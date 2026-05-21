Una joven recién graduada de la universidad sufrió la amputación violenta de ambas piernas a causa de la hélice de un barco, después de saltar por la borda en estado de embriaguez animada por la tripulación de la embarcación turística, según alega una demanda.

Hannah Smith (22) afirma que el personal del bar de un ferry catamarán que la llevaba en una excursión de un día a la playa de Pearl Island, en las Bahamas, durante un crucero de Carnival el pasado mes de mayo le ofreció cócteles de ponche de ron con sedantes.

Smith, que celebraba su graduación con honores de la universidad Miles College de Alabama, EE. UU., junto a una amiga, preguntó al personal del barco dónde estaba el baño, y le respondieron: “El océano es tu inodoro”, lo que la impulsó a saltar al agua para hacer sus necesidades.

Pero cuando entró al agua, el capitán del ferry encendió el motor del barco, lo que provocó que Smith fuera “enganchada violentamente, succionada bajo el agua y brutalmente acuchillada”, según una denuncia federal obtenida por el periódico británico Daily Mail.

La hélice le amputó la pierna izquierda de inmediato, pero logró escapar usando la derecha y gracias a que su amiga, Brooklyn Pitre (22), la ayudó a incorporarse, según alega la demanda.

open image in gallery Según una demanda, una recién licenciada perdió ambas piernas en un accidente tras saltar de una embarcación en las Bahamas ( GoFundMe )

“Cuando la sacaron del agua, su pierna izquierda, por debajo de la rodilla, estaba casi completamente separada de su cuerpo, salvo por un pequeño trozo de piel, y presentaba múltiples cortes profundos en ambas piernas y en la zona pélvica”, reza la demanda.

“Las lesiones le provocaron la pérdida de más del 60 % de toda su sangre, lo cual, de por sí, ponía en peligro su vida”, se añade en el documento.

Smith fue trasladada de urgencia a un hospital en Nasáu antes de ser llevada en avión a un hospital en Miami, Florida, en estado crítico. Recibió 20 unidades de sangre y se sometió a 25 cirugías, incluida la amputación de su pierna derecha por debajo de la rodilla, antes de ser dada de alta dos meses después.

Según la demanda, la joven licenciada acusa al personal de la excursión de haberla “manipulado” a ella y a sus amigas, ofreciéndoles generosamente vasos de casi 500 ml de ponche de ron de cortesía.

Durante el viaje, un camarero vertió una potente bebida mezclada con una sustancia sedante directamente en la boca de Smith, mientras que otro trabajador del barco animaba a Smith y a su amiga a fumar un porro de marihuana.

Según su demanda, el nivel de alcohol en sangre de Smith alcanzó 0,447, cuatro veces el límite legal para estar bajo los efectos del alcohol en Florida.

open image in gallery Smith perdió el 60 % de su sagre en el accidente, según la demanda ( GoFundMe )

Smith ha demandado por negligencia al grupo turístico Pearl Investment Management Group y al operador de embarcaciones Sun Cay. La línea de cruceros Carnival también figura como demandada, ya que los abogados de Smith argumentan que la compañía de cruceros comercializó la excursión de un día como una salida segura y supervisada para los pasajeros.

Un portavoz de Carnival declaró al Daily Mail: “Nuestros pensamientos están con la Srta. Smith, y le deseamos fuerza y pronta recuperación”.

“En Carnival Cruise Line, nos esforzamos continuamente por mantener la seguridad de nuestros pasajeros y tripulación como prioridad. Por respeto a los procedimientos legales en curso, no podemos hacer más comentarios”, añadió.

“Seguimos comprometidos con el apoyo a la seguridad y el bienestar en todo lo que hacemos”, concluyó.

The Independent se ha puesto en contacto con Carnival para obtener más información.

Traducción de Sara Pignatiello