el aeropuerto Sky Harbor de Phoenix, Arizona, se convirtieron en los primeros del país en recibir capacitación especial sobre cómo mejorar las interacciones con pacientes con demencia que pasan por los controles de seguridad.

En 2016, el aeropuerto de Londres Gatwick, en Reino Unido, se convirtió en el primero en implementar el programa Hidden Disabilities Sunflower, que ofrece cordones especiales que indican discretamente al personal de la aerolínea que un viajero con demencia u otra afección “invisible” podría necesitar ayuda adicional.

Asimismo, para atender a la población de edad avanzada, la aerolínea británica Virgin Atlantic Airways ofrece a bordo una selección de cortometrajes que pretenden proporcionar "una experiencia visual relajante e inclusiva para los clientes que viven con demencia".

La familia Osorio ahora reclama daños compensatorios, daños por supervivencia y daños por muerte injusta, más intereses, por, entre otras cosas, angustia mental; pérdida de compañía, sociedad y apoyo; y gastos funerarios y de entierro.

La primera audiencia preliminar está programada para el 17 de julio.

Traducción de Sara Pignatiello