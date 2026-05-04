Un piloto de Spirit Airlines, cuyo último vuelo antes de jubilarse fue cancelado cuando la aerolínea de bajo costo cerró de forma definitiva, se emocionó después de que una aerolínea rival interviniera para reconocer este importante momento.

El vuelo de despedida del capitán Jon Jackson, un viaje ceremonial que marcaba el cierre de su carrera, fue cancelado el sábado, ya que Spirit anunció el cese inmediato de sus operaciones tras el fracaso de las conversaciones de rescate con el Gobierno de Trump.

Así, en lugar de realizar su vuelo final como comandante, Jackson regresó a casa como pasajero en un vuelo de Southwest Airlines, donde viajó junto a su hijo Chris, primer oficial de la aerolínea.

“Chris comentó de manera casual a los pilotos que ese habría sido el vuelo de jubilación de su padre”, escribió Southwest Airlines en Facebook. “Entonces, decidieron aprovechar la oportunidad para cambiar el rumbo del día del capitán Jackson”.

Un video emotivo mostró a un gran grupo de empleados del aeropuerto y pasajeros que lo recibieron con aplausos y vítores mientras descendía del avión de Southwest en el Aeropuerto Internacional Thurgood Marshall de Baltimore/Washington.

open image in gallery El piloto de Spirit Airlines, Jon Jackson, fue homenajeado por empleados de Southwest Airlines tras cancelarse su despedida por el cierre repentino de operaciones de la aerolínea ( Southwest Airlines/Facebook )

Southwest señaló en su publicación de Facebook que la tripulación organizó una “fiesta de jubilación”, la cual incluyó la bienvenida del Departamento de Bomberos y Rescate del Aeropuerto de Baltimore, que recibió al avión con el tradicional saludo de cañones de agua.

Además, el personal del aeropuerto entregó a Jackson una botella de champán como símbolo de este importante logro.

Al aterrizar, Jackson ofreció un breve discurso ante el personal y los pasajeros: “Es muy conmovedor. No tengo palabras para agradecerles a todos”. Luego añadió: “Con el cierre de Spirit, hoy es un día triste, pero ustedes lo han hecho increíble, así que muchísimas gracias”.

De este modo, la celebración funcionó como “un poderoso recordatorio de la capacidad de la comunidad aeronáutica para mostrar respeto, compasión y solidaridad cuando más importa”, según expresó Southwest en la publicación.

“Ante todo, este momento se trataba de honrar a un compañero aviador. Felicitaciones y gracias por su servicio en los cielos, capitán Jackson”, agregó la aerolínea.

Antes de cesar sus operaciones ese fin de semana, Spirit operaba cientos de vuelos diarios en Estados Unidos y empleaba a unas 17.000 personas, mientras mantenía conversaciones con el Gobierno de Trump para acceder a un plan de rescate de 500 millones de dólares; sin embargo, no logró alcanzar un acuerdo.

Según fuentes familiarizadas con el tema, el plan fracasó porque Spirit no consiguió el respaldo necesario de los tenedores de bonos ni de las partes interesadas del gobierno, tal como informó The Wall Street Journal el viernes.

open image in gallery Spirit empleaba a unos 17.000 trabajadores antes de cerrar definitivamente sus operaciones durante el fin de semana ( Reuters )

La aerolínea informó en su sitio web que todos los vuelos fueron cancelados y que el servicio de atención al cliente dejó de estar disponible.

“Estamos orgullosos del impacto que nuestro modelo de precios ultrabajos tuvo en la industria durante los últimos 34 años y esperábamos seguir atendiendo a nuestros clientes por muchos años más”, señaló el comunicado.

Si bien los clientes con vuelos reservados pueden esperar reembolsos, Spirit no ofrece asistencia para reorganizar planes de viaje. En ese contexto, varios competidores fijaron tarifas máximas para boletos dirigidos específicamente a pasajeros afectados por las cancelaciones, según indicó el secretario de Transporte, Sean Duffy.

Durante una conferencia de prensa el sábado, Duffy afirmó que funcionarios del Gobierno de Trump hicieron “un esfuerzo significativo” para mantener a flote la aerolínea y explicó que se evaluaron varias opciones para que el gobierno interviniera y ayudara a Spirit Airlines. Además, señaló que el presidente buscó con insistencia una forma de mantenerla operativa.

Por su parte, el presidente Donald Trump mencionó la posibilidad de un rescate después de que la empresa enfrentó un segundo proceso de bancarrota en menos de dos años, en un contexto de alza en el precio del combustible para aviones en medio del conflicto en Irán.

Spirit arrastró dificultades financieras desde la pandemia de COVID-19, debido al aumento de los costos operativos y al crecimiento de su deuda; para cuando solicitó la protección del Capítulo 11 en noviembre de 2024, ya acumulaba pérdidas superiores a 2.500 millones de dólares desde inicios de 2020.

Más adelante, en agosto de 2025, la aerolínea volvió a solicitar protección por bancarrota, ocasión en la que reportó deudas por 8.100 millones de dólares y activos por 8.600 millones, según documentos judiciales.

Traducción de Leticia Zampedri