Hombre se declara culpable de ataque contra manifestación proisraelí en Colorado

Un hombre acusado de un ataque con bombas incendiarias que mató a una persona e hirió a otras doce mientras se manifestaban en Boulder, Colorado, a favor de rehenes israelíes retenidos en Gaza se ha declarado culpable de asesinato y otros cargos.

Mohamed Sabry Soliman presentó las declaraciones el jueves en el Tribunal de Distrito del Condado de Boulder. Ahora enfrenta hasta cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el ataque ocurrido en el centro de Boulder el 1 de junio pasado.

Los abogados de Soliman revelaron que se declararía culpable en una presentación judicial del domingo en un caso federal relacionado. Mientras tanto, Soliman se ha declarado inocente de cargos federales por delitos de odio.

Los fiscales están evaluando si solicitar la pena de muerte en el caso federal, según sus abogados.

Soliman inicialmente se declaró inocente en un tribunal estatal de asesinato y de decenas de cargos de intento de asesinato y agresión por lanzar dos cócteles molotov contra manifestantes en un centro comercial peatonal del centro de Boulder, una ciudad de 100.000 habitantes al noroeste de Denver que alberga la Universidad de Colorado.

Una mujer de 82 años que resultó herida en el ataque murió posteriormente. Otras doce personas también resultaron heridas.

Soliman es un ciudadano egipcio que, según autoridades federales, vivía en Estados Unidos de manera ilegal. Los investigadores alegan que planeó el ataque durante un año para “matar a todos los sionistas".

La alcaldesa interina de Boulder, Tara Winer, señaló que entre las víctimas había algunos de sus amigos cercanos.

“Fue un ataque horrible”, escribió Winer por correo electrónico esta semana. “Sus vidas cambiaron para siempre”.

Los abogados federales de Soliman han indicado en documentos judiciales que el ataque “fue profundamente incongruente” con la conducta previa de Soliman y que “tomó totalmente por sorpresa a su familia”.

Soliman vivía con su familia en un apartamento de dos habitaciones en Colorado Springs —a unos 156 kilómetros (97 millas) de distancia— en el momento del ataque. Se había mudado a Estados Unidos desde Kuwait en 2022 con su esposa y sus cinco hijos, y trabajó en una serie de empleos mal pagados.

La pareja se divorció en abril.

Los investigadores alegan que Soliman les dijo que pretendía matar a la veintena de participantes de la manifestación semanal en el paseo peatonal de Pearl Street, en Boulder. Tenía más de dos docenas de cócteles molotov y lanzó dos, gritando “¡Palestina Libre!”.

La policía indicó que les dijo que se asustó porque nunca antes había lastimado a nadie.

Los fiscales federales alegan que las víctimas fueron atacadas por su conexión percibida o real con Israel. Los abogados defensores federales de Soliman sostienen que no debió ser acusado de delitos de odio porque estaba motivado por su oposición al sionismo, el movimiento político para establecer y sostener un Estado judío en Israel.

Un ataque motivado por las opiniones políticas de alguien no se considera un delito de odio según la ley federal.

Los fiscales estatales han identificado a 29 víctimas en el ataque. Trece resultaron heridas físicamente. Las demás estaban cerca y se consideran víctimas porque podrían haber resultado heridas. Un perro también resultó herido en el ataque, y Soliman ha sido acusado de crueldad animal.

La esposa de Soliman, Hayam El Gamal, y sus hijos pasaron 10 meses en detención migratoria hasta que un juez federal en Texas ordenó su liberación en abril.

Un tribunal de inmigración había desestimado su caso para permanecer en Estados Unidos y emitió una orden de deportación. Pero el juez federal de distrito Fred Biery, en San Antonio, permitió su liberación con la condición de que El Gamal y su hijo mayor, de 18 años, lleven monitoreo electrónico.

Los abogados de Soliman buscan bloquear la deportación de la familia hasta que un juez determine que no necesitarán estar presentes para los procedimientos judiciales en su caso federal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.