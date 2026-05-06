Agentes de inmigración irrumpen en crucero Disney y arrestan a varios tripulantes frente a pasajeros: reportes

Algunos pasajeros del crucero Magic de Disney se mostraron preocupados a principios de este mes después de que agentes de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.) irrumpieran en el barco y detuvieran a varios miembros de la tripulación.

Grupos defensores de los derechos de los inmigrantes afirmaron que al menos 10 miembros de la tripulación fueron detenidos en el puerto de San Diego, California, EE. UU., el 23 de abril, después de que el crucero operado por Disney regresara tras un viaje de cinco días.

Dharmi Mehta y su familia habían disfrutado de su viaje, pero se disgustaron al ver cómo el jefe de meseros, con quien habían entablado una estrecha relación, era sacado del barco atracado con las manos atadas con bridas de plástico a la espalda.

“Llegamos a conocerlo bastante bien, y de hecho nos había estado atendiendo probablemente entre 45 minutos y una hora antes de que lo arrestaran”, dijo la mujer durante una conferencia de prensa el martes, casi dos semanas después del horrible incidente.

Los miembros de la tripulación aún vestían sus uniformes de Disney y no llevaban consigo ninguna de sus pertenencias al momento de su detención. Mehta comentó que sabía que el jefe de camareros tenía dos hijas a las que estaba deseando ver a finales de este mes.

open image in gallery A principios de este mes, agentes de la CBP detuvieron a algunos miembros de la tripulación del crucero Magic mientras los pasajeros observaban horrorizados ( AFP via Getty Images )

Describió la experiencia como “realmente desalentadora e inquietante”, y añadió que ella y su familia tenían muchas preguntas sobre qué pasaría con los empleados y cómo regresarían a casa.

The Independent se ha puesto en contacto con la CBP y con Disney Cruises para obtener más información.

En la rueda de prensa del martes, Mehta estuvo acompañada por representantes de varios grupos de defensa de los derechos de los migrantes, quienes afirman que miembros de la tripulación de otro crucero fueron detenidos el 25 de abril, dos días después del incidente en el barco de Disney.

Los activistas afirmaron que cuatro “marineros” que trabajaban a bordo del MV Zandaam de Holland America fueron detenidos durante esa redada de inmigración.

“No se trata de un incidente aislado”, declaró Benjamín Prado, del movimiento Union del Barrio. Agregó: “De hecho, se ha convertido en una tendencia creciente, no solo aquí en San Diego, sino en todo el país”.

Prado afirmó que era “nuestra responsabilidad como sociedad” denunciar estos “secuestros”. Él y otros grupos presentes en la rueda de prensa exigieron mayor transparencia por parte de los agentes federales. También pidieron a las compañías de cruceros que tomaran más medidas para proteger a sus trabajadores.

Un portavoz del Puerto de San Diego declaró a NBC 7: “El Departamento de Policía Portuaria del Puerto de San Diego no tuvo ninguna participación en las acciones de control reportadas el 23 y el 25 de abril en la Terminal de Cruceros de la Calle B. No recibimos ninguna llamada de servicio relacionada con estos incidentes. De conformidad con la ley de California, la Policía Portuaria no participa en actividades de control migratorio”.

“La terminal de cruceros de la Calle B es un puerto de entrada federal, donde la autoridad para hacer cumplir la ley en materia de inmigración y aduanas recae en la CBP”, continuaba el comunicado.

“Por lo tanto, cualquier medida coercitiva que se tome a bordo de los buques o dentro del área de inspección federal queda bajo la jurisdicción de la CBP”, concluyeron.

Traducción de Sara Pignatiello