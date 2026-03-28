Trump ordena pagar a agentes de seguridad en aeropuertos al iniciar las vacaciones de primavera

Con las vacaciones de primavera en pleno apogeo, los pasajeros de aerolíneas seguían esperando en los principales aeropuertos de Estados Unidos después de que el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para pagar a los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), con el objetivo de aliviar las largas filas de seguridad.

La orden ejecutiva de Trump instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a pagar de inmediato a los agentes de la TSA el viernes, aunque no está claro cuándo empezará a sentirse el impacto de esa medida en los aeropuertos.

La firma se produjo en una época del año de mucho movimiento: las vacaciones de primavera en escuelas y universidades, y las próximas festividades de Pésaj y Pascua.

¿Cuál es la situación actual sobre el terreno?

Algunos pasajeros con vuelos muy temprano el sábado informaron que tuvieron pocos problemas para pasar por las filas de seguridad del aeropuerto. Pero eso pudo haber sido una anomalía. Otros, en algunos de los aeropuertos más concurridos, escribieron en redes sociales que las filas crecían de manera exponencial cada hora.

“No habíamos experimentado anteriormente tiempos de espera en los puntos de control similares a lo que estamos viendo esta mañana”, publicó el sábado en X el Aeropuerto Internacional Baltimore-Washington. Funcionarios de la terminal recomendaron a los viajeros llegar cuatro horas antes de la hora programada de salida.

¿Cuándo se les pagará a los empleados de la TSA?

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que el personal de la TSA podría recibir su pago tan pronto como el lunes, un alivio para los trabajadores que no han cobrado desde el 14 de febrero.

Aunque para muchos esa es una buena noticia, queda por ver si esa promesa se concreta según lo previsto y si pone fin de inmediato a las filas serpenteantes en los aeropuertos.

Caleb Harmon-Marshall, exagente de la TSA que dirige un boletín de viajes llamado Gate Access, manifestó que la crisis de personal no mejorará de manera significativa hasta que los agentes estén seguros de que no volverán a quedarse sin sueldo.

“Si es solo por un periodo de pago, eso no es suficiente para que regresen”, señaló Harmon-Marshall. “Tiene que ser un pago prolongado para que vuelvan o quieran quedarse allí”.

Calcula que las filas más largas podrían persistir una o dos semanas más.

¿Esto ayudará con los retrasos en los aeropuertos?

Es difícil saberlo. Los aeropuertos que tuvieron pasajeros de pie en filas de control que atascaron las áreas de facturación o que llegaron demasiado temprano para sus vuelos deberán decidir si reabren puntos de control o aceleran los carriles de servicio que cerraron o consolidaron debido a la falta de personal.

Un puñado de aeropuertos registró tasas diarias de ausencias de agentes de la TSA del 40%. A nivel nacional, el jueves más del 11,8% de los empleados de la TSA programados faltó al trabajo, la cifra más alta hasta ahora, indicó el Departamento de Seguridad Nacional el viernes.

Casi 500 de los casi 50.000 agentes de la agencia han renunciado desde que comenzó el cierre del gobierno, según el Departamento de Seguridad Nacional.

¿Cómo puedo monitorear los tiempos de espera antes de mi vuelo?

Los expertos recomiendan revisar las condiciones del aeropuerto temprano y con frecuencia, incluidos los sitios web oficiales y las cuentas de redes sociales donde los aeropuertos comparten actualizaciones y orientación oportunas.

El sábado, muchos aeropuertos instaron a los pasajeros a prever al menos cuatro horas tanto para los controles nacionales como internacionales.

Según un aviso publicado el sábado por la mañana en el sitio web del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York: “Los tiempos de espera pueden cambiar rápidamente según el volumen de pasajeros y la dotación de personal de la TSA”.

Los tiempos de espera que aparecen en la aplicación móvil MyTSA podrían no ser precisos porque la TSA no está gestionando activamente sus sitios durante el cierre del gobierno. En sitios web de terceros que rastrean las filas de la TSA, los tiempos de espera estimados podrían estar desactualizados durante el cierre si se basan en datos disponibles públicamente, señalan los expertos.

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Raby informó desde Charleston.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.